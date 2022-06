Indra ya rebota un 33% desde los mínimos que tocó en marzo

El viento está soplando a favor de Indra este año, que cerró el primer trimestre con resultados que superaban incluso los cosechados antes de la pandemia y sigue aguantando en esta tónica. Sin ir más lejos, en lo que va de junio, ya es el segundo valor que más rebota del mes, solo por detrás de Repsol, con una subida del 7,3%.

Una parte importante de este impulso se debe a los buenos resultados comerciales que la empresa ha registrado en dos de las líneas de actividad más relevantes del grupo, como son la de Transporte y Defensa y la de Tecnología. Así, en lo que va de año, Indra ya avanza más de un 14% en el parqué y es la novena entre las empresas más alcistas de la referencia española.

La compañía presidida por Marc Murtra ya rebota un 33% desde los mínimos que tocó el pasado 8 de marzo, cuando cerró con un precio final de 8,21, y se coloca en máximos de noviembe de 2021. Así, entre las compañías que más engordan su valor de mercado en 2022, Indra es la tercera –solo por detrás de Banco Sabadell y Grifols– con mayor potencial alcista, con un recorrido del 18,8% hasta llegar a su precio objetivo, según el consenso de expertos que recoge FactSet.

Para dos de las seis casas de análisis que han revisado los títulos de la compañía en el mes de junio, y que recoge Bloomberg, el precio justo de Indra es superior que el marcado por el consenso (de 12,86 euros). Así, CaixaBank ve un recorrido a las acciones de la empresa hasta los 15,90 euros, y Banco Santander hasta los 15,50.

Por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), Indra también marca cifras atractivas, ya que su subida en bolsa no ha encarecido el precio de la compañía y se mantiene en el promedio del año, con un PER actual de 10,9 veces, según datos de FactSet. Así, Indra es también la novena más barata por este ratio de todo el Ibex 35, con ArcelorMittal, Arcelor y Repsol encabezando esta lista.

En cuanto a su recomendación, desde julio de 2021 los expertos venían aconsejando hacerse con los títulos de la teleco. Un consejo que ha ido mejorando hasta alcanzar niveles que no veía desde 2008, ya que actualmente es el quinto valor del Ibex con mejor cartel, según la combinada de Bloomberg y FactSet que elabora elEconomista.