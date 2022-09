La Fed está obligada a usar la estrategia del shock y pavor para ganarse el respeto de los mercados

Los mercados han perdido el respeto a la Reserva Federal. Los futuros sobre tipos de interés creen que la Fed no tendrá redaños para mantener los tipos de interés altos por mucho tiempo. Los swaps que publica Bloomberg prevén que la Fed comenzará a bajar tipos a mediados de 2023 ante la recesión que se avecina. Para poner fin a estas expectativas, la Fed tiene que 'sobreactuar', realizar movimientos exagerados, implementar la estrategia del shock y el pavor (un 'anti-Maradona') para recuperar la credibilidad y convencer a los mercados de que la Fed es capaz de controlar la inflación.

Stéphane Déo, jefe de estrategia de mercados de Ostrum, una gestora del grupo Natixis Investment Managers, ejemplifica el dilema al que se enfrenta la Fed, tomando como referencia un comentario del ex gobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King y su teoría entre la relación del fútbol de Maradona y la previsibilidad de la política monetaria; la Fed podría verse obligada a implementar la estrategia del shock y el pavor o (un anti-Maradona) para compensar su falta de credibilidad inicial. En su análisis, el jefe de estrategia de Ostrum considera que Powell se 'enfrenta' a tres rivales: Volcker, Los Mercados y Maradona.

La estrategia del 'shock y pavor' (en inglés, Shock and awe, técnicamente conocida como Dominio rápido) es una doctrina militar basada en el uso de maniobras dominantes y demostraciones espectaculares de fuerza para paralizar la percepción del adversario de un campo de batalla y destruir su voluntad de luchar. Salir con todo de forma abrumadora para espantar al enemigo, en este caso la inflación.

En política monetaria supone implementar subidas de tipos de interés rápidas y bruscas que 'asusten' a las expectativas de inflación y de tipos de interés. El resultado final no tiene que ser, necesariamente, unos tipos de interés más altos, a veces valdría con adelantar subidas de tipos del futuro al presente y que los mercados piensen que el tipo terminal (el tipo más alto al que pretende llegar la Fed) va a ser superior al que realmente será.

Powell frente a Volcker

¿Por qué necesita Jerome Powell poner en marcha esta estrategia? El experto de Ostrum creen que uno de los escollos que Powell parece querer evitar es la secuencia de los años 70. La inflación repuntó bruscamente hasta el 12,3% en diciembre de 1974, y la Fed reaccionó subiendo los tipos a mediados de 1974. El resultado fue una dura recesión en 1974-75 que redujo la inflación al 5% poco más de un año después. El error fue declarar la victoria. La Reserva Federal se confió y bajó rápidamente sus tipos de referencia al 5%", asegura este experto.

La inflación estaba esperando su momento, no estaba aún vencida. "La recuperación posterior vino acompañada de un repunte de la inflación. Una vez anclada la inflación, fueron necesarios los remedios de caballo de Volcker, una década de tipos reales muy positivos, para que la inflación bajara finalmente", explica.

Powell contra el mercado

Los mercados, por ahora, anticipan que la Fed será muy agresiva este año pero que dará un giro a mediados del año que viene. No se trata de un endurecimiento prolongado de la política monetaria, sino más bien de un "stop and go" que recuerda a los años 70.

Powell vs Maradona

Es interesante volver a Sir Mervyn King, el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra. Sir Mervyn es conocido por su sentido del humor. A él le debemos la cita: "Hay tres tipos de economistas, los que saben contar y los que no", o "un banquero central con éxito es un aburrido". También acuñó la teoría maradoniana de la política monetaria. Se trata de remontarse al gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial: cruza todo el campo supuestamente zigzagueando a toda la defensa inglesa.

"Lo que realmente llama la atención es que Maradona corrió casi en línea recta. ¿Cómo se puede superar a cinco jugadores corriendo en línea recta? La respuesta es que los defensas ingleses reaccionaron a lo que esperaban de Maradona; si Maradona se movía a la izquierda o a la derecha" aseguró Sir Mervyn King en 2005", explica este experto.

La analogía con la política monetaria es que si los mercados esperan subidas de tipos cuando la inflación sube, sus expectativas de inflación no se mueven y, por tanto, el banco central no necesita subir los tipos. Ahora ocurre lo contrario, los mercados no terminan de creer a la Fed.

La trayectoria de la política monetaria es tan lineal como la de Maradona. En otras palabras, cuanto más creíble es el banco central, menos necesidad tiene de reaccionar a los cambios en la inflación. Ese es el dilema de la Fed en este momento. Con unos mercados que no creen que vayan a mantener los tipos altos el próximo año, la Fed puede verse obligada a hacer aún más (un anti-Maradona) para compensar el déficit de credibilidad. De ahí la importancia del discurso actual. Si son eficaces, los tipos a largo plazo deberían ser más altos de lo que son ahora, lo que, paradójicamente, sería parte del trabajo de la Fed y, por lo tanto, limitaría su necesidad de subir los tipos (Fed Funds)".

Conclusión

"El error de la relajación prematura de la política monetaria en los años 70 parece estar muy presente en la mente de la Fed. Esto nos parece razonable, pero también implicaría que los recortes de tipos previstos por el mercado para el próximo año son seguramente mucho menos probables de lo previsto. Esto también implicaría una curva más pronunciada. Tipos más altos durante más tiempo", sentencia el experto de Ostrum.