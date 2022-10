Los fondos reciben la mayor entrada mensual de dinero desde febrero de 2018

Octubre ha sido el mes más alcista del año para las bolsas. Europa, de hecho, ha vivido el mejor desde noviembre de 2020, cuando se aprobó la vacuna de Pfizer. También les ha ido bien a los fondos de inversión en cuanto a entradas de dinero. Estos productos han captado 2.908 millones de euros en las últimas cuatro semanas, según datos adelantados de Inverco, por lo que cerrarían el mejor mes desde febrero de 2018. Además, el patrimonio en fondos ha vuelto a los 300.000 millones de euros.

Estas suscripciones netas -el saldo final de entradas menos salidas- alcanzan una cifra mayor a la de todo el tercer trimestre junto, ya que entre junio y septiembre los fondos recibieron en España 2.891 millones de euros. Es más, en octubre se ha producido el 25% de las entradas de dinero de todo el año. La cifra desde enero se sitúa ahora cercana a los 11.800 millones de euros, por lo que, pese a este empujón, será difícil repetir el buen dato de 2021. En el conjunto del año pasado, los fondos captaron más de 25.700 millones de euros.

Los productos de gestión pasiva se han llevado la mitad de las suscripciones en octubre, más de 1.800 millones de euros. Los fondos indexados ya acumulan 2.281 millones de euros este año, la segunda categoría que más, según recoge Inverco. Pero si hay un activo que está atrayendo dinero este año es, sin ninguna duda, la renta fija. Los vehículos focalizados en deuda han vuelto a recibir flujos, en esta ocasión por 1.400 millones, con los que ya acumulan más de 12.700 millones. Hace semanas ya se superaba el récord de la última década, que se logró en 2014. Y es que las caídas en el precio de los bonos se están viendo como una clara oportunidad de entrada, al ofrecer rentabilidades que no se habían visto en años.

Las gestoras, de hecho, están aprovechando para comercializar nuevos productos de renta fija. Ibercaja lanzaba en octubre el segundo fondo que invierte en deuda pública española e italiana tras recibir más de 100 millones de aportaciones en seis días. "Después de mucho tiempo, se puede invertir en deuda pública a corto plazo (hasta 2 años) y aspirar a rentabilidades muy atractivas, próximas al 2% TAE", señalaba entonces Cristina Gavin responsable de renta fija de la gestora.

Liquidez y garantizados

Otro punto importante de octubre es que las inversores prefieren mantener una parte de su cartera todavía en liquidez. Así lo demuestra que los fondos monetarios sean otros de los productos que más dinero reciben en el último mes, 910 millones.

Por su parte, las entidades también están aprovechando la incertidumbre de los mercados para resucitar los fondos garantizados, pese a que ahora los gestores coincidan en que se están creando oportunidades históricas en renta variable y renta fija. El mes de septiembre ya supuso la mayor entrada mensual en fondos garantizados de la década, con casi 750 millones de euros, según datos de Morningstar, y en octubre han vuelto a canalizarse unos 645 millones, según los datos provisionales de Inverco. Con los flujos recibidos en el último mes ya entra más dinero del que sale este año en garantizados, algo que no sucedía todavía no sucedía en septiembre.

Pese al buen mes para las bolsas, por el lado contrario, los fondos de renta variable internacional y globales fueron los que mayores salidas netas registraron en octubre (1.190 millones en su conjunto). No obstante, en el año, los primeros aún acumulan entradas por 1.295 millones.

Las gestoras que más reciben

CaixaBank AM se lleva casi uno de cada cuatro euros que han captado las gestoras en España en el último mes. La gestora del banco logra 1.108 millones, con los que engorda su patrimonio hasta rozar los 76.200 millones de euros. La segunda firma que más capta es también la segunda por tamaño: Santander AM. La entidad consigue sumar 812,5 millones, frente a los 236,7 millones de BBVA AM, la tercera en discordia por patrimonio. Kutxabank, por su parte, recibe la tercera mayor entrada de dinero, con cerca de 405 millones de euros en octubre.