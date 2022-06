El rebote no será real hasta que Europa no supere los 3.600 puntos

Después de los tímidos avances de este martes, el miércoles volverá a iniciarse la sesión en con pérdidas, tal y como apuntan los futuros en Europa, que anticipan descensos superiores al 1%.

Como telón de fondo, la incertidumbre que continúa en el seno de la política monetaria a llevar a cabo por parte de los bancos centrales, que tendrán en julio citas clave para el devenir de la economía mundial.

Desde el punto de vista técnico, "me sigue costando confiar en el rebote que desarrollan a corto plazo los principales índices europeos toda vez aún no se han alcanzado los mínimos de marzo ni el sectorial bancario SX7R tampoco ha puesto a prueba su soporte de los 335 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Me sorprendería que pudiera haber una vuelta alcista sin que antes se ponga a prueba ese soporte e incluso podría haber un amago de pérdida del mismo", añade.

"Por otro lado, para confiar en un rebote lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 logre cerrar una sesión sobre los 3.600 puntos y el Dax sobre los 13.760 puntos, aunque antes podrían ponerse a prueba los mínimos de marzo como son los 3.387 puntos del EuroStoxx, que esperamos se mantendrán en pie a menos que el sectorial bancario y el automovilístico acaben perdiendo soportes clave que vengo insistiendo vigilar en los mínimos de mayo en los 335 y los 990 puntos, respectivamente", señala el experto. "Que el sectorial bancario y el automovilístico se mantengan sobre los mínimos de mayo es el clavo ardiendo al que todavía se pueden agarrar los alcistas junto con el mantenimiento de los mínimos de marzo en los principales índices europeos", concluye Cabrero.

Mínimos de un mes

La cada vez mayor posibilidad de que en los próximos meses venga una recesión está pesando también en el mercado petrolero, donde el barril de crudo ya está cotizando en mínimos del último mes, en la zona de los 111 dólares del Brent.

Desde los máximos de junio, el barril ya ha caído más de un 10%, aunque sigue en niveles históricamente altos, lo que ha impulsado que surjan rumores de que Joe Biden esté preparando una exención temporal de los impuestos a los hidrocarburos de cara al inicio de la temporada veraniega.

El yen ya no es un refugio

La divisa japonesa es una de las más bajistas este año. De hecho, ya cotiza en mínimos no vistos contra el dólar desde 1998. Es decir, 24 años. Este año ya se deja más de un 15% contra el billete verde y, detrás de esta caída, el diferencial de tipos entre EEUU y Japón.

Mientras que la Fed ya ha comenzado el endurecimiento de su política monetaria, el Banco Central de Japón mantiene los tipos, y la inflación, en zona de mínimos, lo que permite a los inversores japoneses financiarse gratis e irse a buscar rentabilidad segura a otras regiones como es EEUU (carry-trade).