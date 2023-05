La bolsa europea tiene un potencial del 18% si bate la resistencia de Lehman

El buen ritmo de las bolsas europeas desde que arrancó este ejercicio, incluso con las turbulencias bancarias y otros traspiés mediante, no achica las valoraciones de las compañías, con un potencial alcista medio de casi el 19% entre los principales índices de este continente. En el caso del EuroStoxx, este margen para avanzar para los próximos 12 meses es del 18,3%, según el consenso de expertos que recoge FactSet. Sin embargo, para ello tendría que vérselas antes con la hasta ahora insuperable resistencia de los 4.557 puntos, que son los máximos que alcanzó la bolsa panaeuropea antes de la irrupción de la crisis de Lehman Brothers, en 2007.

Con un avance del 13,9% en lo que va de año, el EuroStoxx está a un 6% de este techo histórico. Aunque el precio objetivo que los expertos otorgan a este índice para los próximos meses se sitúa en los 5.116 puntos, atravesar la barrera previa no será fácil si antes no se dan tres escenarios claves. Por un lado, combatir la pegajosa inflación, que parece haberse enquistado en la eurozona pese a las continuas subidas de tipos de interés que ha ejecutado el Banco Central Europeo (BCE) desde el año pasado.

Este escenario sería el siguiente, ya que la persistencia de las alzas en el tipo de facilidad de depósito (en el 3,25% actualmente), para luchar contra esta espiral alcista de precios, podría mermar también el recorrido de las bolsas o, por la contra, apoyarlo si finalmente se cumple la esperada parada. En este momento, el mercado espera dos subidas más de 25 puntos básicos para este año antes del frenazo, según datos de Bloomberg.

Unos fuertes beneficios empresariales serían una tercera pata para que la bolsa europea cumpliera con estas predicciones y pudiera superar la complicada barrera de los 4.557 puntos. Esta parte, hasta la fecha, vierte optimismo, ya que en el primer trimestre del año, pese a las dificultades, los beneficios del índice han superado en un 17% lo estimado y sólo el 9,4% de firmas decepciona.

"El entorno macro continúa deteriorándose pero, aun así, los resultados empresariales están aguantando bien, ya se habían hecho previsiones negativas que no se han cumplido, por lo que en cierta manera, gran parte de lo malo que pudiera estar por venir ya está descontado, el mercado anticipa que tendremos pronto pivote en las políticas monetarias de los principales bancos centrales, lo que será positivo para las bolsas", indica en este sentido Sergio Ávila, analista de IG.

Por índices, después de la plaza de Milán, que es el que ofrece el mayor potencial, del 20,3%, y tras el EuroStoxx, está el Ibex, que es el tercero con mayor recorrido, con 18% según el consenso de FactSet.

Valores con más recorrido

Casi la mitad de las compañías del EuroStoxx ofrecen potenciales superiores al 20%, según FactSet. De las 21 empresas que superan estos recorridos, seis pertenecen al sector bancario. Si ampliamos el abanico hasta el 10%, se incluye hasta 32 empresas del índice. Por contra, la gigante del lujo Hermès es la única que actualmente ya ha consumido su margen de subida, con un avance en bolsa del 35% en el año.

Por precio objetivo, 41 firmas de las 50 que componen el índice europeo ven un alza en esta valoración desde el primero de enero hasta hoy, con Hermés, CHR plc y BBVA en cabeza, con un aumento del precio justo de más del 15% en todos los casos.

El grupo inmobiliario alemán Vonovia es que el ofrece un mayor potencial alcista del EuroStoxx, con un 56,7%. La firma, que se deja un 21% este año en el parqué, tiene este recorrido hasta alcanzar los 27,7 euros que le otorga el consenso de FactSet. La tecnológica neerlandesa Prosus y Nokia son las siguientes, con potenciales del 47% y 45,6%.

La entidad española Banco Santander se cuela como la cuarta compañía de la plaza del Viejo Continente con mayor recorrido alcista, aún avanzando un 12% en bolsa en lo que va de ejercicio. La entidad, que sufría una corrección del 18% en marzo con el contagio de los derrumbes de SVB y Credit Suisse, es el banco español que más cerca está de borrar estas pérdidas, aunque aún está un 16,6% por debajo de lo que ganaba antes del 8 de marzo. Su precio objetivo ve un alza del 15% en lo que va de año, de los 4,62 actuales de los 4,02 anteriores.

Al otro lado del charco, como de costumbre, el S&P 500 y el Nasdaq ofrecen potenciales más reducidos, con un 12,9% para el primero y un 7,7% para el tecnológico. Con un avance del 9% en el año, el S&P encuentra su primera resistencia en los máximos que marcó en enero de 2022. Hasta ahí, el índice tiene un recorrido del 2,4%.

La empresa de televisión por satélite Dish Network es la que ofrece un mayor potencial dentro del S&P, de más de 100%. A esta le siguen Warner Bros y Moderna, con recorridos del 70%.

La amenaza de repetir el 'susto' de marzo es muy grande

Por técnico, el analista de Ecotrader Joan Cabrero pide cautela, ya que insiste en que la amenaza de asistir a otro 'susto' en las bolsas europeas, que podría ser similar al que vimos en marzo cuando estallaron los problemas en el sector bancario, sigue siendo muy grande. "Que el contraataque alcista que han intentado en este comienzo de semana los índices del Viejo Continente esté dejando mucho que desear es algo que debe ser vigilado. En cualquier caso, sigo insistiendo que para que tome cuerpo ese 'susto' es preciso que las caídas sigan imponiéndose y se acaben perdiendo soportes como los 4.264 puntos del EuroStoxx 50 o los 15.660 puntos del Dax alemán".

En este sentido, el experto incide en que, mientras estos soportes resistan, el inversor no debe descartar que a corto plazo asistamos a un contraataque alcista, "que me temo que será vulnerable mientras no veamos como se cierran de forma general los huecos bajistas que se abrieron en la apertura del pasado miércoles", finaliza.