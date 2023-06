Aman Batra (Goldman Sachs AM): "La bolsa india crece al ritmo del PIB, entre un 12% y un 15% anual"

El historial de la bolsa india en las últimas décadas la sitúa como una de las más atractivas para los inversores, si se tiene en cuenta los resultados que ha dejado en este periodo. El índice Sensex de Bombay acumula una revalorización del 15,15% anualizado en los últimos 44 años, desde que hay registros, lo que supone multiplicar por casi 52 veces la inversión.

Aman Batra es el responsable de la inversión en India de la gestora de Goldman Sachs, y dirige el equipo que gestiona el fondo Goldman Sachs India Equity, un producto que ha logrado batir a su índice de referencia a largo plazo. La clave para él es su enfoque, inclinado hacia empresas de mediana y pequeña capitalización, donde se pueden aprovechar mejor las ineficiencias que presentan los mercados.

¿Se van a poder mantener las enormes rentabilidades que ha dejado la bolsa india en las últimas décadas?

India es un mercado de crecimiento, esa es la clave. Hay una base demográfica muy grande, una población joven, y todavía esto no se ha capitalizado totalmente. Si miras el mix de PIB, en este momento, somos una economía orientada al sector servicios. Desde el punto de vista de la trayectoria de los beneficios empresariales, lo que creemos que va a pasar, y que ha ocurrido de forma histórica, es que la India ofrece una gran oportunidad para participar en el crecimiento del PIB del país.

Si mapeas el crecimiento del PIB nominal de la economía y miras el crecimiento de los beneficios empresariales, es un espejo. Con un crecimiento nominal del PIB de entre el 12% y el 15%, esta es la expectativa que mantenemos como nuestro escenario base para los ingresos empresariales. Y esto es, en consecuencia, lo que se debe esperar para el mercado indio. No debería haber grandes diferencias en el futuro.

¿Cómo está la economía del país después del Covid?

Ya se han recuperado los niveles de PIB que había antes de la pandemia. El gasto en bienes no cíclicos ha ido al alza, después de un periodo en el que fueron bajos. La gente empezó a mejorar sus casas y a comprar casas más grandes, y esto redujo el gasto en bienes discrecionales [bienes cíclicos, no de primera necesidad]. Pero, ahora que esto ya se ha digerido, a medida que el crecimiento se ha recuperado, el consumo discrecional va a volver de forma cíclica y creo que estamos listos para disparar. Además, el gobierno ha dado los pasos adecuados, enfocándose en reformas estructurales que van a ayudar a largo plazo.

¿Su alta exposición al sector bancario del país es por las medidas del gobierno para impulsar la apertura de cuentas o tiene otro motivo?

Es una cuestión estructural, que se está magnificando por la entrada de fintechs en el país. A medida que la gente recupera la confianza en su habilidad para mejorar su forma de vida, aumenta el gasto y tiende a pedir más préstamos. En el sector bancario hay dos patas: las empresas públicas y las privadas. En los bancos del sector público, el servicio no era demasiado exitoso, con pocos lanzamientos de productos, mientras que los privados son mucho más activos en este sentido.

"Los bancos públicos están perdiendo cuota de mercado frente a los privados en India"

Identificamos esto como una oportunidad, ya que el 90% de la cuota de mercado estaba en bancos públicos, por lo que esperábamos que fuesen perdiendo cuota. Esto ha ocurrido, y ha bajado hasta el 75%. Además, hay otra cuestión que ha ocurrido: las fintechs han implementado un sistema para que se pueda pagar directamente con un código QR, algo que hace 5 años no existía y que permite que se contabilicen ingresos, algo que antes no ocurría, y que ahora permite que un productor de cualquier bien pida préstamos en base a las ventas que está teniendo. Los bancos también están capitalizando esto.

¿Cuáles son los mayores peligros que deben tener en cuenta los inversores en India?

India funciona con un déficit por cuenta corriente, y también ocurre en las cuentas del gobierno. Ambos están limitados en este momento, pero siempre hay fogonazos: cualquier riesgo geopolítico que aparece aumenta los precios del petróleo y se dispara el déficit. Esto impacta en el consumo discrecional enormemente, y sigue siendo un riesgo a futuro.

¿Cuáles han sido las claves que le han permitido superar el comportamiento del mercado indio en el largo plazo?

La filosofía del fondo es evitar hacer apuestas macro. Nuestro campo es identificar y analizar empresas que tienen buenos modelos de negocio y que pueden ofrecer rentabilidades superiores a la media del crecimiento de ingresos del mercado. El fondo se basa en que hay ineficiencias en India en las empresas pequeñas y medianas, y tratamos de mantenernos sobreponderados a esta parte del mercado. Si el índice de referencia tiene un 30% en estas empresas, yo tiendo a tener casi el 50%. Pero somos selectores de empresas, sin apuestas macro.

"Si el índice de referencia tiene un 30% en pequeñas y medianas empresas, nosotros tendemos a tener el 50%"

Pero en su cartera tienen un peso importante en grandes capitalizadas...

Si analizas nuestro comportamiento en los últimos años, también hemos generado alfa con las inversiones en grandes capitalizadas. Pero nuestro foco son las pequeñas y medianas. Nos diferenciamos de otros gestores por tener el equipo más grande de la India, con cinco analistas que lideran el equipo y otros dos socios que lo apoyan. Todos tienen, como mínimo, una experiencia de 15 años. Los analistas hablan con las empresas, están presentes en Mumbai, viajan por el país, ven las instalaciones de las empresas, hablan con los clientes, con proveedores... y así conseguimos una comprensión total de la empresa.

¿Están bien protegidas las empresas de India ante el incremento de los costes de financiación que se está produciendo?

Sí. El nivel de subida de tipos en India no ha sido tan fuerte como en otros mercados. Han sido 250 puntos básicos, frente a los casi 500 de Estados Unidos. Hay una gran diferencia, y lo que hemos visto en los últimos años es que las empresas han ido reduciendo su endeudamiento, por lo que no hay un gran peligro.

Puede haber algún problema puntual, pero ni mucho menos será sistémico, y ya no hay necesidad de subir los tipos mucho más. Estados Unidos está llegando al techo de tipos y el déficit por cuenta corriente de India está en niveles muy cómodos.

¿Cómo es de importante para usted tener un enfoque activo a la hora de invertir?

Mucho, porque muchas de las empresas en las que invertimos no se encuentran en los índices. India es un mercado de crecimiento; todo en India empieza siendo pequeño, no es como en China, donde hay compañías de gran tamaño desde los inicios. Nosotros empezamos a invertir en el sector químico hace 5 años, y no había empresas grandes en este sector. También hemos invertido con gestión activa en el sector de la manufactura de productos electrónicos.

Bancos, químicos, electrónica... ¿Hay algún otro sector que ve con buenas perspectivas para el futuro?

El consumo discrecional es clave para nosotros.

"India es un mercado de alto crecimiento durante largo tiempo y esto exige pagar una prima"

India es una mercado que contradice la estrategia de aquellos inversores que sólo buscan valoraciones baratas, ¿verdad? Han conseguido grandes resultados invirtiendo en un país con altas valoraciones...

Sí. India es un mercado de alto crecimiento durante largo tiempo, y esto es algo que exige pagar una prima. Es lógico que una empresa con perspectivas de crecer a buen ritmo durante un periodo de tiempo largo tenga valoraciones altas.