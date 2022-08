Diez firmas baratas para 'embarcar' al nivel más bajo en la última década

Entre las diferentes sorpresas que está dejando un ejercicio del todo particular, están las cuentas de muchos de los valores del club de las 35, que contra todo pronóstico están pudiendo sortear los reveses del año en curso y salvar sus beneficios. Así puede observarse en el 51% de las compañías del índice español, que registran un aumento en la previsión de beneficios para este año, según los datos del consenso de analistas que recoge FactSet.

Un panorama que, sumado a las caídas que aglutinan muchas de estas empresas en el parqué, deja a una decena de valores del Ibex cotizando a una ratio PER (veces que el beneficio previsto se recoge en el precio de la acción) inferior a 10 veces y en la mayoría de casos en los precios más atractivos de la última década. De estas, ocho de ellas (todas, excepto Mapfre y CaixaBank) no solo cotizan en estos llamativos niveles, sino que ofrecen los precios más baratos de los últimos 10 años.

Los principales índices del Viejo Continente también demuestran su propia idiosincrasia con respecto a los acontecimientos del año y registran un aumento del BPA (beneficio por acción) para el presente ejercicio, con un 17% en el caso del Ibex. Así, pese al rebote experimentado en las últimas sesiones en las plazas europeas, sus multiplicadores siguen comprándose más baratos que la media de las últimas dos década. En este sentido, el Ibex cotiza actualmente a un PER de 10,3 veces, según datos de FactSet. Se trata, no obstante, de uno de los precios más atractivos de la última década.

ArcelorMittal

La compañía acerera dirigida por Aditya Mittal alza en el presente ejercicio el cartel de compañía más barata del Ibex. La empresa, que cotiza en un sorprendente ratio PER de 1,9 veces para 2022, se compra hasta 8 veces más barata que su media de los últimos 10 años. Y es que, la coyuntura a la que se enfrentan este año las compañías dedicadas a las materias primas es, sin duda, singular, con unos precios disparados por la irrupción de la guerra en Occidente.

Gran parte de la producción de acero proviene de factorías situadas en Ucrania y Rusia, por lo tanto, con esta producción paralizada y una oferta reducida se ha experimentado un gran alza en los precios. Así, pese a que el inicio del año fue de lo más exitoso para ArcelorMittal, tocando máximos no vistos desde 2011 en enero de 2022, no logra remontar en bolsa y se deja un 12%, aunque se suma a la lista de firmas aupadas en agosto.

Acerinox

La otra acerera del selectivo de las 35 es, por PER, la segunda más atractiva del índice. Al igual que su homóloga, cuenta con el precio más barato de la última década, además de ofrecer un potencial alcista del 60%, es decir, el más alto del índice español. En este sentido, para Diego Morín, analista de IG, "pese a tener un potencial de revalorización importante y sobre todo, unos beneficios que seguirán siendo positivos, las proyecciones de crecimiento de la economía a nivel global no son nada alentadoras para el sector, ya que es posible que continuemos moviéndonos con alta inflación. No podemos olvidarnos del gigante asiático, ya que si la actividad económica de China se ralentiza, puede terminar afectando al sector industrial y por consiguiente, a las acereras", subraya el experto. Así, según pronósticos de FactSet, la acerera sigue manteniendo un precio atractivo para 2023, de 4,5 veces.

Repsol

Aunque el pasado julio la compañía de petróleo anotaba su peor mes desde julio de 2020, con un recorte en el precio de su acción del 13,7%, y a pesar del rebote que ha experimentado en bolsa en lo que va de agosto, la acción de Repsol nunca estuvo más barata que en la actualidad, con un PER de 3,2 veces para este año y cerca de este nivel, en 4 veces, según la previsión de beneficio del próximo ejercicio. Y es que, en 2022 Repsol sigue sacando al año más de un 20% en bolsa, siendo el cuarto valor con mejor desempeño dentro del índice español. Es en las previsiones de beneficio para este año donde se encuentra la explicación al porqué de que esté tan barata. El beneficio operativo de la petrolera registrará en 2022 su récord histórico en los 12.256 millones de euros, según FactSet, y un beneficio neto de 5.615 millones de euros, una cifra que es el doble de lo previsto en enero.

Banco Santander

El sector bancario hace pleno en esta clasificación. Las cinco entidades ofrecen multiplicadores por debajo de 10 veces para este año, con todos los bancos, excepto CaixaBank, registrando los precios más baratos de la última década. Banco Santander es la más atractiva entre ellas, con un PER de 5 veces para 2022. Además de estar 6 puntos por debajo de su media de los últimos 10 años, el consenso de FactSet pronostica para la compañía dirigida por José Antonio Álvarez un multiplicador todavía más atractivo de cara al próximo año, de 4,8 veces.

Sin embargo, aunque el mes de agosto está siendo clave para los títulos de la firma, ya que es la más alcista del Ibex en estas dos primeras semanas, con un alza de más del 9%, el Santander no registra cifras tan optimistas en el total del año como el resto de bancos –aún más favorecidos por la subida de los tipos de interés–, y se deja más de un 8% en bolsa.

BBVA

BBVA es el siguiente banco más barato por ratio PER, con un precio de 5,7 veces. Al igual que Banco Santander, la entidad se compra más barata que su media de la década y los analistas auguran un precio aún más atractivo de cara al próximo ejercicio, de 5,5 veces. Y es que, el índice europeo que aglutina a las empresas del sector bancario, Stoxx Banks, ofrece también uno de los peres más baratos de la década, de 7,3 veces, solamente superado por el que registró en el año 2020, cuando cotizaba a un multiplicador de 4,7 veces. Pese a que en agosto sus títulos experimentan un buen empujón, con un alza del 8%, la entidad financiera no corre con la misma suerte que algunas de sus coetáneas en bolsa y pierde casi un 9% en el cómputo del año. Una caída que no se ve reflejada en la previsión de beneficios, que crece un 17% este año al pasar de los 4.450 millones que pronosticaban al inicio con los 5.460 actuales.

Banco Sabadell

Banco Sabadell también está viviendo su primavera particular este año. La entidad catalana ganó hasta junio 393 millones de euros, el 78,1% más que en el mismo periodo de 2021, y volvió a superar los objetivos de rentabilidad marcados en su plan estratégico. La compañía, que consiguió batir las expectativas del mercado en la presentación de resultados, engorda hasta un 38% el pronóstico de estimación de beneficios para el ejercicio en curso.

Con un multiplicador de beneficios de 6 veces –un nivel no visto en la última década–, los expertos son todavía más optimistas para el próximo año, y reducen su PER hasta 5,6 veces. Aunque, junto con Bankinter, es la única entidad del Ibex que cuelga el consejo de mantener –y no el de comprar–, cuenta con el potencial alcista más alto entre los bancos y el quinto de todo el Ibex, con un 50% hasta llegar a su precio objetivo, fijado en los 1,02 euros.

Mapfre

Mapfre también está en la golosa lista de compañías con un multiplicador de beneficios por debajo de 10 veces. Concretamente, cuenta con un PER de 7,5 veces, tres puntos por debajo de su precio medio de la última década. Sin embargo, y aunque solo por tres décimas, la empresa cotizaba en 2021 algo más barata, cuando ofrecía un multiplicador de 7,2 veces. La galopante inflación ha golpeado la rentabilidad del negocio de la compañía de seguros, con el aumento de los costes de reparación sobre todo en el mundo del seguro de auto.

Los expertos aún le ven un largo recorrido a sus títulos, con un potencial alcista del 25%, según el consenso de Bloomberg. Además, si por algo se torna atractiva la empresa es por su rentabilidad por dividendo, ya que es –solo por detrás de Merlin– la segunda empresa del Ibex con mayor retorno, pese al impulso (de más del 6%) que experimenta en bolsa este mes.

Indra

La compañía tecnológica, con un multiplicador de 8,5 veces, presentó crecimientos en tasas de doble dígito en sus principales magnitudes. Pese a que la empresa se deja más de un 8% en bolsa en el año y a los últimos problemas de gobernanza entre sus accionistas, la operativa normal de la empresa ha continuado su curso y a finales de julio publicaron los resultados correspondientes al segundo trimestre del año, lo cuales superaron las previsiones de los expertos en todas las magnitudes. "Se ha visto un aumento de la contratación que deja la cartera de pedidos nuevamente en máximos históricos, lo que ofrece una buena visibilidad para la generación de ingresos", explican desde Renta 4. Asimismo, "destacamos favorablemente su posición de liquidez y el poco exigente importe de vencimientos de deuda que tiene este año y el próximo", agregan. Así, aún cuenta con un amplio potencial alcista, del 41%.

CaixaBank

La entidad bancaria es el otro valor de esta clasificación, junto con Mapfre, que por muy poco no registra actualmente su precio histórico más atractivo, que alcanzó en 2021 cuando se compraba a 8,6 veces. Así, la compañía se adquiere ahora por menos de la mitad de su media de la última década. CaixaBank se anota un exitoso camino en bolsa y es la tercera más alcista, solo por detrás de Solaria y Acciona Energía.

Con una subida de más del 26% en el parqué, la entidad alcanzó el 21 de junio de este año unos máximos de 3,58 euros, que no tocaba desde 2018. Y es que, la subida de tipos de interés ha supuesto un importante catalizador para la misma y es una de las grandes beneficiadas, teniendo en cuenta que sus estimaciones apuntan a una sensibilidad del 20% al 25% sobre el margen de intereses a dos años vista por cada alza de 100 puntos básicos en las tasas del dinero en la zona euro.

Bankinter

"El camino que queda por recorrer tras los resultados del segundo trimestre parece brillante, ya que la rápida asimilación de los tipos será un cambio de juego. Con una lectura positiva para el sector en España, Bankinter muestra que su modelo de negocio sigue proporcionando un fuerte crecimiento y una resistente calidad de los activos. A pesar de las preocupaciones sobre lo grave que podría ser el deterioro económico y si los costes podrían desviarse de lo esperado, encontramos suficientes palancas para asegurar que el banco siga viendo mejorada su rentabilidad", expresan desde Deutsche Bank sobre la entidad financiera.

Al igual que CaixaBank, alcanzó máximos el pasado 21 de junio que no visitaba desde 2018, y está entre los valores más alcistas de la referencia española, aupado por el favorable entorno de subida de tipos. Así, también está entre las compañías que esperan mayor recorrido, con un 25%.