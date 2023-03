Una vuelta a los máximos de 2022 es ahora más plausible, pero aún no hay que 'lanzar las campanas al vuelo'

La posibilidad de ver a las bolsas europeas volviendo a los máximos marcados el año pasado sin antes formar una consolidación es más palpable que nunca.

Los selectivos de referencia en el viejo Continente han sido capaces en las últimas horas de dar continuidad a las ganancias registradas desde que índices como el EuroStoxx 50 o el DAX 40 alemán lograran la semana pasada revolverse al alza tras poner a prueba sus soportes clave (los 15.180 puntos del índice germano y los 4.170 del europeo).

Sin embargo, el analista técnico y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, advierte que "lo más importante no es como comienza la semana sino como termina la misma". "Sigo insistiendo que no habrá signos bajistas importantes mientras no se pierdan esos soportes que tantas veces hemos repetido en el EuroStoxx y el Dax y que son análogos a los 9.250 puntos de Ibex 35", resalta el experto.

En ese sentido, los índices de referencia en Europa tienen vía libre, por ahora, hasta sus siguientes resistencias, que aparecen en los máximos del año pasado. "Los objetivos aparecen a un 5% de distancia, en los 16.300 del DAX o los 4.400/4.572 del EuroStoxx 50, que es el rango que comprende los máximos del año pasado y los máximos pre-Lehman Brothers del año 2007", destaca Cabrero.

En el caso del Ibex 35, el nivel de los 10.100 puntos es el que hay que manejar como objetivo, que es donde cotizaba el selectivo español antes de la llegada de la pandemia a Europa.