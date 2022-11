Telefónica será la nueva protagonista de la XVII edición de los CFA Research Challenge

Ya hay fecha para la nueva cita del certamen bursátil por excelencia. CFA Society Spain ha presentado la XVII edición de la CFA Research Challenge, el concurso de Análisis Financiero Internacional de CFA Institute, la Asociación Global de Profesionales de la Inversión. La fase clasificatoria ha dado comienzo en todo el mundo con la convocatoria y admisión de equipos de las principales universidades y escuelas de negocio. Como en anteriores ediciones, el equipo ganador de la final mundial accederá a un premio de 10.000 dólares en becas de estudios.

Esta vez, la compañía elegida para analizar en España ha sido Telefónica. Desde noviembre y hasta febrero de 2023 los equipos deberán analizar la empresa cotizada que haya sido elegida en cada país participante. Así, la fase clasificatoria previa en España tiene 11 equipos inscritos: CEU, CESTE, CUNEF, ESADE (dos equipos), EADA (dos equipos), IE, UNAV, y UNIVERSITAT POMPEU FABRA (dos equipos).

Los equipos deben elaborar un Informe de Análisis y Recomendación (sell side) sobre Telefónica, haciendo un ejercicio de valoración y emitiendo una recomendación sobre sus acciones. El 17 de febrero de 2023 se conocerá la lista de los equipos clasificados para la final local que, en España, tendrá lugar el 2 de marzo en el parquet de la Bolsa de Madrid.

Los finalistas realizarán una presentación oral en inglés ante un jurado compuesto por profesionales de la inversión. Deberán defender su "propuesta de inversión, valoración, y otorgar una recomendación de compra o venta" sobre Telefónica, explican desde la organización. Los requisitos son que los participantes no podrán ser CFA charterholders, ni haber tenido experiencia superior a 6 meses en análisis de valores.

El equipo campeón representará a España en la final regional de EMEA en abril de 2023, y en caso de resultar ganador iría a la final mundial de New York, representando a la región EMEA.

En la pasada edición de 2022 participaron 113 universidades y escuelas de negocios en todo el mundo. Hubo cinco campeones regionales: University of British Columbia, Canadá, University of Sidney, Australia, IE Business School, España, Polytechnic Univesrsity of Milan, Italia, y Northern Illinois University, EEUU. La campeona del mundo fue la Northern Illinois University, de Chicago, EEUU.