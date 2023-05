Ibercaja confía en los fondos conservadores para doblar las entradas de dinero

Ibercaja Gestión ha conseguido atraer con los fondos conservadores de renta fija, aquellos centrados en deuda pública española e italiana o los que cuentan con un objetivo de rentabilidad en una determinada fecha, atraer una masa importante de dinero nuevo de sus clientes minoristas. Tan solo en el primer cuatrimestre los flujos netos hacia este tipo de productos han sumado 1.759 millones de euros, "un crecimiento récord en los 35 años de vida de la gestora", como aseguró durante una rueda de prensa este martes Lily Corredor, directora general de la gestora de la entidad zaragozana. Y esta cifra la convierte junto a Caixabank, BBVA y Kutxabank en las firmas con más de 1.500 millones de entradas netas de dinero en este período de tiempo, siguiendo la estela del año pasado, cuando la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales impulsó la rentabilidad de los activos de deuda.

Corredor subrayó que ese volumen de captaciones no son "flor de un día", sino que en los últimos años han logrado un crecimiento del 15% gracias a la simbiosis con la red de oficinas, lo que ha permitido que el 40% de estas aportaciones procedan de Madrid, Levante y Extremadura.

Y en la firma consideran factible doblar esa cifra de aquí a final de año con el mismo tipo de productos conservadores, aunque reconocen que en la última parte del ejercicio cobrarán más relevancia los fondos mixtos, al cambiar la diámica de los bancos centrales, sobre todo de la Fed, que podría iniciar una bajada de tipos.

Ibercaja siempre ha presumido de contar una buena ratio de patrimonio de sus clientes fuera del balance del banco, y las cifras que ayer desgranaron sus responsables lo volvieron a corroborar. El volumen en depósitos, cuentas o productos de ahorro ya suman 68.500 millones de euros, 8.000 millones más que antes de la pandemia. Y el 49% se encuentra en fondos, planes de pensiones o seguros de ahorro, lo que ha permitido que Ibercaja Gestión ya supere los 20.000 millones de euros.

En la gestora reconocen que no les preocupa una excesiva concentración de clientes en productos conservadores, dado el alto porcentaje de partícipes nuevos en los fondos de inversión, aunque reconocen que el negocio de gestión de carteras discrecionales se ha quedado "plano". Pero los fondos conservadores son "soluciones sencillas y seguras en un mundo de incertidumbre pero que deja oportunidades en renta fija como no veíamos en décadas en deuda soberana y crédito con grado de inversión", apuntó Corredor. Y en el horizonte cercano no aparece una remuneración más atractiva de los depósitos que, a juicio de Luis Miguel Carrasco, director del grupo financiero de la entidad, se quedaría siempre por debajo del rendimiento que se puede conseguir con estos fondos defensivos.