Los tigres asiáticos: bolsas baratas y menos inflación que Occidente

En los últimos días el mundo entero ha girado la cabeza hacia Asia. La visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán, con la amenaza de represalias por parte de China, han incrementado las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y el gigante asiático hasta niveles que no se veían desde la guerra fría.

Las caídas bursátiles que ha provocado el conflicto por el momento no han llegado a ser dramáticas. Hay quien podía haber esperado pérdidas importantes en las bolsas de estos países, algo que, por el momento, no se ha producido: la tensión se hizo sentir el miércoles, pero las pérdidas bursátiles no fueron especialmente destacables, y menos si se comparan con el entorno de fuerte volatilidad que viven las bolsas en los últimos tiempos.

Taiwán es uno de los países de la región conocidos como los tigres asiáticos. Se trata de cuatro países que, entre la década de los años 70 y la de los 90, vivieron un proceso de industrialización, con altas tasas de crecimiento económico que los llevaron a destacar en el mapa mundial.

Junto a la isla asiática en disputa, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur forman los cuatro tigres asiáticos. Frente a otros países que sucumbieron al auge del sistema socialista, estas cuatro economías han seguido un camino muy distinto, y se presentan como ejemplos de la implementación del sistema capitalista en Asia.

En el continente, los últimos dos años no están siendo nada positivos en bolsa. Desde los máximos de 2021, que se tocaron a principios de ese año en la mayor parte de los casos, las bolsas han atravesado un periodo prolongado de caídas, contagiadas por el auge de los contagios de Covid-19 en China y el frenazo económico que está sufriendo el país, que también está lidiando con una crisis en el sector inmobiliario.

Sin embargo, en las últimas semanas los índices bursátiles de estas economías han experimentado un rebote, que, sin embargo, no empaña algunos aspectos fundamentales atractivos que presentan en este momento: Corea del Sur cotiza con un multiplicador de beneficios (ratio PER) de 9,1 veces, la misma ratio que la bolsa de Hong Kong, mientras que Taiwán lo hace a 10,8 veces y Singapur a 13,2 veces, en los cuatro casos, tomando como referencia la previsión de ganancias del consenso que recoge Bloomberg para el año 2023.

Otro de los principales puntos a favor de estas economías es que las tasas de inflación a las que se están teniendo que enfrentar se mantienen por debajo de las que se están consolidando en Europa y Estados Unidos.

"Las perspectivas de crecimiento para los mercados emergentes son mixtas, con una considerable variación entre regiones. El aumento de las presiones inflacionistas en Europa Central y Europa Central y del Este (ECE) y América Latina pueden ralentizar el crecimiento en esas regiones; Sin embargo, la perspectivas de crecimiento de Asia son más prometedoras", explican desde T. Rowe Price.

Taiwán: buenas perspectivas (si China no invade)

La isla vecina de China, que en los últimos días se ha convertido en la región que vigila todo el planeta por la amenaza de invasión de Pekín, cuenta con una economía que presenta unos fundamentales envidiables para muchos. Se trata de un país que ha sabido diversificar su economía con éxito, y ocupa el tercer puesto como país con mayor complejidad económica del planeta, según el Observatorio de la Complejidad Económica (mide las capacidades productivas de un país, basándose en la actividad económica que mantiene y en datos como sus relaciones comerciales).

El principal riesgo que tiene el país en este momento es, sin duda, el de China, su vecino y principal socio comercial, con el que las tensiones han alcanzado niveles nunca vistos estos últimos días. Sin embargo, si el peligro de invasión se diluye, las perspectivas para la economía de Taiwán siguen siendo muy positivas: después de cerrar un segundo trimestre del año con un crecimiento del PIB del 3,1% anualizado, el consenso de analistas espera que en el tercer trimestre se alcance el 4,4%, y que se cierre el año con un avance del 3,4% interanual en el último trimestre.

En el frente de la inflación Taiwán también mantiene perspectivas relativamente halagüeñas, si se comparan con las tasas que se están consolidando en otros países, sobre todo, occidentales. En el segundo trimestre el incremento de los precios ha sido del 3,5% interanual, un avance que se espera vaya corrigiendo con el paso de los meses, con los analistas pronosticando un 3,2% para el tercer trimestre, y un 2,7% en el cuarto trimestre. Con una inflación que permite respirar a la economía mucho más que en otros lugares, el banco central del país mantiene unos tipos de interés del 1,5% en este momento.

La bolsa deja pérdidas que se acercan al 20% desde que empezó 2022

De los cuatro tigres asiáticos, la bolsa de Taiwán es la que está atravesando el año más complicado. Y no por los últimos acontecimientos: se trata de una tendencia que lleva consolidándose meses, y deja pérdidas que se acercan al 20% desde que empezó 2022 en el índice de 100 empresas cotizadas que recoge Bloomberg.

Esto, sin embargo, ha dejado una bolsa con un multiplicador de beneficios en 10,85 veces según la previsión de ganancias de 2023, y un dividendo previsto para el año que viene del 4,6%.

En la bolsa taiwanesa se encuentran gigantes de la industria tecnológica como el fabricante de chips TSMC, la industrial Hon Hai o el fabricante de productos electrónicos Mediatek.

Entre los fondos de inversión que invierten en Taiwán, que cotizan en euros y que están disponibles a la venta en España, el que ha dado mejores resultados en los últimos 3 años es JPM Taiwan I (acc) EUR, con una rentabilidad anualizada en los últimos 3 años del 17,85%.

Hong Kong: sale de la recesión con inflación del 2,8%

De los cuatro tigres asiáticos, Hong Kong es el único que acaba de encadenar dos trimestres consecutivos de caída del PIB, lo que, para algunos analistas, supone estar oficialmente en una recesión económica.

Durante el primer trimestre, el PIB de esta Región Especial de China (así es la consideración oficial que tiene desde 1997) se contrajo un 3,9%, un periodo de deterioro económico que continuó en el segundo trimestre con una caída del 1,4%.

Sin embargo, el consenso de analistas espera que la recesión termine este trimestre, cuando se consolidará un crecimiento del 2,3%. Uno de los principales problemas que ha sufrido Hong-Kong está relacionado con la pandemia, igual que ha ocurrido en China. En la región especial, "la situación del Covid ha sido significativamente peor" que en China, según apuntan desde Nomura.

En cuanto a la inflación, Hong Kong es la única potencia que experimentará un incremento respecto al anterior trimestre, con un avance del IPC que ha corregido hasta el 1,4%, el índice más bajo del Pacífico y que permite a la región tomarse un respiro en este frente, en comparación con sus países vecinos.

La bolsa de Hong Kong es ahora la más atractiva, ya que cotiza a una ratio PER de 9,09 veces

Sin embargo, las autoridades monetarias no pueden dormirse en los laureles, ya que las estimaciones de los analistas apuntan a un aumento del IPC del 2,8% este trimestre. Eso sí, para el último del año los pronósticos apuntan a un crecimiento de la inflación algo menor, del 2,5%. Todo esto, con unos tipos de interés establecidos por el banco central en el 1,75%.

Para los inversores que buscan oportunidades de invertir y se centran en encontrar los beneficios que se pagan más baratos, la bolsa de Hong Kong es ahora la más atractiva, ya que cotiza a una ratio PER de 9,09 veces según las previsiones de beneficio para el año que viene. El índice bursátil de la región cae un 13,2% en lo que va de año, y ahora ofrece una rentabilidad por dividendo, según el consenso de analistas que recoge Bloomberg, del 3,79% para el año que viene.

La bolsa del país podría recibir nuevas incorporaciones importantes en los próximos meses, ya que continúa el conflicto entre las autoridades estadounidenses y chinas en torno a las acciones de los gigantes tecnológicos chinos que cotizan en la bolsa americana. Por cuestiones de regulación existe la posibilidad de que las firmas chinas terminen volviendo al mercado doméstico, y en este sentido, la bolsa de Hong Kong puede terminar listando a grandes firmas como Baidu, que hasta ahora cotizan en la bolsa americana. Alibaba ya ha pedido hacerlo, pese a que intentará mantenerse también en Wall Street.

Entre los fondos de inversión disponibles a la venta en España que invierten en el mercado hongkonés, el que mejor resultados ha dejado en los últimos 3 años es el HSBC GIF Hong Kong Equity, con una rentabilidad anualizada a 3 años del 1,5% en euros. También es el que mejor lo hace en lo que va de año, con pérdidas del 5,5%.

Singapur: la bolsa más cara y la única en positivo en el año

Singapur es una ciudad-estado en la península de Malasia, y se mantiene como el octavo país más rico del mundo, según el PIB per cápita que ha publicado el Fondo Monetario Internacional en 2022. De forma similar a Taiwán, cuenta con una economía muy diversificada, y es el séptimo país con mayor complejidad económica del planeta, según los datos del Observatorio de la Complejidad Económica. Combina, entre sus mayores exportaciones, un fuerte comercio de semiconductores (en 2020 supuso un 22,3% de sus exportaciones totales), con la venta de productos refinados del petróleo, con un 9,6% del total.

De los cuatro tigres asiáticos, Singapur ha cerrado el segundo trimestre con el crecimiento más rápido de todos, del 4,8%, y se espera que su economía siga corriendo a un ritmo relativamente rápido aunque pierda velocidad a final de año, al pasar al 4% en el tercer trimestre, y al 2,6% en el último.

El rápido avance de la economía de Singapur viene acompañado de las tasas de inflación más elevadas de los cuatro tigres asiáticos: durante el segundo trimestre el IPC creció a un ritmo anualizado del 5,9%, aunque las estimaciones apuntan a que irá reduciéndose: se espera que cierre el año en el 5,1%.

El endurecimiento de la política monetaria beneficia a este sector, en un país con unos tipos de interés cercanos al 2%

La bolsa de Singapur es la única que sube en el año de los cuatro tigres asiáticos. El sector bancario y de servicios financieros tiene un peso muy fuerte en la bolsa del país, algo similar a lo que ocurre en España con el Ibex 35. En el caso de Singapur, el peso de la banca es todavía mayor: el índice de bolsa singapurense de Bloomberg recoge 17 valores, y entre los cuatro que más pesan acaparan más del 50% del selectivo, siendo los tres más grandes DBS Group, Oversea Chinese Banking y United Overseas Bank, tres firmas del sector bancario.

El endurecimiento de la política monetaria beneficia a este sector, en un país con unos tipos de interés cercanos al 2% en este momento. En buena parte gracias al buen momento de la banca la bolsa singapurense deja ganancias del 3,4% en lo que va de año, alcanzando un PER de 13,26 veces, el más alto de los cuatro tigres asiáticos. La rentabilidad por dividendo prevista para el año que viene es del 4,3%.

En España no existen fondos disponibles que se centren en el mercado singapurense exclusivamente, por lo que el inversor que quiera ganar exposición a este mercado tendrá que acudir a un fondo que diversifique su cartera con empresas de otros países.

En este sentido, dentro de la categoría de fondos que se centran en invertir en la región de Asia Pacífico, excluyendo a Japón, el más rentable de los últimos 3 años es BNY Mellon Asian Equity, que ha dejado, en euros, un 13,8% anualizado en este periodo. En la cartera del fondo, por ejemplo, se pueden encontrar empresas singapurenses, como es el caso del conglomerado tecnológico Sea.

Corea del Sur: la peor situación macro de los cuatro

La economía de Corea del Sur no está pasando por su mejor momento. De hecho, aunque por el momento ha conseguido esquivar la recesión, a diferencia de Hong Kong, el país no está siendo capaz de dar un empujón al crecimiento del PIB por encima de una tasa interanual del 1%, y no se espera que lo vaya a conseguir en los próximos meses.

En el primer y segundo trimestre de 2022 la economía coreana creció al 0,6% y 0,7% interanual, y el consenso de analistas espera que se mantenga entre el 0,5% y el 0,6%, todos los trimestres sin excepción, al menos hasta finales de 2023.

Al mismo tiempo, la inflación está empezando a acelerar de forma preocupante, pasando del 3,8% en el primer trimestre del año hasta el 5,4% en el segundo, una tasa que se espera que todavía crezca más, con las previsiones de los analistas apuntando al 5,7% durante este trimestre.

Ante esta situación, el gobernador del Banco Central de Corea, Lee Ju-yeol, anunció el pasado mes de junio la mayor subida trimestral de los tipos de interés de la historia ante la necesidad de echar el freno a la desbocada inflación.

El país es otro de los grandes productores mundiales de semiconductores, con exportaciones por valor de casi 90.000 millones de dólares en 2020, un 16,8% de las exportaciones totales del país durante ese año.

Aunque los últimos meses están siendo complicados para la bolsa del país, a 3 años la situación es distinta

La bolsa de Corea del Sur es otra de las que más está sufriendo en 2022, reflejando la debilidad macro que está experimentando la región, con una caída del 17,6% en el índice S&P/KRX 100. Sin embargo, las caídas han dejado al selectivo al mismo nivel de PER que Singapur, prácticamente: 9,1 veces, tomando el beneficio previsto por los analistas para el año que viene.

Entre las 100 firmas del índice aparecen nombres tan conocidos como Samsung, que además de fabricar el hardware de telecomunicaciones es un gran productor de semiconductores. También hay empresas como LG o las automovilísticas KIA y Hyundai.

A pesar de las caídas de la bolsa este año, la rentabilidad por dividendo prevista para el año que viene por parte del consenso de analistas que recoge Bloomberg es la más baja de los cuatro tigres asiáticos, y se mantiene ahora en el 2,48%.

Aunque los últimos meses están siendo complicados para la bolsa del país, a 3 años la situación es distinta, y los inversores españoles pueden encontrar fondos centrados en la bolsa coreana que dejan rentabilidades atractivas en este periodo.

El que mejor se comporta es el JPM Korea Equity I (acc), un fondo que cotiza en euros y que consigue una rentabilidad del 13,14% anualizada en este periodo, a pesar de las pérdidas del 15,46% que acumula el fondo en lo que va de ejercicio. El fondo, gestionado por JP Morgan AM, cuenta con cinco estrellas Morningstar.