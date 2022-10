Los bonos a 10 años de la periferia tocan máximos anuales

Las ventas en el mercado de la renta fija volvieron a ser ayer las protagonistas de la jornada tras el contundente mensaje del presidente del Banco Central Holandés, Klaas Knot, de endurecer aún más la política monetaria para intentar domar la subida de los precios.

El tono hawkish del banquero, que incentivó aún más los temores de recesión en el mercado, sumado a la escalada de tensión en la guerra de Ucrania dejaron las rentabilidades de los bonos periféricos en nuevos máximos del año y en niveles, en el caso de algunos países, que no visitaban desde hacía casi una década.

En el caso del papel español a 10 años, cerró la jornada con un retorno del 3,48%, es decir, niveles que no visitaba desde el año 2014; el italiano, que cerró en los 4,64%, alcanzaba niveles de 2013; el portugués, con un retorno del 3,37%, cerraba en niveles de 2017 y el griego, por su parte, con una rentabilidad del 4,89%, también tocó máximos anuales intradía.

El caso de la deuda con vencimiento a 10 años de Reino Unido fue el más llamativo de la jornada, ya que las ventas se dispararon y la rentabilidad del bono subió 23,5 puntos básicos tan solo en la sesión del lunes, que lo llevó a tocar máximos intradía y a cerrar en el entorno de los 4,47%.

El hecho de que el Banco de Inglaterra comunicara su intención de destinar 10.000 millones de libras diarias para comprar bonos del país, lejos de calmar los ánimos en el mercado de la deuda, despertó también un mayor nerviosismo en los inversores. Esta oleada de ventas también pudo verse en el bund alemán, que cerró la jornada marcando nuevos máximos anuales, con una rentabilidad del 4,47%, y niveles que no veía desde el año 2011.

Al otro lado del charco, no obstante, no pudieron observarse las reacciones ya que el mercado de la renta fija no estuvo operativo por la celebración del Día de la Raza en Estados Unidos.