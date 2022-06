BBVA valora Metrovacesa un 44% por debajo que Santander, a 8,2 euros

El magnate mexicano Carlos Slim acaba de lanzar una oferta parcial para hacerse con el 24% del capital de Metrovacesa y rozar así el 30%, con la participación que ya ostenta (de un 5,41%) a través de Carso, su holding financiero. Va a por todas, teniendo en cuenta que hay muy poco free float donde rascar, teóricamente, ya que el 70,21% está controlado por dos bancos, Santander (con el 49,36% de manera directa) y BBVA (que tiene un 20,85%).

Si a esto se le suma un 7% que está en manos de dos fondos, Quasar y Helikon Investments, queda libre un 17%. Es por ello que distintas fuentes del mercado no descartan que esta primera oferta -a precios claramente favorables para FCC- se trate del primer paso en una operación mayor y que BBVA, por la valoración que concede a su participación en Metrovacesa, pudiera jugar un papel relevante.

"Me cuesta creer que no hayan tenido una conversación previa. Lo lógico hubiera sido que Slim se hubiera acercado a los consejos de ambos bancos que son los que controlan el capital", apuntan fuentes financieras, que insisten en que si alguna de las dos entidades decidiera deshacerse de su posición en Metrovacesa, quien tiene más papeletas es BBVA por dos motivos: no es una posición tan estratégica como sí lo es para Santander; y la valoración de su participación en la promotora está más en la línea de la opa lanzada por FCC, a 7,2 euros por acción, una vez descontado el dividendo.

En su informe anual de 2021, BBVA concede una valoración al 20,85% del capital que ostenta en Metrovacesa de 259 millones de euros, lo que equivale a 8,2 euros por acción. En cambio, Banco Santander, que posee el 49,36% del capital, recoge en sus libros esta participación en 1.087 millones de euros, que, dividendo entre los casi 75 millones de acciones que tiene, supone valorar a la promotora en 14,51 euros. Es decir, un 77% por encima de BBVA.

Las fuentes consultadas no se plantean que ninguna de las dos entidades pueda ir a la opa actual, cuyo periodo de aceptación finaliza el día 14. Lo que sí valoran es que, en un próximo movimiento, una oferta algo más atractiva, cerca de los 8,2 euros a los que BBVA ha registrado su participación, podría ser acogida de buen grado por el banco que preside Carlos Torres. En todo caso, incluso la valoración que le da Santander está por debajo (un 8%) del NAV de Metrovacesa a cierre de 2021, cuando cerró en 15,82 euros.