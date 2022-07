El euro cede en julio frente a 9 de las monedas más negociadas

El dólar ha despertado un importante apetito en las últimas jornadas. Las consecuencias son de sobra conocidas, el billete verde se ha revalorizado frente a todos y cada uno de sus cruces más negociados, favoreciendo que el euro/dólar haya alcanzado la paridad. Sin embargo, a esta situación no se ha llegado únicamente gracias al empuje de la divisa estadounidense. El coste de las coberturas sobre el euro/dólar se triplica desde enero y toca su nivel más alto desde 2019.

El euro no ha puesto de su parte tampoco. Pese a que el BCE también intenta acelerar la subida de tipos, la divisa única no consigue dar muestras de fortaleza. No solo contra el dólar, que ve cómo su banco central mantiene una política monetaria aún más agresiva y rotunda, sino contra el resto de divisas más conocidas. El aumento de la preocupación por la recesión, sobre todo tras la subida de los precios del gas, así como el retraso del BCE en el alza del precio del dinero no han ayudado a la moneda común.

En el año, la divisa europea cede frente al dólar estadounidense, el canadiense, el australiano, el neocelandés y en menor medida frente al franco suizo. Y solo se revaloriza ante la libra, la corona sueca, noruega y danesa y frente al yen japonés, que este año ha llegado a tocar su nivel más bajo en 23 años frente al dólar. En julio, la tendencia es más acuciante si cabe, al perder el euro valor frente a nueve de sus cruces más negociados. Solo la corona danesa se deprecia frente al euro en los últimos 12 días.

Pese a que las previsiones del consenso de mercado del euro/dólar no apuntan de manera mayoritaria a que el par acabe en el corto plazo por debajo de la paridad, la agudización de la crisis energética tras el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia y las repercusiones sobre los países continentales, especialmente en Alemania, puede jugar a favor de de ello. "Será interesante ver cómo reacciona el BCE a la última depreciación del euro. Un euro más débil tiene implicaciones inflacionistas, por lo que los responsables políticos podrían optar por subir los tipos más agresivamente de lo previsto en un intento de apoyar la moneda, suponiendo que puedan convencer con éxito al mercado de que su nueva herramienta antifragmentación funcionará realmente", señala Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado de Ebury.