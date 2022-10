El 37% de valores del Ibex pierde más de lo ganado tras la vacuna de Pfizer

El pelotazo que supuso el lanzamiento de la vacuna de Pfizer para los valores del Ibex ya se ha deshinchado en un 37% de los casos. Hasta 13 firmas del selectivo ya están por debajo de los niveles que alcanzaron en la sesión previa al 9 de noviembre de 2020, día que la farmacéutica estadounidense afirmó que su vacuna contra el Covid-19 era eficaz en un 90%, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3 que entonces transitaban.

La principal referencia nacional ha sido, y sigue siendo, la última de la clase en lo que a recuperar los niveles preCovid se refiere. Mientras que el resto de plazas europeas ya lograron borrar estas pérdidas hace más de un año, el Ibex –que también muestra una mayor fortaleza que sus homólogos en el ejercicio en curso– todavía no ha logrado romper esa barrera. Sin embargo, los últimos batacazos sufridos a este lado del Atlántico, que dejan a todas las principales bolsas, excepto al Ibex y al FTSE 100, en el entorno del mercado bajista (con pérdidas superiores al 20%), llevan a estas plazas del Viejo Continente a perder lo ganado desde entonces, y todas ellas vuelven a estar por debajo del entorno que visitaban antes del Covidcrash.

No obstante, pese a que el Ibex todavía saca ventaja al resto de parqués europeos en el año, sigue siendo el que más distancia tiene por recorrer para olvidar las pérdidas de la pandemia, con un 35% hasta alcanzar estos niveles. Después, la Plaza de Milán es la segunda que más lejos está de la cotización que entonces alcanzaba, con un 23% por debajo, seguida de la bolsa británica y la alemana, con un 12,9% en ambos casos.

Grifols, el que más cede

Por valores, Grifols es la que más retrocede en bolsa desde el lanzamiento de la vacuna contra el Covid de Pfizer. La farmacéutica no tiene el viento a favor y acaba de cerrar septiembre como la compañía más bajista del Ibex 35, con una caída del 26,3%. Y es que, ya a mediados de septiembre la cotización de la farmacéutica descendía de los mínimos que registró en el Covid, y ya alcanza niveles que no visitaba desde 2012. Así, en un año de volatilidad como el presente, las firmas vinculadas a la salud no están haciendo valer su condición de refugio, con pérdidas superiores al 13% en el caso del sectorial europeo. Si bien no todo el sector se anota pérdidas, las compañías más expuestas al negocio de la sangre son las que acaparan los mayores retrocesos. Así las cosas, Grifols lo está teniendo tan complicado en bolsa que ni siquiera la noticia de que la multinacional ha logrado el permiso de la Unión Europea para comercializar sus test de diagnóstico temprano de alzhéimer (el pasado 20 de septiembre) sirvió para impulsar los títulos del valor.

La otra farma del Ibex, PharmaMar, es la siguiente que más pierde en este intervalo, con una caída del 56,3% desde entonces. La compañía, que solo cede un 3,6% en el año, se jugaba además su puesto dentro del Ibex en la primera semana de septiembre, ya que el comité se reunió para revisar la liquidez de los valores del índice y del resto de la bolsa española en los últimos seis meses y PharmaMar se postulaba como la empresa con más riesgo de ser excluida del índice, aunque finalmente no lo fue.

Cellnex cierra el top 3 de valores con mayor caída desde la subida de noviembre de 2020, con más de un 37%. La teleco es otra de las más castigadas en bolsa este año, con pérdidas superiores al 36,6%. Un deterioro que puede achacarse principalmente al entorno de subida de tipos al que se enfrenta el mercado, ya que es una compañía muy apalancada. Sin embargo, desde Renta 4 se muestran optimistas con la evolución de la firma: "El riesgo del negocio es nulo por los volúmenes previstos, con renovaciones automáticas; creo que no hay una empresa con tanta visibilidad en todo el mundo hasta 2040", apunta Ángel Pérez, analista de Renta 4. "Sus contratos están ligados a la inflación, por lo que si ésta es superior a los tipos de interés, como sucede ahora, tendrá un impacto positivo en su generación de caja", añade.

Endesa y Siemens Gamesa son las siguientes que más se dejan en bolsa desde el lanzamiento de la farmacéutica estadounidense, con más de un 30% en sendos casos. En el cómputo del año –donde solo aguantan en positivo seis valores–, tampoco consiguen salvarse de las garras del rojo, y pierden 20,8% y 20,2%, respectivamente.

La única compañía del sector de la salud que no corrige en su cotización a niveles previos al lanzamiento del fármaco es Rovi –que fabricará en Granada la vacuna adaptada a ómicron de Moderna–, que logra remontar un 20,8% en bolsa desde esa fecha. Y es que, pese a que su camino en bolsa este año tampoco está siendo fácil, y ya pierde un 39,7%, los analistas siguen confiando en la farmacéutica y se alza con una de las mejores recomendaciones de la referencia española.

Al otro lado de la tabla, no obstante, también están las cinco entidades bancarias del Ibex, que son las principales beneficiadas por la subida de los tipos de interés.

Las compras protagonizan la renta fija, con el 'Bund' al 1,9%

Tras dispararse el pasado 27 de septiembre –una vez más, en un año que ya se conoce como el peor de la historia de la renta fija– las ventas en el mercado de los bonos en ambos lados del Atlántico, donde la deuda de las principales economías alcanzaba máximos de rentabilidad no vistos desde hace más de una década, las compras fueron las principales protagonistas en la jornada del lunes. En el caso del papel estadounidense a 10 años, así como del británico, la semana pasada sus rentabilidades alcanzaron niveles que no visitaban desde 2008. El bund alemán, por su parte, ascendía hasta niveles de 2011; y en el del bono soberano español con vencimiento a 10 años, su retorno se disparaba hasta niveles de 2013.

Sin embargo, en la jornada del lunes esta tónica cambió por completo, y las principales economías europeas tuvieron una bajada de la rentabilidad de más de 20 puntos básicos, con el español en cabeza, con un descenso de hasta 27 puntos básicos que dejaban su retorno en el 3,07%. El bund, por su parte, descendía hasta los 1,9%, con una caída de 19 puntos básicos en su rentabilidad solo en ese día. En el caso de la deuda francesa, el retorno se quedó en el 2,5%, con una bajada de 20 puntos básicos en la sesión.