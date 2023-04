Cinco oportunidades de compra en el Mercado Continuo español

A día de hoy son infinitas las facilidades que hay para invertir fuera de nuestras fronteras y los costes no son los que había hace un par de décadas. Que haya vida más allá de los Pirineos no significa que no podamos encontrar oportunidades dentro del Mercado Continuo español. De hecho, hay opciones de inversión que podrían ser atractivas de cara a lo que resta de 2023.

El Mercado Continuo es un sistema mediante el cual las cuatro bolsas de valores españolas se encuentran interconectadas, lo que permite que las acciones coticen simultáneamente en Madrid, Bilbao, Barcelona y la de Valencia. El Ibex Medium Cap es el índice bursátil que agrupa a las empresas de mediana capitalización de estas cuatro bolsas españolas y a corto plazo todavía no ha recuperado toda la última caída, esto es, niveles resistivos análogos a los 9.500 puntos del Ibex 35.

Esto es algo que me sorprende y me hace estar atento para ver si estamos ante un signo de debilidad en la bolsa española ya que el Ibex Medium Cap lleva mucho tiempo mostrando un comportamiento impecable desde el punto de vista técnico.

Análisis técnico del Ibex Medium Cap

El movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020 (suelo del Covid-crash), logró recuperar el 100% de toda la caída que nació en enero de 2020 tras alcanzar la zona de los 14.300 puntos. Para que me entiendan mejor, es como si el Ibex 35 hubiera alcanzado en el rebote que concluyó a mediados de 2021 la zona de los 10.100 puntos, que fueron los máximos que alcanzó antes del Covid-19.

Esta resistencia de los 14.300 puntos es la que frenó a mediados de febrero las subidas en el Ibex Medium Cap y que fue el punto de origen de la última corrección bajista o susto. Pues bien, el último rebote no ha logrado alcanzar esa resistencia, que se encuentra a un 5% de distancia de niveles actuales, que es el recorrido que le podría restar a la bolsa española mientras no se pierdan soportes como son los 13.585 puntos del Ibex Medium Cap, análogos en importancia a los 12.830 del Nasdaq 100 o los 4.365 puntos del EuroStoxx 50, que son los soportes que les recomiendo vigilar a corto plazo y de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a la posibilidad de ver un nuevo susto.

Buscando al menos un recorrido mínimo del 5% hasta esos 14.300 puntos del Ibex Medium Cap, cuya ruptura abriría la puerta a un contexto alcista del 15% adicional hacia objetivos en los altos del año 2015, les indico los valores que son más atractivos por técnico.

Almirall

Las acciones de Almirall han alcanzado a corto plazo la zona de importante soporte horizontal que encuentran en los 8,35 euros, que son los mínimos que frenaron las caídas en marzo de 2020 y que fueron el punto de origen del último gran proceso alcista que llevó al título a los 15 euros. Desde este soporte Almirall está logrando reaccionar y no me sorprendería que pudiera dar alguna sorpresa alcista. Con stop en 8,35 euros se puede comprar.

Pistas que apuntarían hacia un contexto alcista sostenible las encontraremos si la presión compradora logra batir 9,65 euros, que es por donde discurre la directriz bajista y es el nivel que ha frenado los dos últimos rebotes en el valor.

Análisis técnico de Almirall

Applus Services

Applus se encuentra en el Top 10 por fundamentales desde junio de 2021 y en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde el pasado 14 de noviembre, cuando cotizaba en torno a los 6,15 euros. Por aquel entonces ya señalé que el objetivo que tenía el título entre ceja y ceja era recuperar toda la caída desde los 9 euros, que son los máximos que alcanzó el año 2021. Los siguientes objetivos, mucho más ambiciosos, se localizan en los 11 y los 12,65 euros, que es donde cotizaba antes del Covid-crash. Hasta ahí todavía hay un margen de subida del 47 y 68%. La recomendación es mantener, pero si alguien quiere subirse a su tendencia alcista en busca de esos objetivos podría valorar comprar agresivamente con stop en los 7 euros.

Análisis técnico de Applus

No me esperaba que lograra batir la fuerte resistencia que presentaba en los 3,60-3,75 euros, que a corto plazo está siendo atacada. Si al cierre de este mes de abril el título logra batir este rango resistivo se estaría delante de una clara señal de fortaleza que invitaría a comprar ya que eso supondría el romper su directriz bajista de largo plazo.

El stop lo situaría en los 3,25 euros y los objetivos a buscar en primera instancia se localizarían en los 4,70 y luego los 6,50-7 euros. Les hablo de un recorrido mínimo del 25% y posible del 75%, hasta niveles cuyo alcance supondría una recuperación del 38,20% y del 61,80% de Fibonacci de toda la caída de la última década desde los 9,50 euros.

Análisis técnico de Atremedia

Gestamp

Dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para automóviles, Gestamp sería otro de los valores que les recomiendo vigilar. En este caso no sería para comprar en estos momentos, pero sí que podría ser una opción perfecta si en próximas semanas el título opta por consolidar posiciones hasta los 3,50-3,60 euros, que es por donde discurre su directriz alcista y cuyo alcance sería un perfecto throw back o vuelta atrás al techo del canal que rompió semanas atrás al alza.

Todo apunta a que es cuestión de tiempo que Gestamp se dirija a buscar primeros objetivos en los 5 euros, que son los máximos del año 2021, pero el objetivo principal no es ese sino mantener al valor en cartera en busca de objetivos más ambiciosos como serían los 7 euros, que son los altos históricos del año 2018.

Análisis técnico de Gestamp

Unicaja

Es el único banco que cotiza dentro del Ibex Medium Cap y es un valor que recomendé comprar enmarzo, aprovechando la caída que en apenas unas sesiones llevó al banco de los 1,20 euros a los 0,877 euros, un retroceso del 28%. Esta caída provocó que Unicaja alcanzara la directriz alcista que viene guiando las subidas desde los mínimos de 2020 en torno a los 0,385 euros.

Si en próximas sesiones las acciones de Unicaja vuelven a buscar apoyo a esa directriz, que discurre por la zona de los 0,93-0,95 euros, estaríamos ante una oportunidad muy buena para comprar el banco, buscando que desde ahí trate de sentar las bases de una reanudación alcista en busca de objetivos en los 1,45/1,50 euros.

Análisis técnico de Unicaja

