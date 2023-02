Bankinter lanza el primer fondo de fondos de private equity accesible desde 10.000 euros

Bankinter acaba de lanzar el primer fondo de fondos de capital privado del mercado español que será accesible a partir de 10.000 euros, con lo que se convierte oficialmente en la primera gestora que aprovecha el cambio normativo para comercializar este tipo de productos entre los clientes retail.

Bankinter Investment Inversión Alternativa I FCR será el nombre del nuevo fondo, que permitirá acceder mediante gestión delegada a diversos vehículos alternativos del banco hasta ahora estaban reservados a altos patrimonios e inversores institucionales.

Con el cambio regulatorio, los clientes minoristas pueden acceder a este tipo de vehículos siempre que la cantidad invertida no supere el 10% de su patrimonio financiero y se realice bajo asesoramiento. Hasta el momento, solamente MyInvestor, el neobanco de Andbank, está también pendiente del regulador para la aprobación de un vehículo similar.

La inversión alternativa se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro que han encontrado las firmas de inversión para rentabilizar su negocio, en el que los fondos abiertos tradicionales se encuentran cada vez más presionados por la rebaja de las comisiones y la dificultad de superar el rendimiento del mercado.

Todas las firmas se encuentran inmersas en un proceso de lanzamiento de gestoras propias para comercializar sus propios productos alternativos con la intención de que lleguen a representa una parte relevante de sus activos bajo gestión.

Pero se están mostrando más reticentes a la ahora de lanzar vehículos de este tipo disponibles para el cliente retail, sobre todo las bancas privadas especializadas que cuentan con mayor volumen de clientes, como las de las entidades financieras.

Muchas reconocen en privado que no quieren ser las primeras por el riesgo reputacional que podría ocasionarles. Al fin y al cabo, la inversión en capital riesgo requiere tener el dinero invertido por un período que no suele ser inferior a los cinco o siete años y no se puede retirar sin sufrir una fuerte penalización, un factor que no todos los inversores podrían comprender en momentos de necesidad de liquidez.

En el caso de Bankinter, el banco creó su propia gestora de productos alternativos a finales del año pasado, pero desde 2016 ha lanzado 20 vehículos de inversión de este tipo mediante acuerdos con firmas especializadas, con un capital comprometido por inversores superior a los 4.000 millones de euros que, incluyendo la financiación asociada, supone actualmente una cartera de activos bajo gestión superior a los 7.000 millones de euros y que se acercará a los 10.000 millones de euros una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%.

Precisamente el nuevo fondo aprovechará esta experiencia para invertir en activos de sectores tan variados como las energías renovables, las infraestructuras, la logística, las residencias de estudiantes, los hoteles, las superficies comerciales, la tecnología o el capital riesgo, entre otros.