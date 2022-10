La Fed llega a una reunión muy previsible con el dólar en caída

Turno para la Reserva Federal. Quizás tanto la reunión del BCE de esta semana como la de su homólogo norteamericano sean las más previsibles de lo que llevamos de año. Sin embargo, siempre hay detalles que marcan la interpretación que el mercado dará este próximo miércoles, donde habrá que tomar el pulso sobre si la Fed empieza a ver más cercana la posibilidad de recesión, sobre el mercado laboral (del que también habrá datos esta semana), sobre el dólar o incluso sobre el mercado inmobiliario, cuyos precios han sufrido la mayor caída intermensual de la historia.

En todo caso, está descontada totalmente por el mercado una nueva subida de 75 puntos básicos que deje el tipo de interés de referencia en Estados Unidos en el 3,75%, el más alto desde diciembre de 2007. Y lo que habrá que ver es si hay pistas de un freno en este tapering o, si por el contrario, la todavía alta inflación es motivo suficiente para no levantar el pie del acelerador. "Esperamos que el crecimiento siga cayendo hasta el segundo trimestre del año que viene debido a la fortaleza del dólar, un cambio de ciclo en los inventarios y la política monetaria de la Fed; además, es cierto que los problemas en la cadena de suministro se están aliviando, que ha sido el principal factor inflacionista en los últimos meses, por lo que creemos que el ciclo de subidas de la Fed se está acercando a su final", apuntan desde Bank of America. "El parón del mercado inmobiliario es una gran prueba de que el proceso de subida de tipos se está trasladando a la actividad económica y puede ser un anticipo importante de un descenso del consumo, lo cual no quita que en esta próxima reunión veamos otras subida de 75 puntos básicos", arguyen en Julius Baer, que, por contra, reconocen que "ahora la Fed pordría acabar el ciclo de subidas en el 4,5%". En este contexto, en la previsión que recoge Bloomberg, se espera que el pico llegue durante el primer trimestre del año que viene en el 4,75%.

También en Estados Unidos, el martes se conocerán los datos PMI del mes de octubre. En la lectura de la manufactura la previsión es que caiga hasta los 50 puntos, la frontera entre la contracción y la expansión. Asimismo, el viernes se conocerá el informe de empleo de este mes, en el que se espera un repunte de una décima en el desempleo, hasta el 3,6% y un avance de los salarios medios por hora del 0,3%. "Los inversores esperan que el crecimiento de los empleos se ralentice a 200.000 en octubre; un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda laboral en EEUU sería bienvenido por la Fed... y quizás por los inversores", apuntan en Allianz GI.

Otros eventos de interés

A este lado del charco también tendremos indicadores importantes. Especialmente, conoceremos la inflación de octubre en la eurozona, que se espera que descienda una décima hasta el 9,8%. También el lunes se publicará el crecimiento económico del tercer trimestre. También hay PMIs el miércoles y datos de empleo el jueves. "Las cifras preliminares pueden mostrar que en el tercer trimestre no ha habido crecimiento del PIB tras la expansión del segundo trimestre de del 0,8% intertrimestral del segundo cuarto del año; en cuanto a la inflación, probablemente cobrará una importancia inusitada después de que en septiembre los precios se hayan disparado a un ritmo récord", explican en Allianz GI.

Por último, también hay que estar pendientes de los datos PMI de China en un momento clave para el país asiático en los que se podría entrar en contracción, los primeros datos de las elecciones de mitad de mandato en EEUU y, sobre todo, la reunión de la OPEP y sus aliados, que decidirán si seguir recortando la oferta de petróleo para mantener los precios en los niveles actuales, ampliar el recorte o aumentarlo.

