Blue Bay gestiona el nuevo fondo de high yield global de la gama Santander GO

La firma de inversiones del banco Santander ha comenzado en España la comercialización activa de un nuevo fondo de su gama Global Opportunities, el Santander GO Global High Yield Bond, que estará gestionado por Blue Bay Funds Management, la firma perteneciente a Royal Bank of Canada AM especializada en renta fija. El nuevo fondo, que como su nombre indica estará centrado en activos globales de renta fija de alta rentabilidad, completa la gama Santander GO, una serie de vehículos gestionados por especialistas en diferentes clases de activos, que al estar domiciliados en Luxemburgo le permiten al banco comercializarlos en las redes de banca privada de los diferentes países donde tiene presencia y que ya suman 2.750 millones de euros de patrimonio.

Entre estos fondos se encuentran el Santander GO Retorno Absoluto, gestionado por Amundi, el Santander GO Dynamic Bond (Pimco), el Santander GO Global Equity ESG (Robeco, a través de Boston Partners), el Santander GO North American Equity (Morgan Stanley) y el Santander GO Short Duration Dollar (JP Morgan).

Santander GO Global High Yield Bond se creó en abril y desde entonces sufre una caída del 7,48%, unos 145 puntos básicos menos que su índice de referencia, el ICE BofA Merril Lynch Global High Yield Constrained Index, según la última nota informativa del fondo, que tiene por objetivo invertir al menos dos tercios de su patrimonio neto en obligaciones de deuda, senior y subordinada, de empresas calificadas por debajo del grado de inversión (con una calificación inferior a BBB- o Baa3 por parte de las principales agencias de calificación), con un enfoque en EEUU (al menos un 50% de exposición a emisores americanos y Europa).

La gestora Blue Bay, que maneja más de 17.000 millones en estrategias de deuda, abrió oficina en España a principios de año, bajo la dirección de Borja Mateo, para potenciar su negocio en la península ibérica. Entre los inversores profesionales se ha hecho un hueco en los últimos años gracias a su 'expertise' en renta fija, un mérito reconocido en los últimos premios de Morningstar España, donde el BlueBay Investment Grade Bond Fund ha ganado en la categoría de mejor fondo de renta fija euro.