Nouriel Roubini alerta sobre las criptomonedas: "El ecosistema está totalmente corrupto"

El economista Nouriel Roubini, entre otras cosas conocido por sus acertadas previsiones sobre la crisis financiera, ha alertado sobre el mercado de las criptomonedas tras la quiebra de FTX. "El ecosistema está totalmente corrupto", ha advertido en un evento organizado por la CNBC en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El profesor de la Universidad de Nueva York ha resumido el mundo 'cripto' con siete 'c' (en inglés): opaco, corrupto, ladrones, criminal, estafadores, pregoneros carnavalescos y CZ. Este último término se refiere a Changpeng Zhao, el consejero delegado de la plataforma de intercambio Binance, al que se le conoce por sus iniciales.

Roubuni ha sido muy crítico con él y le ha equiparado a otros de sus compañeros de sector. En la charla del canal estadounidense, el profesor ha comentado que, en convocatorias previas, debatió con Arthur Hayes, exCEO de Bitmax, que al poco tiempo terminó en la cárcel por blanqueo de capitales y después de que el propio economista lo acusara de ladrón. En esta ocasión, iba a compartir escenario con el portavoz de FTX, Kevin O'Leary, cuya presencia fue finalmente cancelada por los organizadores. En 2021 en el mismo evento, también iba a sentarse con el propio CZ pero "en el último momento decidió escapar, no quería estar en el escenario conmigo", sostiene el también presidente de la consultora RGE Monitor.

Por eso, su conclusión y el aprendizaje que se puede extraer del colapso de FTX es que "toda esta gente debería estar fuera de esto". Una de las cuestiones que ha recordado el economista es que Binance no tiene licencia para operar en Reino Unido o que en Estados Unidos tiene una investigación abierta por blanqueo de capitales.

Paralelamente, el Comité del Tesoro británico ha solicitado información al exchange para evaluar el papel que tuvo este rival con la caída de FTX. El organismo está analizando qué supuso el anuncio de desinversión de Binance en los tokens FTT y cómo contribuyó al posterior caos en el mercado. La firma 'cripto' ya ha enviado las primeras respuestas a las autoridades, que lamentan que no se hayan compartido documentos internos, sino que las explicaciones que han dado se basan en noticias de varios medios. Según Bloomberg, un miembro de dicho comité interpreta esto como una falta de transparencia por parte de CZ y su empresa.

La respuesta de CZ a Roubini

En las mismas charlas en Abu Dabi, CZ ha respondido al profesor. "No nos importa", ha respondido sobre las acusaciones al conjunto del ecosistema. "Es un maleducado", dice sobre Roubini. "La energía negativa no sirve para nada y ese tipo de personas son pobres en vida", ha añadido.

El consejero delegado de Binance ha centrado parte de la atención estos días por el fondo de recuperación que planea lanzar para socorrer al mundo 'cripto'. Su obejivo será dotar de liquidez a aquellos proyectos "sólidos" que se estén enfrentando a una falta de efectivo y así evitar un efecto dominó, como el que se ha desencadenado con la bancarrota de FTX. Esta ha arrastrado a otras plataformas como Gemini, Genesis o BlockFi.

En todo caso, las advertencias de Roubini se entienden mejor cuando se conocen detalles de la gestión de FTX, que han ido trascendiendo estos días. Financial Times tuvo acceso al balance de la firma y publicó el extracto del mismo. La compañía de Sam Bankman-Fried tiene en su balance tokens emitidos por sí mismo, como FTT o Serum. No solo es que crearan sus propios activos, sino que, además, estaban sobrevalorados en sus cuentas. A ello se suma que la mayor parte de esos activos eran ilíquidos y que había un agujero en el balance, que no cuadraba, lo que da pistas de su descontrol. Asimismo, su colapso se equipara al de Enron, lo que también pone en alerta sobre lo sucedido.