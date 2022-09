Renta 4 Gestora: "No pensamos que en Europa haya mucho más margen de subida de tipos a largo plazo"

La Fed decidió este miércoles mantener el rumbo fijado en las anteriores reuniones de política monetaria. El banco central estadounidense anunció una subida de tipos de 75 puntos básicos, hasta el nivel de 3%-3,25%, la tercera subida consecutiva de este ritmo. La medida fue aprobada por unanimidad y se espera que en los meses venideros se mantenga una política similar. Sin embargo, desde Renta 4 cada vez ven más cerca el final en el incremento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense... y del BCE.

"Los tipos de interés van a seguir subiendo en el corto plazo. La determinación por subir tipos es clara, lo reiteró ayer Jerme Powell en la reunión de política monetaria de la entidad central estadounidense. De hecho, según descuenta el mercado hoy, es posible que vayan al 4,5% o el 4,6% en 2023 en EEUU. Ese es el techo según lo que creen ahora los expertos y en Europa esa cota está limitada hasta niveles del 2,6%", asegura Miguel Jiménez, gestor de fondos mixtos de Renta 4 Gestora, quien resalta que eso no quiere decir que esos niveles vayan a mantenerse en el tiempo. "De cara al próximo ciclo económico, vamos a tener tipos no muy altos respecto a los que hemos tenido en 2010-2020, y no los vemos al 4-5% en Europa", resalta.

Desde la gestora señalan que unos tipos más elevados a corto plazo suponen un riesgo de recesión a medio y largo plazo que regiones como Europa no se pueden permitir. No en vano, demografía y productividad han sido históricamente clave para que Europa genere crecimiento y "ahora no estamos especialmente bien en ninguna de las dos", explica Jiménez.

"La demanda domestica en Europa en últimos 20 años demuestra que no da para tener unos tipos tan elevados como en EEUU. Ahora además el endeudamiento es muy alto y esa deuda hay que pagarla y si sale más caro pagarla por el alza de los tipos, hay menos potencial de crecimiento. Si suben más los tipos en Europa sería más caro financiarse y la economía no lo aguantaría", señala el experto de Renta 4.

"Hay muchos activos donde invertir que en el pasado no existían"

En este contexto de "tiempos difíciles", Miguel Jiménez, gestor de fondos mixtos de Renta 4 Gestora, invita a "no ponerse nervioso" y resalta que ahora, "por primera vez en mucho tiempo, hay alternativa para invertir para los perfiles más conservadores ya que hay muchos activos donde invertir que en el pasado no existían".

Los bonos de compañías no periféricas de alta solvencia que den una rentabilidad del 3,75-4%, son un ejemplo en ese sentido

Alternativas de inversión

En ese sentido, cada uno debe decidir si es más atractivo decantarse por activos de renta fija corporativos o por bolsa dependiendo del perfil de cada uno. "A las puertas de una recesión la renta fija puede parecer más atractiva para ciertos perfiles, y la renta variable ofrece la posibilidad de que los beneficios tiendan a subir con el tiempo y podría ser mejor... cada uno debe decidir. Lo que sí está claro es hay un debate que antes no había y que hoy no habría que tener liquidez ante la elevada inflación que hay".

La inflación "es el peor impuesto que hay y siempre tiene segundas derivadas"

Desde Renta 4 apuntan a que el IPC bajará ante el 'efecto comparación' en los próximos meses, aunque eso sí, otra cosa es que llegue a los niveles que quieren los bancos centrales y eso hay que vigilarlo, porque la inflación "es el peor impuesto que hay y siempre tiene segundas derivadas".