Los cinco motivos que han llevado al bitcoin al peor trimestre en una década

Se cierra un trimestre convulso, especialmente para el sector de las criptomonedas. Esta industria ha visto desaparecer cerca de 1,2 billones de dólares de un plumazo, lo que le ha llevado a anunciar despidos e incluso a plantearse una reestructuración. Para bitcoin, estos tres meses han sido los peores desde 2011. En tan solo 90 días, la mayor criptodivisa del mundo se ha dejado casi el 60% de su valor. A continuación, un breve análisis de los cinco acontecimientos que han hecho temblar a este sector.

Una inflación descontrolada

En un intento por controlar la escalada de precios, la Reserva Federal de EEUU ha hecho saltar las alarmas de una posible recesión- tanto en ese país como en otros- con su decisión de subir los tipos de interés al 1,5%, el mayor incremento de una tacada desde 1994.

Las acciones de los gigantes tecnológicos también se han visto afectadas por la presión macroeconómica. Ejemplo de ello es el Nasdaq Composite, que el segundo trimestre del año se ha dejado un 22,4%, su peor resultado trimestral desde la crisis financiera de 2008. Dada la relación entre las criptomonedas y el movimiento de los precios de los índices bursátiles estadounidenses, ese impacto también se ha dejado sentir en el precio de estos activos digitales. Sobre todo porque, en situaciones como la vivida estos meses, los inversores suelen optar por deshacerse de los activos de riesgo.

El colapso de terra

Sin duda, el desplome de la stablecoin algorítmica terra y de su token luna ha sido uno de los desencadenantes del criptoinvierno que vive actualmente el sector.

En teoría, las stablecoins están respaldadas por una moneda de curso legal. Sin embargo, las algorítmicas utilizan una serie de instrucciones o reglas para estabilizarse en torno al activo de referencia. Es decir, su valor no está vinculado a ninguna moneda fiduciaria del mundo real. Por ese motivo, cuando el sistema falló, terra no consiguió mantener su vinculación al dólar y el precio de luna cayó hasta valer 0. Un efecto en cadena del que el resto de criptomonedas no se ha salvado. Ni tampoco algunos fondos de cobertura, como Three Arrows Capital (3AC), con exposición a terra.

Hundimiento de Three Arrows Capital

Conocido sus apuestas alcistas altamente apalancadas en el mercado de las criptomonedas, el 3AC había invertido en la stablecoin algorítmica terra y en su token luna, por lo que se vio arrastrado por su desplome.

Ante la imposibilidad de cumplir con las peticiones de margen -es decir, no podía comprometer más fondos para que una operación realizada con un préstamo no incurra en pérdida-, dos grupos de servicios financieros de criptomonedas, BlockFi y Genesis, decidieron liquidar algunas de las posiciones de Three Arrows Capital, tal y como informó en su momento el Financial Times. Asimismo, tampoco pudo hacer frente al pago del préstamo de más de 660 millones de dólares de Voyager Digital ni al de otro de 80 millones de dólares, según Deribit.

Esta semana, la Autoridad Monetaria de Singapur acusó al fondo de cobertura de proporcionar información falsa y por incumplir un umbral de activos bajo gestión. Finalmente, Three Arrows Capital se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 15 del código de Quiebras Federal de EEUU.

Celsius pausa la retirada de dinero

El prestamista de criptomonedas ofrecía rendimientos que superaban el 18% a los usuarios que depositaban sus criptodivisas en su plataforma. A su vez, esos activos digitales se prestaban a cambio de un tipo de interés bastante alto.

La llegada del criptoinvierno el mes pasado obligó al prestamista a suspender la retirada de dinero y expuso la debilidad de los modelos de préstamo utilizados en esta industria, según publica CNBC. En respuesta, Celsius está tomando medidas para "preservar y proteger los activos", además de "explorar las opciones disponibles", lo que podría incluir una reestructuración de sus pasivos.

CoinFlex vs Bitcoin Jesus

Celsius no es el único prestamista que se vio obligado a pausar la retirada de dinero debido a las condiciones extremas del mercado de criptomonedas. En el caso de CoinFlex, esta decisión hizo que el capital de un usuario entrará en terreno negativo. Ahora, la plataforma alega que este cliente, que se cree que es el famoso inversor en criptomonedas Roger Ver -apodado "Bitcoin Jesus"- le debe 47 millones de dólares. Ver, por su parte, asegura que no le debe dinero al prestamista.

Como norma general, en situaciones como esta, la plataforma procedería a liquidar las posiciones de la cuenta. Sin embargo, no puede hacerlo porque CoinFlex y Ver tienen un acuerdo que lo impide.

En un intento por recaudar dinero para reanudar la retirada de dinero, CoinFlex ha emitido un nuevo token llamado Recovery Value USD, además de ofrecer a los inversores que lo compren y lo mantengan una tasa de interés del 20%.