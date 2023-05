Los grandes fondos mixtos conservadores se pertrechan con más activos de deuda

Los grandes fondos mixtos conservadores, aquellos que gestionan más de 1.000 millones de euros de patrimonio, han comenzado a coser las costuras que supuso el gran roto del año pasado, un ejercicio en el que productos tan presentes en numerosas carteras como el M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc o el Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR sufrieron un derrumbe superior al 12% o en el que productos de gestión más defensiva como el Quality Inversión Conservadora o el Caixabank Soy Así Cauto Universal también sufrieron las consecuencias de la hecatombe en los mercados de la mayor subida de tipos de interés en décadas por parte de los bancos centrales, para atajar una inflación galopante.

Estas abultadas caídas dañaron considerablemente las rentabilidades a medio plazo de estos vehículos, que aglutinan a un número importante de inversores. Pero esa misma excepcionalidad de los mercados ha permitido encontrar oportunidades de inversión en renta fija, aprovechando el fuerte repunte de rentabilidad de los bonos, y reducir el peso de la renta variable, que en los últimos años había visto incrementar su presencia en las carteras de estos fondos, en los que puede llegar a representar hasta el 20%, para compensar la escasa visibilidad que ofrecían los activos de deuda.

Los gestores de estos grandes fondos han ido situando la duración de las carteras, en el entorno de los tres años, que en el caso del M&G (Lux) Optimal Income A llega a los seis años o a 4,5 años en el Amundi Fds Global MA Cnsrv C EUR C, y que se reduce a los 2 años en el caso de Torrenova Sicav -una de las sociedades con mayor número de ahorradores, con 4.594 accionistas- o a los 1,76 años en el DWS Invest Conservative Opps. Y con los bonos incorporados en cartera, las rentabilidades esperadas, si la cartera se mantuviera estática a vencimiento, es muy atractiva con tires de entre el 3% y el 4%.

¿Cuál está siendo la estrategia de estos grandes fondos a la hora de preparar las maletas para afrontar el viaje hacia una nueva época de rendimientos en la renta fija? Richard Woolnough, gestor del archiconocido fondo de M&G, tiene ahora un tercio de la cartera en deuda soberana -donde encuentra interesantes los bunds alemanes a cinco años y, sobre todo, las emisiones periféricas, tanto de España e Italia como de Grecia-, otro tercio en deuda corporativa con grado de inversión y el resto, en high yield. En general, encuentra más valor en los activos europeos e ingleses frente a la deudea de EEU. Y además, ha reducido a cero la parte de renta variable. "La combinación de duración y rendimientos a los niveles actuales son un interesante punto de partida para la renta fijapor primera vez en años", asegura el reconocido gestor.

El fondo español más grande

En Quality Inversión Conservadora, que es el fondo mixto defensivo más grande del mercado español, con casi 6.900 millones de euros de volumen patrimonial, Jaime Martínez, director de Asset Allocation de BBVA AM, explica que la deuda gubernamental representa más de un tercio de la cartera y el crédito de alta calidad crediticia algo más de un cuarto, mientras que el peso de la deuda subordinada se encuentra por debajo del 3% y la exposición en deuda emergente, tanto local como en dólares, tiene un peso superior al 5%. "El fondo presenta una duración de 3 años, muy superior a la media con la que navegamos el 2022, que estuvo en torno a 1 año. Y la TIR de cartera se sitúa también por encima del 3% y es muy superior a la de los últimos años", subraya.

La exposición bursátil se sitúa por encima su nivel de referencia (15%), diversificada en EEUU, Europa, Emergentes y Japón, y "dado que continuamos en un entorno de baja visibilidad mantenemos coberturas bajistas tanto sistemáticas como discrecionales".

Además, cuentan con una parte de activos lternativos, alrededor de un 10%, principalmente en estrategias cuantitativas como primas de riesgo alternativas y CTAs, que "han aportado a la cartera un resultado excelente en los últimos trimestres", señala Martínez.

Otro de los grandes fondos mixtos conservadores, el Pictet Multi Asset Global Opportunities, también ha aumentado la duración de la cartera de renta fija, a 3,5 años, a medida que los temores a una crisis financiera mundial disminuyeron, apunta su gestor, ANdrea Delitala. "La cartera tiene más de la mitad en bonos, menos de un tercio en acciones, algo más de un 5% en materias primas y un 3% en activos alternativos. La liquidez ha estado en el 9%. Normalmente el peso en acciones es del 30% y el 70% en deuda europea, con mucha flexibilidad en composición y distribución. En este régimen de inflación las inversiones multiactivos tienen gran relevancia. Si no hay recesión, ganaré rentabilidades a vencimiento entre un 3% y un 4% mayores que hace un año", afirma.

En Caixabank aseguran que también han incrementado el posicionamiento en deuda soberana en tramos más largos en productos como el Soy Así Cauto, otro de los grande vehículos españoles de esta categoría, donde también han aprovechado la recuperación del mercado de renta variable, pero con coberturas, sobre todo en Europa, "rotando la cartera hacia sectores más cíclicos y de valor, y de calidad vinculados a un dividendo", explican en la gestora. Mantienen la exposición a crédito financiero senior, "aunque hemos reducido en bonos subordinados y la exposición a AT1", y contiúan invertidos en bonos ligados a la inflación, "que pueden estar favorecidos si la inflación sorprende en la segunda parte del año".

Enrico Bovalini, responsable del Amundi Funds Global MA Conservative, se ha inclinado también por aumentar la duración de la cartera. "Dado que es una de las cuestiones fundamentales de la estrategia, hemos aumentado la duración de forma significativa desde el año pasado, partiendo de unos 2 años y manteniendo una duración cercana a los 4,5 años desde el inicio de 2023, lo que da una rentabilidad actual de la cartera cercana al 4,1%. El principal sesgo en duración es hacia los T-Note, ya que la Fed está más cerca de completar su ciclo de subidas de tipos. En los periféricos europeos mantenemos una exposición más limitada, principalmente a los bonos italianos, tanto por valoración como desde el punto de vista técnico", subraya el gestor, quien ha reducido el peso de la renta variable al 12,5%, con un sesgo más defensivo y una infraponderación de valores y sectores cíclicos.

"En general, hemos recortado el riesgo crediticio global de la cartera y mantenemos la exposición principalmente a vencimientos a corto y medio plazo con mayor visibilidad. Redujimos la exposición al crédito high yield y mantuvimos un sesgo hacia el investment grade en términos generales, decisiones motivadas en gran medida por los niveles actuales de los diferenciales y el empeoramiento de las perspectivas económicas", apunta.

En Sabadell AM, propiedad de Amundi, aseguran que la duración de la cartera del fondo Sabadell Prudente se sitúa en la actualidad en aproximadamente 3,7 años, con una TIR estimada del 4%. "Con el final de las subidas de tipos interés a la vista, alargamos durante el primer trimestre las duraciones sobreponderando los tramos medios de la curva. Preferimos la curva soberana denominada en dólares frente a las europeas y en cuanto a los bonos corporativos, atendiendo a la esperada ralentización económica y al retroceso de beneficios a ambos lados del Atlántico, preferimos el investment grade frente al high yield. En renta fija emergente, la visión es positiva tanto en divisa fuerte como en moneda local", comentan.

Fin de ciclo de subidas

Con la mente puesta también en el final del ciclo de subidas por parte de la FED, Thomas Graby, gestor del DWS Invest Conservative Opps, también ha incrementado la duración en dólares a través de futuros del Tesoro, mientras que han ido a corto en yenes, ya que "vemos cada vez más probable un cambio en la política ultra dovish del banco central japonés", asegura. Pero desde el cuarto trimestre del año pasado, el principal cambio ha sido el aumento de la asignación al crédito denominado en euros, centrándose en emisores de alta calidad y a corto plazo, para beneficiarse de los atractivos niveles de carry. "Hemos aumentado considerablemente nuestra exposición al yen y al dólar por su carácter de activos refugio, que esperamos amortigüen las ventas del mercado. Y al mismo tiempo, hemos reducido nuestra exposición al euro en comparación con finales del año pasado. Sin embargo, en conjunto, el euro sigue siendo la divisa más importante en términos de exposición de los fondos, por encima del 60%", señala Graby.

Torrenova es una de las grandes sicavs gestionadas por March AM y a la que no ha afectado la nueva regulación sobre este tipo de vehículos, ya que cuenta con 4.600 accionistas, con algo más de 1.000 millones de activos bajo gestión. José Palma Laorden, responsable deSicavs Institucionales de la firma, apunta que han incrementado los niveles de duración desde 1,5 años en 2022 hasta los 2,2 años y reducido los niveles de liquidez desde niveles del 15% a niveles inferiores al 5%. "En renta aariable, creemos que los niveles de valoración no son atractivos en términos relativos frente a la renta fija y nos mantenemos infraponderados, entorno al 12% de la cartera (desde el 20% al que ha llegado históricamente)", afirma.

La TIR de la cartera de renta fija a vencimiento es del 3,3%. "En esta parte de la cartera, cerca de un 60% está compuesta por deuda de gobierno en los principales países de la Eurozona y algo de exposición a deuda americana. La deuda financiera representa un 13%, mientras que la subordinada es menor al 1%, a través de fondos de terceros). Y la exposición a high yield es inferior al 10% ya que el extra de rentabilidad no se corresponde con el momento actual del ciclo económico", asegura.