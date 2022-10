Valores donde aparecen surcos para sembrar: 17 firmas mejoran su recomendación desde Jackson Hole

El campamento de banqueros centrales que tuvo lugar a finales del pasado mes de agosto, y donde quedó meridiana la intención de continuar endureciendo la política monetaria con el objetivo de domar la desbocada inflación que azota a gran parte de las economías del mundo, no ha hecho sino mejorar las recomendaciones de la mitad de las firmas del Ibex 35.

Este castigo que se cernía sobre los mercados bursátiles, ya que un alza en los tipos de interés se traduce en el temor generalizado de que la economía entre en recesión, ha sumado atractivo a 17 compañías del selectivo español, ya que la corrección que han sufrido en bolsa desde entonces no ha ido acompañada de un tijeretazo en su previsión de beneficios para este año. Una ecuación que deja a estos valores con un PER (veces que el beneficio previsto se recoge en el precio de la acción) más interesante del que ofrecían a finales de agosto. Por lo tanto, un multiplicador que juega a su favor y que ya se ha recogido en la recomendación de las mismas que otorga el consenso de expertos que recoge FactSet.

Cabe recordar que, desde el cónclave anual de banqueros centrales (los días 25, 26 y 27 de agosto), que se celebró en el Parque Nacional de Grand Teton (en el estado de Wyoming, Estados Unidos) y en la que se citaron banqueros de todo el mundo, académicos, pensadores económicos influyentes, responsables políticos y periodistas, el Banco Central Europeo (BCE) ha comunicado una nueva subida (que se suma a la que ejecutó en julio, de 50 puntos) de 75 puntos básicos, es decir, la más contundente del organismo hasta la fecha. Un alza que, junto con los malos datos macro, dejan al Ibex como el índice continental que más pierde en septiembre, con un 6,59%.

Para Sergio Ávila, analista de IG, "la mejora en la recomendación por parte de bancos de inversión no implica que sea buen momento para comprar las acciones, a pesar de que pudieran estar infravaloradas". A este respecto, el experto añade que, en su opinión, "el mercado no dejará de caer hasta que no veamos al rendimiento del bono americano a 10 años por encima del 4,5%, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo superar las 350.000 y que la Fed se pronuncie ya como que ha llegado al tope de subidas de tipos. Para esto todavía queda, pero a partir de ahí todavía podríamos tener mejores ratios de valoración que los actuales y comprar las compañías todavía más baratas que ahora", matiza.

Juan José Fernández Figares, director del departamento de Ánalisis de Link Securities, considera que, probablemente, "las revisiones al alza están más ligadas a los resultados del primer semestre del año", ya que, en muchos casos, han batido expectativas. Así, el experto advierte que "a partir de ahora, creo que, con el deterioro acelerado del entorno macro, lo más factible es que las revisiones de estimaciones, valoraciones y recomendaciones comiencen a ser a la baja. Eso creo que es lo que está descontando el mercado. Lo complicado en estos momentos es determinar hasta si los inversores ya han descontado por completo estas rebajas o no. Esa es mi duda y la de gran parte del mercado".

Rovi, en cabeza de las mejoras

La farmacéutica Rovi, que después de Cellnex Telecom es la firma con mejor recomendación del Ibex, según el consenso que recoge FactSet, es la que más mejora ha visto en su consejo. La compañía, que cae un 11% desde el encuentro de Jackson Hole, no ha sufrido el mismo rejonazo en la previsión de beneficios que en bolsa, y su precio es hasta dos puntos más barato que lo que era a finales de agosto, al pasar de un PER de 14,8 veces a un multiplicador actual de 12,8 veces.

Tras esta, Endesa –que también levanta el cartel de comprar– es la segunda que más ve mejorada su recomendación en este intervalo. Bankinter cierra este top 3, que, aunque sigue con recomendación de mantener, está a las puertas de tener consejo de compra. De las entidades bancarias del Ibex, también CaixaBank y Banco Sabadell –con sendos consejos de compra– forman parte del cupo de firmas que mejoran su recomendación. Así, de estas 17 firmas, ocho cuentan con el mejor consejo posible, el de compra.

Si ponemos la vista en Europa, no obstante, un 42% de los valores del EuroStoxx también han visto una mejora en su recomendación desde el cónclave de banqueros centrales. De este ranking, EssilorLuxottica, diseñador, fabricante y distribuidor de lentes oftálmicas, es la europea que más mejora su consejo –y también levanta cartel de compra–, seguida de Volkswagen y Enel.