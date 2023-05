Los soportes cuya perforación anularía el contraataque alcista en las bolsas de Europa

El cierre de mes arrojará una foto prominentemente bajista en las bolsas de Europa. El aforismo que reza que lo más ventajoso es vender en el mes de mayo y olvidarse de la bolsa se ha tomado a pies juntillas por parte de los inversores, que han llevado al EuroStoxx 50 a registrar su peor mes de mayo desde antes de la pandemia, en 2019, cuando el selectivo perdió un 6,6%. Eso sí, las caídas de este año en el mes se mantienen por debajo de las registradas de media de los últimos 20 años, tanto en el caso del Ibex 35 como del EuroStoxx 50 también.

De hecho, los descensos no han sido suficientes como para perforar los soportes clave como los que encuentra el selectivo europeo en los 4.264 puntos o los 15.660 puntos del DAX 40 alemán. "Mientras estos soportes resistan no descarto que a corto plazo asistamos a un contraataque alcista", explica en ese sentido Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, pero matiza que lo más probable es que ese intento sea vulnerable mientras no se vea como se cierran de forma general los huecos bajistas que se abrieron en la apertura del pasado miércoles.

En este sentido, los malos datos macro conocidos en China en la sesión del miércoles han sembrado de dudas a las bolsas europeas que ahora tienen más complicada la posibilidad de cerrar los huecos bajistas que se abrieron en la apertura del pasado miércoles.

En el caso del Ibex 35 ese nivel se encuentra en los 9.267 puntos. Por ahora, la presión alcista no está siendo suficiente como para superar dicha zona. De hecho, la presión compradora en el índice español se desinfló como un globo cuando se alcanzó este lunes ese entorno resistivo.

Y ayer ocurrió igual, por lo que pierde enteros la sostenibilidad de un eventual contraataque alcista hacia la zona de altos del año en los 9.500 puntos.

"Para que se alejen los riesgos bajistas de asistir a un nuevo susto lo mínimo exigible es que el Ibex 35 consiga cerrar ese hueco y superar las resistencias que encuentra en los 9.335 puntos", asegura Cabrero. Por eso, el experto ha cambiado los niveles clave a vigilar en el selectivo español. En vez de los 9.100/9.120 puntos que desde hace días se ha sugerido vigilar, ahora su primer soporte clave se podría situar en los mínimos de la semana pasada en los 9.048 puntos.

"Si pierde esa cota la amenaza sería ver una caída que estimo que en el peor de los casos podría buscar los 8.500 puntos, donde recuerden que está la zona de seguridad o soporte crítico de medio plazo, de cuyo mantenimiento depende que el Ibex 35 mantenga sus opciones alcistas y no se abra la puerta a una caída del 10%".

Análisis técnico del Ibex 35

"Entre esa zona de resistencia de los 9.267/9.335 puntos y el soporte clave de los 9.120 y sobre todo los 9.048 puntos, que son los mínimos de la semana pasada, estamos asistiendo a un igualado debate entre alcistas y bajistas, concretamente entre aquellos que compran buscando un ataque a la zona de altos del año y aquellos que venden pensando en evitar la amenaza de ver una recaída a la zona de soporte clave de medio plazo de los 8.500 puntos, que he calificado como zona de seguridad ya que de su mantenimiento depende que el Ibex 35 mantenga sus opciones alcistas y no se abra la puerta a una caída del 10%", explica el experto.

