Cinco opciones de compra a vigilar dentro del Ibex 35

El potente debate que protagonizan alcistas y bajistas a corto plazo, esto es aquellos que compran buscando aprovechar la posibilidad de que la recta final del año sea alcista y aquellos que venden pensando en evitar una profundización de la corrección bajista de los últimos meses, que sería la puntilla a un horrendo año, está llegando a su punto más álgido.

La resolución del mismo dependerá del comportamiento que tenga el DAX 40 alemán tras haber alcanzado la directriz bajista que viene guiando de forma milimétrica las caídas desde enero.

La ruptura de esta directriz bajista en la principal referencia germana, para lo cual debería batir resistencias de 13.260 y 13.565 puntos, análogas a los 8.100 y 8.235 puntos del Ibex 35, permitiría pensar en un contexto más lateral alcista que bajista en próximos meses. Eso no significa que la superación de esas resistencias nos lleve a un escenario de subidas inmediatas, toda vez no me sorprendería que en cuanto eso suceda las bolsas necesiten consolidar parte del último y fuerte rebote, pero sí que nos indicaría que lo más probable es que los mínimos marcados en octubre habrían sido un suelo y el punto de origen de un proceso de recuperación alcista que aún podría tener recorrido por delante ya que en tal caso no descarto que el Ibex 35 se dirija a buscar la zona de los 8.800-9.000 puntos.

Buscando ese contexto alcista hay una serie de valores dentro de la renta variable española que podrían ser idóneos para comprar. A continuación les señalo esas distintas opciones.

Pharma Mar

Pharma Mar ha abierto a corto plazo una clara ventana de compra tras conseguir la presión compradora batir la resistencia que presentaba el título en los 57,50 euros. La superación de esos 57,50 euros confirmó un claro patrón de giro al alza en forma de doble suelo (s1s2?) que es una invitación para comprar de un modo agresivo siempre que asuman un stop bajo los 52 euros.

El objetivo mínimo de subida a buscar en próximas fechas, que surge de proyectar la amplitud de ese patrón de giro, aparece en los 63,75 euros. En ese entorno sería partidario de reducir a la mitad la posición en el valor para financiar el stop. Con el resto se podrían buscar los 70 euros.

Análisis técnico de Pharma Mar

Si cuando lean esto el título se encuentra alejado de los 57,50-58 euros les aconsejo esperar a que haya una vuelta atrás a esa antigua resistencia, ahora soporte, antes de comprar. Por otro lado, solamente sería partidario de comprar en esa vuelta siempre que antes Pharma Mar no alcance ese objetivo en los 63,75 euros.

Telefónica

Llevo varias semanas alertando de que las acciones de Telefónica están tratando de sentar las bases de un suelo en los 3,24 euros, que está dentro del rango de soporte teórico de los 3,20/3,30 euros, que en numerosas ocasiones les he señalado que corresponde al ajuste del 61,80/66% de toda la subida que inició la operadora en octubre de 2020 desde los 2,28 euros y que concluyó el pasado mes de julio en los 5 euros. Pues bien, desde este entorno de soporte teórico y de giro potencial de los 3,24 euros entiendo que Telefónica podría formar un fuerte rebote, algo que parece que parece que está ganando enteros con la superación de resistencias de 3,45 euros. La ruptura de este nivel resistivo confirma a corto un claro patrón de giro al alza en forma de doble mínimo que invita a comprar con stop bajo los 3,24 euros.

Análisis técnico de Telefónica

El objetivo mínimo de subida de ese patrón se encuentra en los 3,65 euros, pero no sería partidario de vender ahí ya que considero que el alza debería ser mucho mayor, al menos hasta los 3,90 euros o incluso los 4,30 euros, que son niveles cuyo alcance supondría una recuperación del 38,20 y 61,80% de Fibonacci de toda la última caída desde los 4,95 euros.

Grifols

Vaya por delante que Grifols desarrolla una tendencia bajista muy vertical y que tratar de buscar un rebote dentro de la misma suele acabar en muchos casos mal toda vez es como tratar de pillar un cuchillo bien afilado tras lanzarlo al aire. En cualquier caso, me llama la atención el pequeño patrón de giro al alza en forma de cabeza y hombros invertido que podría confirmar la cotización si supera resistencias de 8,78 euros. Si eso sucede, manejando un stop bajo los 8 euros, no me parecería mal comprar de un modo agresivo buscando un rebote que podría ser potente y que la extrema sobreventa pide a gritos desde hace semanas.

Análisis técnico de Grifols

Inditex

El patrón de giro al alza en forma de doble suelo que confirmó la cotización de Inditex fechas atrás, después de batir resistencias de 23,30 euros, es muy claro, pero sigo pensando que hay que esperar a que bata resistencias de 24 euros para que se alejen definitivamente los riesgos bajistas. Si eso sucede pueden comprar Inditex manejando como stop agresivo niveles de 21,75 euros, cuya pérdida no tendría ningún sentido en un contexto alcista hacia al menos los 26 euros.

Análisis técnico de Inditex

Prosegur

La curva de precios de Prosegur lleva meses sentando las bases de una reestructuración alcista en la zona de los 1,50 euros, que es la que ya frenó las caídas el pasado mes de mayo. Desde ahí se puede ver un amplio y potente patrón de giro al alza en forma de doble suelo, que está tomando cuerpo con la superación de resistencias de 1,85 euros. Manejando un stop bajo los 1,60 euros se podría buscar un contexto alcista en próximos meses hacia objetivos iniciales en los 2,30 euros y posteriormente hacia los 2,80 euros.

Análisis técnico de Prosegur