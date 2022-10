Ya es oficial: la Fed entra en números rojos tras las subidas de tipos

La Reserva Federal está registrando su primera pérdida operativa en años a medida que los tipos de interés se disparan y la demanda de bonos estadounidenses se derrumba. Los datos de la Fed muestran que el banco central reportó pérdidas adeudadas al Tesoro de 2.900 millones de dólares a fecha de 5 de octubre.

Es un giro marcado, aunque no inesperado, para un banco central que ganó miles de millones en ingresos adicionales por intereses de su balance en expansión en los años posteriores a la crisis financiera. Por supuesto, la Reserva Federal no es un inversor "normal". No puede ir a la quiebra y cualquier pérdida operativa derivada de su vasta cartera de bonos simplemente significará que remitirá menos dinero al Tesoro de EEUU

Pero destaca el cambio dramático en el entorno económico y podría crear una óptica incómoda en un momento en que la Fed ya está bajo presión para reducir la inflación. El banco central ha intensificado su lucha contra los precios más altos, pagando intereses adicionales sobre las reservas bancarias y a través de programas como el acuerdo de recompra inversa, más conocido como RRP , en un intento de frenar la demanda.

"El gasto de intereses de la Fed, el interés que paga a los bancos y a las contrapartes de RRP, aumenta con cada aumento de tipos", dice Joseph Wang, ex operador en la mesa de mercados abiertos del banco central y fundador del blog Fed Guy . "La subida de tipos de 75 puntos básicos de septiembre empujó a la Fed a una pérdida operativa. Con las expectativas de una Fed 'más alta por más tiempo', es probable que la pérdida operativa aumente significativamente en los próximos meses".

Como explica Wang, el paso a una pérdida operativa es notable porque rara vez ocurre. En los años transcurridos desde la crisis financiera mundial, el banco central de los EEUU ganó más de un billón de dólares en ingresos por intereses que remitió al Tesoro de los EE. UU.

Y aunque es probable que las pérdidas sean incómodas para los responsables de la política monetaria de la Fed, que tendrán que responder preguntas incómodas al respecto, no se espera que tenga un efecto importante en la política monetaria.

"Esto no es algo de lo que preocuparse porque no tiene un impacto significativo en la política monetaria y es probable que sea temporal", agrega Wang. "La Fed no puede quebrar, y la pérdida operativa desaparecerá cuando la Fed recorte las tasas durante la próxima recesión. Sin embargo, la óptica de una Reserva Federal que pierde dinero no es buena".