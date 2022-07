Las ballenas y los inversores gamba acuden en socorro del bitcoin

Los inversores gamba del mercado 'cripto', minoristas con una baja exposición a bitcoin, se han unido a las ballenas en el último bastión que quiere contrarrestar el criptoinvierno y que sale ahora en socorro de la principal criptomoneda.

Son dos grupos opuestos de inversores, pero que tienen en común la misma postura: HODL ('hold on for dear life', en inglés, o, en español, mantén tu posición en el largo plazo). Un tipo de inversor que no está dispuesto a vender, sino que busca batir a los bajistas, pese a acumular pérdidas en cartera. Incluso en un contexto de mercado como el actual.

Los tenedores de criptomonedas que se conocen como gambas -minoristas que tienen menos de un bitcoin- están comprando a la velocidad más agresiva de la historia, según datos de Glassnode recogidos por Reuters, y han añadido a sus balances en el último mes, de forma conjunta, 60.460 bitcoins.

Mientras, las ballenas, las que tiene más de 1.000 bitcoins, han añadido a sus carteras 140.000 criptomonedas al mes, la mayor cifra desde enero de 2021. Los 'hodlers' son los que están tirando del mercado, según Reuters que cita datos de Glassnode, en referencia a esos inversores a largo plazo que mantienen sus posiciones, también en momentos de fuertes de pérdidas.

Movimiento lateral alcista

Después del peor mes de junio de bitcoin en más de una década, la firma de análisis observa un movimiento lateral que está impulsando las compras, mientras se consolida un soporte y una base de inversores 'hodlers'.

La principal criptomoneda ha estado cotizando entre los 19.000 y los 21.000 dólares en las últimas semanas. Esos precios son menos de un tercio de lo que llegó a valer bitcoin en su máximo histórico, alcanzado a finales de 2021 en los 69.000 dólares.

En ese momento, la situación del mercado era muy distinta, ya que había una mayor liquidez por los estímulos desplegados durante la pandemia y altas valoraciones en muchos activos. Sin embargo, la corrección ha llegado con el endurecimiento de la política monetaria, que ha provocado que los inversores salgan de los activos de mayor riesgo.

Además, los colapsos en varias firmas de criptomonedas están perjudicando la reputación del ecosistema. Sin embargo, las gambas y las ballenas han acudido a socorrer a bitcoin, ayudándole a mantenerse a flote.