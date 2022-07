'La Cartera' cobra dos dividendos más y pone un 'stop' en Inditex

La Cartera de elEconomista.es sigue aguantando las embestidas del mercado, que una semana más están presionando las rentabilidades de las bolsas. Sin embargo, esta herramienta de gestión activa se mantiene en positivo desde su creación, en febrero de 2021, gracias a la fortaleza de los valores que la componen y, cómo no, a sus dividendos, que estos últimas días han llenado sus arcas.

La semana pasada ya se ingresó el de Endesa, que es uno de los grandes pagos del año y esta ha sido el turno para Acerinox y Fluidra, que de forma combinada han supuesto más de 650 euros adicionales de liquidez. En el caso de Acerinox, el pago era de 0,5 euros (lo que se acerca a una rentabilidad del 6% a precios actuales). Por su parte, Fluidra ha remunerado a sus accionistas con 0,43 euros por acción que rentan un 2,2% aproximadamente. La segunda parte de su dividendo anual será en noviembre, con otros 42 céntimos por título.

Estos no serán los últimos pagos de julio, ya que en los próximos días ACS distribuirá su scrip dividend (aunque amortiza la totalidad de acciones que haya que emitir para pagar a los que escojan el papel). La constructora lo repartirá el próximo día 18 de julio, y será de 1,484 euros (un 6,9% de rentabilidad). No obstante, ya es tarde para quien no tenga las acciones de la compañía en cartera ya que dejaron de cotizar con el derecho de cobro el viernes pasado. La Cartera ingresará, por tanto, 570 euros más.

Un 5% asegurado

Por otro lado, desde La Cartera se ha decidido situar un nuevo stop de protección de beneficios. En este caso, en Inditex, estrategia en la cual ya se gana en torno a un 10% desde su apertura. Este nivel en el que se cerraría la operativa se sitúa en los 22,15 euros, lo cual asegura una rentabilidad del 5% en la firma textil. No obstante, se sigue confiando en la recuperación de la gallega, que cuenta ahora mismo con una recomendación de compra y un potencial alcista del 20% al fijar en los 27,65 euros su precio objetivo medio por parte del consenso de analistas que recoge Bloomberg.