Las bolsas se quedan en tierra de nadie tras rebotar desde los soportes críticos

Al final ganó la lechuga. Lizz Truss no pudo sobrevivir a la presión de unos mercados que han rechazado de pleno su plan de rebajas de impuestos y de un ambiente político y social que ha convertido a Reino Unido en una sitcom de Channel 4. Mientras, el momento en el resto de Europa sigue tensionado por la escalada bélica en Ucrania y por unos datos de inflación que no dan tregua a las puertas de una nueva reunión del Banco Central Europeo la próxima semana, en la que se espera un nuevo alza de tipos de 75 puntos básicos que dejen la referencia en el 2% –ver página 3–.

En lo que concierne a las bolsas, comenzaron la semana dando continuidad al rebote que empezó tras el último dato de inflación del anterior jueves, alejándose así de la zona de soportes clave. Sin embargo, a medida que han ido pasando las sesiones, este rebote ha quedado difuminado, alejándose así una hipotética ruptura de resistencias que despejase el camino para ver un final de año relativamente bueno en las bolsas.

Con todo, finalmente la semana se ha saldado con todas las principales bolsas en verde. Desde el 2,8% del EuroStoxx 50 al 1,6% del FTSE 100 británico. Al otro lado del Atlántico, las alzas desde el lunes, a media sesión de este viernes, superaban los 3 puntos porcentuales.

Desde el punto de vista técnico, "el rebote que hemos visto estos días en las bolsas europeas no ha logrado por el momento batir la zona de resistencias que les sugería vigilar en los 3.500 puntos del EuroStoxx 50, que es la que debe superar para poder favorecer un rebote más sensible y sostenible en el tiempo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Su ruptura todavía es posible por lo que no me dejaría asustar por las caídas de este viernes, que han llevado a los índices hacia tierra de nadie al encontrarse lejos todavía de soportes críticos en los 7.000 enteros del Ibex", añade.

Por la parte de arriba, "el EuroStoxx 50 lleva tres sesiones consolidando tras enfrentarse a su importante resistencia clave de corto plazo, como son los 3.500 puntos antes mencionados, que de superarse daría por rota la directriz bajista; en zona de resistencias la recomendación ahora es que no se precipiten a la hora de comprar hasta que sea claramente superado este nivel", advierte Cabrero. Niveles análogos se encuentran en los 13.400 puntos del Dax.

En plena presentación de resultados del tercer trimestre, la subida semanal de Indra ha destacado entre todas las demás. La tecnológica ha protagonizado ganancias del 10,2%, una de sus mayores alzas semanales desde marzo. Las subidas han sido prácticamente generalizadas dentro del selectivo de las 35, a excepción de ocho valores que han finalizado el cómputo semanal en negativo. Hasta el 46% valores han propiciado subidas por encima del 2%. A destacar también la de ArcelorMittal, del 7,6% y la de Banco Sabadell, del 6,4%.

Desplome de Fluidra

En la parte baja de la tabla, el profit warming que anunció Fluidra esta semana ha sentado como un jarro de agua fría a su cotización. La acción de la constructora de piscinas y wellness ha vuelto a desplomarse un 12,27%, su caída más abultada desde principios de julio. Con ella, la firma ha vuelto a tocar nuevos mínimos anuales, situándose en niveles de junio de 2020 y cayendo ya por un 65,06% en lo que va de 2022. Alejadas de Fluidra, Solaria y Ferrovial cerraron las mayores pérdidas de los últimos cinco días, al ceder un 2,92% y un 2,6% respectivamente.

Las duras políticas monetarias llevadas a cabo por los bancos centrales para frenar la inflación siguen provocando ventas masivas en el mercado de la renta fija. Esta semana los principales bonos a este y otro lado del Atlántico vuelven a alcanzar rentabilidades máximas del año. El papel soberano de los Estados Unidos superaba el 4,2% de rendimiento a media sesión de Wall Street tocando niveles no visitados desde 2008. Misma tónica sufría el bund alemán, que se disparaba hasta el 2,4% de rentabilidad, una cota que no alcanzaba desde 2011. Los bonos de deuda periférica se presionaban hasta niveles de 2013. Así, el bono italiano y el español se situaban en rendimientos del 4,7% y 3,5% respectivamente. El euro se fortalece contra el dólar, pero sigue por debajo de la paridad en los 0,98 dólares.