La inflación lleva a Wall Street a registrar la cuarta semana del año con pérdidas superiores al 5%

Las nubes siguen sin despejarse en Wall Street, que registra una de sus peores semanas del año con el Nasdaq 100 cayendo alrededor del 6% y el S&P 500 más del 5,5%, con datos a cierre europeo. Se trata de la cuarta vez en el año del S&P y la tercera del tecnológico en caer más de un 5% en la semana. El dato de inflación en Estados Unidos, no obstante, es el gran protagonista de estas bajadas, ya que pese a haber caído dos décimas en el mes de agosto, la cifra ha vuelto a decepcionar, con un 8,3% frente al 8,1% que se esperaba. Así, los mercados están pendientes de la cita de la Fed del próximo miércoles, donde se anunciará la nueva subida de tipos.

La publicación del dato de la subida de precios al otro lado del Atlántico –el 13 de septiembre– provocó la consiguiente sacudida en los mercados globales y las pérdidas se imponen también, aunque con menos dureza, en Europa, con el Ftse Mib como el único índice en cerrar en verde. El Ibex 35, por su parte, consigue acabar la semana con menos pérdidas que sus homólogos, con un -0,6%, gracias al impulso de la banca, que bebe de la segunda subida de los tipos de interés comunicada por el Banco Central Europeo el pasado 8 de septiembre –de 75 puntos, la más contundente de su historia–.

Sin embargo, aunque podría decirse que la banca se ha echado el índice a sus espaldas en los últimos días, con Bankinter tocando un pico histórico el pasado jueves, CaixaBank en máximos de 2018 y BBVA, Santander y Sabadell llegando a niveles que no alcanzaban desde junio –cuando ya cotizaba la primera subida de tipos–, la sesión de ayer culminó con Sabadell, CaixaBank y Bankinter con pérdidas superiores al 2%. No obstante, en el cómputo de la semana, la entidad presidida por Gonzalo Gortázar Rotaeche se levanta como la más alcista, con un 6,1%, seguida de Bankinter, con un 4,9%, e Inditex, con un 4,6%. Repsol está al otro lado, ya que la petrolera es la que más pierde en este intervalo, con un -8,7%. Cellnex y Naturgy son las siguientes, con un -8,34% y un -7%.

Cuádruple hora bruja

El viernes tuvo lugar lo que en el argot bursátil se conoce como la penúltima cuádruple hora bruja del año, una jornada en la que coincide el vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones. Se produce siempre al cierre de la tercera semana de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre y se traduce en una mayor volatilidad en los mercados.

Sin embargo, esta cita no ha cambiado la situación técnica de las bolsas europeas. Así lo explica Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader: "El Dax sigue sobre los 12.400 puntos y en estos momentos el Ibex 35 se encuentra en lo que podría llamar como tierra de nadie ya que está a la misma distancia de la resistencia que debe superar para que podamos confiar en alzas sostenibles que del soporte que no debe perder si no queremos asistir a una corrección bajista que podría profundizar hacia los 7.000/7.287 puntos", desarrolla.

Respecto a la situación al otro lado del charco, el experto puntualiza: "Las caídas de corto plazo han llevado a los índices norteamericanos a perder gran parte del rebote que nació en la zona de soporte de los 11.950 puntos en el Nasdaq 100 y de los 3.875 puntos en el S&P 500, que les vuelvo a recomendar que vigilen ya que esos soportes coinciden con lo que es el nivel de ajuste del 66% del ascenso iniciado desde los mínimos de la zona del año vistos en junio".

En cuanto al mercado de la renta fija, esta semana han seguido imponiéndose las ventas en el bund alemán, con una subida de 10 puntos básicos en la rentabilidad, que lo deja en 1,75%. El T-Note americano, por su parte, ha seguido el mismo sendero, y se ubica en el entorno del 3,45%.

Pese a que a lo largo de la jornada conseguía rebotar, el oro volvió a tocar mínimos de 2020 el viernes, tras sumar su cuarta semana a la baja de las últimas cinco y ya se aleja más de un 18% de los máximos del año. Con los descensos de esta semana, el metal dorado cotiza por debajo de los 1.665 dólares. Por su parte, el precio del Brent, la referencia del crudo en Europa, sube un 0,7% esta semana tras caer hasta los 88 dólares el pasado 7 de septiembre.

Respecto a las divisas, el euro vuelve a moverse en el entorno de la paridad en su cruce con el dólar después del repunte que vivió el martes, cuando subió hasta los 1,012.