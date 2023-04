CaixaBank se queda rezagada en ESG a ojos de MSCI

Ninguno de los grandes bancos europeos cotizados recibe la deseada triple A en sostenibilidad por parte de MSCI, la máxima calificación que otorga esta agencia en cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Entre las integrantes del índice Stoxx bancario, la nota más predominante es la doble A: de las 31 entidades que tienen un rating ESG público, 19 (más del 61%) son AA. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal especializado de elEconomista.es.

Si nos ceñimos a las 10 entidades que más capitalizan dentro del Stoxx Banks, nueve de ellas son AA y una décima recibe una A (se trata de Unicredit). Esos nueve grandes bancos doble A son, de mayor a menor valor bursátil, HSBC, BNP Paribas, Banco Santander, Intesa Sanpaolo, ING, BBVA, Nordea, Lloyds y Credit Agricole.

Dos españolas, Santander y BBVA, se colocan en ese grupo de AA, cosa que no consigue hacer CaixaBank, a la que a finales de 2022 MSCI rebajó su calificación de sostenibilidad desde AA a A y no se la ha vuelto a revisar al alza. CaixaBank se coloca junto a otras tres entidades del Stoxx Banks que reciben también una A: Deutsche Bank, la polaca PKO Bank y la ya mencionada Unicredit. Por su parte, Bankinter y Sabadell también son integrantes de este índice sectorial, pero Bloomberg no refleja ninguna calificación de MSCI para ellas.

Lo que MSCI mide con esta calificación es cómo gestionan las compañías los riesgos y oportunidades ESG que tienen relevancia financiera para ellos. La AAA y la AA implican que una empresa es líder dentro de su sector en la gestión de dichos riesgos y oportunidades, mientras que una A las sitúa ya en la media.

Paradójicamente, CaixaBank puntúa mejor en ESG que Santander y que BBVA a ojos de Sustainalytics, que estima que Caixa presenta un nivel bajo de riesgos ESG no gestionados, frente al riesgo medio que calcula para sus rivales.

Las escasas triples A del Stoxx Banks son las de Société Générale (francesa), KBC (Bélgica), DNB (Noruega) y SHB (Suecia). Y los peores ratings –las BBB– recaen sobre ABN Amro, la danesa Danske Bank, Bank of Ireland y la polaca Bank Pekao.