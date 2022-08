Así es Flow, la criptomoneda cuyo precio ha subido un 100% en tan solo un día gracias a Meta

El jueves, Meta anunció que ampliará su función NFT (token no fungibles) a 100 países de África, Asia-Pacífico, Oriente Medio y América. Esto, en sí, no fue ninguna novedad, ya que de sobra son conocidos los planes de la compañía de expandirse en este sector. Lo que realmente sorprendió a la comunidad digital fue la decisión de añadir Flow a su lista de blockchain compatibles. La noticia no tardó en correr como la pólvora, poniendo a esta tecnología en el punto de mira de los inversores e incrementando el precio de su criptomoneda nativa en más de un 100% en un solo día, pasando de 1,87 dólares a 3,79 dólares.

Diseñada por Dapper Labs y lanzado en septiembre de 2019, Flow está enfocada en el desarrollo de NFT y GameFi. Basada en una arquitectura única de múltiples funciones, está diseñada para escalar sin fragmentación, lo que le permite estar abierto a mejoras constantes. Esta red descentralizada está apoyada y construida por una creciente comunidad de marcas y constructores de Web3, entre los que se encuentran la NBA, OpenSea y Binance.

A pesar de contar con una amplia comunidad de seguidores, este activo no había alcanzado hasta el momento el nivel necesario para competir contra los líderes del mercado, Ethereum y Solana. Ahora, en cambio, el precio de Flow ronda los 2,71 dólares y su capitalización de mercado es de 2.800 millones de dólares. Esto sitúa al activo digital como la 29ª criptodivisa más grande por delante de Algorand o The Sandbox y justo por detrás de Monero y Stellar Lumens.

Pero la espectacular subida no la rescata del mal desempeño que registra la criptomoneda en 2022. En lo que va de año, Flox se deja un 70% de su valor, ya que arrancó enero cotizando en los 8,9 dólares. En 2021, poco después de su nacimiento, la divisa digital llegó a rozar los 40 dólares, y su capitalización bursátil superó los 5.000 millones, casi el doble del valor actual a pesar de la revalorización de los últimos días.

Los NFTs de Meta se podrán publicar en Instagram. Para ello, bastará con que los usuarios conecten su monedero digital a la red social. Algunas de las carteras de terceros con Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet y Dapper Wallet, ya están integradas en la app, mientras que otras llegarán próximamente.