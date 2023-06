China se une a la carrera de la IA: Alibaba presenta su propia versión de ChatGPT

En lo que se refiere a compañías tecnológicas, parece que si no tienen el hocico metido en desarrollar algún proyecto con Inteligencia Artificial no tienen un plan de futuro. Por eso mismo hemos visto como todas las empresas del sector están presentando sus propios diseños, y como no podía ser menos, el gigante chino Alibaba acaba de extender su propia versión de ChatGPT llamado Tongyi Qianwen.

Desde que OpenAI presentó hace unos meses ChatGPT al mundo, semana tras semana conocemos nuevas versiones y alternativas de plataformas impulsadas con IA. Y mientras la compañía presidida por Sam Altman está en cabeza frente a sus competidores, eso no significa que antes de que acabe el año alguna de estas novedosas opciones podría arrebatarle el puesto.

Lo cierto es que parecía que ChatGPT iba a tener que ganarse el puesto con Bard, la IA de Google, pero la entrada de Alibaba, con el apoyo total de China, en el mundo de la IA podría cambiar las cosas, y es que el potencial de Tongyi Qianwen es altísimo.

Este chatbot impulsado con IA estará integrado en el asistente virtual Tingwu y como sus competidores está preparado para analizar contenido multimedia o generar textos a partir de archivos de vídeo o audio entre otras funciones.

"Vivimos en una época en la que cada día se consume una cantidad creciente de contenidos de vídeo y audio en diversos formatos. En consonancia con ello, Tongyi Tingwu pretende utilizar el gran modelo lingüístico para facilitar una comprensión más rápida y mejor y compartir más fácilmente los contenidos multimedia" explicaba Jingren Zhou, director técnico de Alibaba.

Esto es tan solo el principio, y por el momento solo se podrá acceder a esta plataforma desde DingTalk, un servicio de mensajería orientado a las empresas gestionado por Alibaba. La compañía ha asegurado que a lo largo del año irán integrando nuevas funcionalidades para potenciar las posibilidades y herramientas de esta IA.

Uno de los aspectos futuros señalados por Alibaba es la introducción de traducción instantánea del inglés al chino para contenidos multimedia, que se podrá integrar directamente en el buscador de Google Chrome.

Es verdad que no es la primera IA que sale de China, ya que hace unos meses Baidu presentó su propia versión llamada Ernie Bot, sin embargo, la estricta normativa del gobierno chino y el control de estos sobre internet hizo que el lanzamiento de dicha plataforma está a expensas de recibir los permisos pertinentes por lo que ahora está en la nevera.

El control del gobierno chino está siendo el principal lastre del desarrollo de la IA y su lanzamiento al público, pero parece que Tongyi Qianwen tiene el visto bueno, por lo que ChatGPT tiene un nuevo competidor.