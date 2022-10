N. Fernández (Sabadell): "No hay dinero final en el mercado y tampoco ganas de tomar posiciones"

La inmediatez se ha trasladado a unas bolsas que descuentan acontecimientos cada vez con mayor premura y casi sin pensar. Nicolás Fernández, director de Análisis de Banco Sabadell, cree que es momento de posicionarse en sectores con visibilidad, con dividendos estables y que se beneficien de la subida de tipos, como financieras y petroleras.

¿Cómo ven las bolsas en este momento? ¿Están muy negativos?

Es muy difícil no ver potencial en las bolsas a estos niveles, pero no vemos muchos catalizadores a corto plazo. Nosotros sí que esperábamos, y así lo dijimos en el semestral de estrategia de junio, un rebote en cíclicas y que el growth fuera a repuntar. Y es lo que pasó hasta el 16 de agosto. A partir de ahí la vuelta ha sido brutal porque, además, ahora está empezando a sufrir el value también. Donde nos hemos quedado cortos casi todos ha sido en las previsiones de inflación y los bancos centrales, y eso es lo que nos ha hecho que ahora, por ejemplo, hayamos igualado growth-value y ciclo y defensivo, porque no vemos catalizadores a corto.

¿Cuál es la previsión que manejan de subida de tipos de interés, teniendo en cuenta que el mercado descuenta que se situarán en el 3% a mediados del próximo año?

Es inútil intentar hacer una previsión. Primero, porque la inflación tarda mucho en bajar y, segundo, porque los bancos centrales van a seguir subiendo tipos mientras consideren que hay riesgo de recalentamiento dejando de lado, de momento, lo que afecte al crecimiento. El mercado está teniendo reacciones desmesuradas a datos macroeconómicos. No hay mucho dinero final en el mercado, hay muchas posiciones cortas, mucha especulación, pero hay poco volumen y pocas ganas de tomar posiciones a medio y largo plazo. Si miramos cuáles han sido las caídas desde máximos a mínimos históricas todavía queda recorrido [a la baja] para llegar a la media en EEUU y Europa, pero se hicieron en mucho más tiempo. Ahora la clave va a ser la resistencia de los beneficios.

Estimaciones: "Hay que tener en cuenta la diferencia entre el beneficio real y el nominal con la inflación"

¿Cuál es el recorte de beneficios que calculan para las bolsas?

Estamos entre un 10% y un 15% por debajo del consenso en España, Europa y EEUU para los próximos tres años. Siempre he pensado que las bolsas se adelantan, descuentan, lo que esté por pasar. No digo que si llegan mensajes catastróficos de las compañías no haya una caída adicional, pero solo en ese caso, porque, si no, no tendrán razones para subir, pero tampoco para bajar mucho más. El futuro de la bolsa va a depender del mensaje que den las compañías.

¿Las caídas que se están produciendo, entonces, han sido con poco volumen?

Lo que suele suceder con las caídas es que las primeras son las que tienen volumen y luego ya te quedas sin contrapartida en el mercado y esa es la fase en la que estamos. Abre muchas oportunidades, pero también te obliga a tomar decisiones que a veces no son las más correctas porque te obliga a vender valores cíclicos ante la falta de liquidez, algo que también sucede con las small caps. Sectores enteros que se ven estigmatizados ante la falta de visibilidad, y que te lo van a decir en los resultados del tercer trimestre.

¿Hay que esperar que las bolsas terminen de 'desmoronarse' del todo para pensar en entrar?

La bolsa rebota cuando toca el suelo y lo importante es saber cuál es, aunque es algo que no dice nadie. ¿Deberíamos estar cerca? Sí, pero nadie lo sabe. A lo mejor no es un tema de niveles de índices, sino un tema de tiempo que pueda estar retrasando el rebote mientras que los mercados siguen en un rango lateral muy amplio. Y el problema es que ahora mismo mucho volumen no hay.

¿Más caídas?: "Si llegan mensajes catastróficos de las compañías podrían caer más, pero solo en ese caso"

¿Qué sectores son los que carecen de visibilidad?

Los más cíclicos como autos, materiales básicos, algunas industriales, construcción pura y, dentro de las inmobiliarias, las promotoras.

Se prevén recortes de valoración del activo de las promotoras del orden del 30% para los próximos años...

Ahora el problema es saber cómo será lo que viene. Si nos vamos a una recesión moderada de poco tiempo, lo que te queda es que el mercado se ajuste a la inflación y a los tipos de interés. Nosotros hemos mirado qué sectores recogen una recesión grande y las promotoras aparecen los primeros. La última vez que se recogieron recortes de valoración similares fue en la crisis financiera y, de momento, nada apunta a que la situación actual se vaya a convertir en eso. No está dentro de nuestro escenario central. Sí se va a vender menos, pero no tiene sentido cotizar con descuentos del 60% sobre NAV. El cóctel perfecto para ver a las inmobiliarias caer es subidas de tipos de interés combinadas con menos crecimiento. Y se producirá una cosa llamativa: la diferencia entre los beneficios reales y los nominales ante la inflación.

Valores: "El saldo neto en beneficios de Repsol, Eni, Total o banca doméstica sigue siendo positivo"

¿En qué valores están positivos?

Valores con alta rentabilidad por dividendo y sostenible, favoreceríamos compañías a las que la subida de los tipos de interés les va bien, que básicamente son las financieras, o aquellas que sean impulsadas por temas relacionados con la guerra más allá de la defensa, como el petróleo. Tanto en bancos como en petroleras el saldo neto sigue siendo bueno a nivel de BPA [beneficio por acción]. Son compañías como Repsol, Eni, Total y, sobre todo, la banca doméstica. Y, dentro de las defensivas, utilities siendo selectivos, en compañías que tienen mucha exposición a renovables como Iberdrola, Acciona Energía o Ecoener se van a ver beneficiadas por una apuesta por la energía verde que va a ser todavía mayor. Me cuesta ponerme muy defensivo, pero, dicho lo cual, me gusta Viscofan, que cotiza en niveles bastante bajos; a lo que se añaden las infraestructuras que pueden traspasar costes de construcción y están cubiertas con la inflación, como es el caso de Vinci, Ferrovial o Aena. Y luego quedan las cíclicas puras, en autos tendría mucho cuidado pero hay cosas baratas como Daimler. En industriales y viajes y ocio sería también muy selectivo. IAG está cotizando a niveles de Covid y Meliá Hotels, que está muy por encima de Covid, después de vivir un verano histórico y con todos los hoteles llenos para octubre y noviembre.

¿Se ha adelantado el fin del ciclo para recursos básicos?

Suceden dos cosas con este sector, primero precisamente esto, que existe el miedo a que ocurra y, luego, el incremento de los costes energéticos y el tema divisa, que les afecta también. Tienen poca visibilidad de ingresos y costes al alza. La clave ahora es lo que nos digan Acerinox y ArcelorMittal mirando hacia adelante [en la presentación de resultados del tercer trimestre del año]. Objetivamente están muy baratas, teniendo en cuenta los beneficios que se esperan para este año, pero, de cara al año que viene, dependerá de la visibilidad que den.