Desplome en bolsa... a leer otra vez la 'carta Fullerton'

La caída del SVB y el desahucio del mercado de Credit Suisse han provocado nerviosismo bursátil. Los titulares de prensa no han llegado al momento pánico, que suele coincidir con el mejor para comprar.

Después de un arranque de año fulgurante es totalmente lógico que ante la mínima señal de peligro se cierren posiciones y el dinero se refugie. El simple ruido de crisis financiera amartilla nuestros cerebros, aunque nada tenga que ver con Lehman. La crisis subprime fue empaquetar mierda como producto de calidad y extender su comercialización por todo el sistema, y en esta crisis el dinero que se marcha de una entidad acaba fortaleciendo a otra, porque no creo que los ahorradores pongan su ahorro debajo de un colchón.

La reconstrucción de las bolsas, que en el caso de la europea debería devolvernos a máximos previos a Lehman, encuentra un nuevo lastre para recaer en el escepticismo. Son en estas ocasiones, en las que los bajistas toman las riendas, en las que hay que persignarse la Carta de Fullerton y fortalecer la convicción de que las caídas son casi siempre oportunidades (Courage! We have been here before).

Se llama la Carta de Fullerton a un famoso discurso del expresidente de Capital Group, en el que recordaba que "el 11 de abril de 1942, Wall Street Journal señalaba entre los factores que están desanimando a los inversores los crecientes fracasos de las Naciones Unidas; la nueva ofensiva alemana sobre Libia; las dudas sobre la capacidad de resistencia de Rusia cuando los alemanes se preparen para un ataque frontal; la delicada situación del transporte marítimo; y el hecho de que Washington se esté planteando nuevamente la posibilidad de recurrir a un racionamiento más drástico, con fijación de precios, o una nueva subida de impuestos con el fin de reducir la inflación.

Y, sin embargo, el 28 de abril de 1942, en ese contexto tan pesimista, en medio de una guerra que estábamos perdiendo, con unos impuestos excesivos sobre los beneficios y con controles de precios y salarios, escasez de gasolina, caucho y otros materiales básicos, y cuando todo el mundo estaba convencido de que, una vez acabada la guerra, habríamos de enfrentarnos a una depresión de posguerra, la tendencia del mercado cambió". El S&P subió en apenas un año un 70%. ¿Qué fue lo que provocó el cambio de tendencia del mercado? Simplemente una vuelta a la realidad.

El lento pero creciente reconocimiento de que, a pesar de todas las malas noticias, a pesar de las sombrías perspectivas, las compañías que estuvieran bien gestionadas y contaran con una financiación sólida saldrían adelante. "La realidad era que esas compañías valían mucho más de lo que indicaban sus cotizaciones. El Dow Jones no es la realidad. Los ratios precio/beneficios y los estudios técnicos de mercado tampoco son la realidad. Los códigos de cotización no son el mundo real. En el mundo real, las compañías crean riqueza. Las acciones no, son solo representaciones de la realidad".