Louise Dudley (Federated Hermes): "Los valores con buenas notas en ESG obtienen mejores retornos que los que puntúan mal"

2022 está siendo aciago para el mercado, y esta vez la sostenibilidad no está funcionando como un escudo contra las pérdidas. Louise Dudley, responsable del equipo de investigación de ESG de renta variable de Federated Hermes (gestora enfocada al inversor profesional), lleva 14 años analizando los efectos de aplicar a las carteras criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

Le planteo la misma pregunta que se formulan ustedes en sus estudios: "¿La inversión ESG solo me hace sentir bien, o realmente es buena para mi cartera?"

Es beneficiosa para el performance, y esta conclusión ha persistido desde nuestro primer estudio, que recogía datos entre 2008 y 2013. En aquel momento, la G, el buen gobierno, claramente lideraba en términos de rendimiento. Las peores empresas de cada sector desde una perspectiva de gobernanza lo hicieron peor durante más de un 75% del tiempo en ese periodo. Y, desde entonces, esta ha seguido siendo una señal persistente. Después, los factores sociales empezaron a añadir valor. No era algo tan universal como la gobernanza, sino que se producía en ciertas regiones (el mundo, exceptuando Norteamérica).

¿Y los factores ambientales?

Nuestro informe más reciente, del pasado mes de julio, demuestra que las compañías que mejor puntúan en la E lo hacen mejor o igual que sus comparables desde 2008, mientras que las que puntúan mal tienden a hacerlo peor de forma significativa.

¿Cómo ha impactado la guerra en Ucrania en las carteras ESG?

Hemos visto cambios dramáticos. La subida del precio del petróleo ha llevado al sector energético a comportarse mejor. Para muchos inversores, la ESG implica dejar fuera la energía, así que ha sido difícil conseguir un mejor rendimiento sin energéticas. Nosotros sí tenemos algunas, que son best in class [las mejores en su sector en ESG], y eso nos ha protegido. A esto se ha sumado que el entorno de risk off [percepción de alto riesgo] ha impulsado a los valores de alto dividendo, lo que incluye tabaco, alcohol y otras áreas que para algunos inversores ESG están totalmente fuera de la mesa. Finalmente, las armas: en una guerra, mucho dinero se dirige a estas compañías, lo que ha supuesto un viento de cara adicional.

Según los datos de Morningstar sobre fondos a la venta en la UE, solo los fondos más puros en ESG (los etiquetados como 'artículo 9' según el Reglamento europeo de Divulgación) registraron flujos netos positivos en el primer semestre. ¿Por qué va el dinero solo hacia ellos?

Muchos de estos fondos se concentran en temas ambientales, y han pasado una mala época, así que puede que ahora sea el momento correcto para entrar si tienes un enfoque largo plazo.

Ahora, en los fondos 'artículo 9' predominan los fondos ambientales, ¿cambiará esto con la taxonomía social? ¿Tendrá una Europa?

Ese sigue siendo el plan. Y creo que definitivamente ayudará a establecer reglas para los aspectos sociales.

La regulación de las finanzas sostenibles avanza muy rápido. ¿Aún ve mucho 'greenwashing' ['fraude verde'] en la industria?

Sí. Pero greenwashing puede significar cosas diferentes para distintas personas. Algunos consideran greenwashing que un fondo ESG invierta en combustibles fósiles. No creo que, en general, haya gente intentando engañar. Se trata más bien de diferencias de opinión a la hora de trazar límites en ciertos aspectos.