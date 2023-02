Powell 'sujeta' la caída del euro en los 1,07 dólares al cambio

Las intervenciones de los presidentes de los bancos centrales condicionaron de nuevo la evolución de las divisas. El euro se puso por debajo de los 1,07 dólares durante buena parte de la sesión del martes en la que fue la cuarta jornada consecutiva en rojo para la divisa europea, su peor racha desde noviembre del año pasado y que llevó a la misma a mínimos de hace cuatro semanas. Pero la última intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rompió esta racha bajista y llevó al euro por encima de los 1,075 dólares.

"La corrección de la inflación ha comenzado, pero queda mucho por hacer", estimó Powell este martes a la par que indicó que "mientras los datos macroeconómicos sigan llegando fuertes debemos continuar con las subidas de tipos", en una alusión al dato de empleo de enero conocido la semana pasada.

El mercado interpretó las palabras de Powell con optimismo al reconocer que el 2023 será un año significativo en cuanto a la moderación de los precios, obviando el mensaje del presidente de la Fed de más subidas de tipos de interés este año, mientras eludió hablar de un recorte para este año. Una postura que favoreció al resto de divisas frente al billete verde tras el cierre de los mercados europeos.

"La caída en desgracia del euro ha sido realmente agresiva", estimó Valentin Marinov, estratega de Credit Agricole, quien aventuró que el retroceso del euro frente al franco suizo o el yen japonés en las últimas sesiones es aún mayor que frente al dólar. No obstante, el experto consideró a su vez que harían falta más malos datos macroeconómicos en la eurozona o un tono más moderado por parte del BCE para ver al euro por debajo de los 1,05 dólares.

No obstante, a la larga no se espera que el euro pueda sacar mucho más partido a la divisa norteamericana de lo que ya marcó en la semana pasada. Según el consenso de mercado recogido por Bloomberg, el euro se cambiará por 1,07 dólares el resto del primer trimestre del 2023, de media. Solo a partir del segundo trimestre (cuando se empezaría a ver si el BCE mantiene su tono agresivo o no) se augura un cambio superior al 1,08 y al cierre del año se vería al euro en los 1,11 dólares no vistos desde marzo de 2022.