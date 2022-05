Cinco acciones para 'comerse' Wall Street

Son valores atractivos para surfear el contexto económico actual, con una ratio inferior a las 12 veces beneficios, una rentabilidad por dividendo que supera el 3% y una recomendación del consenso de analistas de comprar sus acciones. Son, en cierto modo, una delicatessen de la bolsa estadounidense: Diamondback Energy, MetLife, Citizens Financial, Morgan Stanley y Fifth Third Bancorp.

El momento actual que experimenta el mundo de las finanzas se podría resumir en esta frase: "El futuro no es más incierto que el presente", atribuida a Walt Whitman, el gran poeta estadounidense. En un contexto en el que se entremezclan una inflación creciente, las consecuencias de la guerra en Ucrania, la parálisis de la economía china por los nuevos confinamientos y la amenaza de entrar en recesión, es normal que las inversoras y los inversores se pregunten a estas alturas dónde colocar su dinero.

Por si sirve de algo, mutatis mutandis, no está de más recordar alguno de los consejos de inversión que ofrecía Peter Lynch hace treinta años, cuando todavía dirigía el exitoso fondo Magellan de Fidelity, y que aún se pueden aplicar en el día de hoy. "Compre empresas, no mercados. No intente cronometrar el mercado porque nadie puede predecir con fiabilidad los tipos de interés u otras tendencias macroeconómicas", contó Lynch a The New York Times en el año 1989.

¿Y qué empresas con balances sólidos son ahora mismo la guinda del pastel: una inversión atractiva en un mercado inestable? Apunte estos nombres: Diamondback Energy, MetLife, Citizens Financial Group, Morgan Stanley y Fifth Third Bancorp. Todos ellos presentan una ratio precio/beneficios inferior a las 12 veces; ofrecen una rentabilidad por dividendo superior al 3%; la relación precio/valor en libros está por debajo de 1,5 veces y sus acciones reciben una recomendación de comprar del consenso de analistas que recoge FactSet.

Diamondback Energy

Se trata de una empresa estadounidense dedicada a la exploración y la explotación de reservas de petróleo y gas natural no convencionales en la Cuenca Pérmica de Texas. En 2021, declaró unos ingresos de 5.567 millones de dólares y un beneficio neto de 2.182 millones -el mayor hasta la fecha-, según datos de Bloomberg. Para el presente ejercicio, se espera que duplique las ganancias.

Por otro lado, en bolsa, las acciones de Diamondback registraron un máximo histórico el viernes en la zona de los 152,66 dólares, y acumulan una rentabilidad del 41,5% en lo que va de año. Desde el mínimo que marcó en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, la acción se ha revalorizado casi un 700%.

La firma de hidrocarburos es un valor preparado para resistir a las circunstancias actuales de mercado. Por sus beneficios de 2022 se pagan múltiplos de 5,7 veces, el mercado considera que sus activos valen más de lo que reflejan los libros de la empresa (1,37 veces), y sus dividendos rentan alrededor de un 5%, según las previsiones de este año.

MetLife

"Los resultados de MetLife han aguantado mejor que los de sus homólogos durante la pandemia y esperamos que que esta tendencia continúe, dada la diversidad de su negocio. Además, los tipos de interés más altos deberían beneficiar a los márgenes generales y MetLife tiene una amplia flexibilidad de capital para complementar el crecimiento orgánico con acciones", señala el equipo de análisis de JP Morgan.

La compañía de seguros facturó 71.080 millones de dólares el año pasado, su mayor cifra desde 2014, y ganó 6.554 millones, el mayor beneficio neto en diez años (desde 2011). Precisamente, sus beneficios de 2022 cotizan en bolsa en las 8,6 veces y la rentabilidad de sus dividendos se sitúa alrededor del 3,06% -por encima de la rentabilidad del bono estadounidense a diez años-. Para el mercado, la empresa está infravalorada como se refleja en su valor contable.

En el parqué, la acción de MetLife batió un récord el pasado 20 de abril, cuando alcanzó los 72,44 dólares. Ahora cotiza en la zona de los 67 dólares y está a un 8% de sus máximos.

Citizens Financial Group

Es un banco con sede en Rhode Island que ganó 2.319 millones de dólares el año pasado -el mayor beneficio neto desde 2011-, aunque sus títulos casi han borrado todo lo que ganaron el año pasado en bolsa. En enero registraron un máximo histórico en los 56,35 dólares, pero ahora cotiza en los 40 dólares. Según el consenso de analistas que recoge FactSet, presenta un PER 2022 de 9 veces, sus pagos rentan un 4,1% y el mercado infravalora sus activos.

Morgan Stanley

Se trata de una de las principales entidades financieras de EEUU, que también batió un récord en bolsa en febrero de este año, al alcanzar su acción los 108,73 dólares (cotiza un 20% por debajo, en los 85 dólares). Por los beneficios de 2022 de Morgan Stanley se pagan múltiplos de casi 11 veces, al tiempo que la rentabilidad de su dividendo es del 3,57%. El banco cotiza a un precio por encima de su valor contable (la ratio es de 1,40 veces).

Fifth Third Bancorp

Es uno de los grandes bancos regionales norteamericanos, y ganó 2.770 millones de dólares en 2021 -su mayor ganancia en diez años-. La acción alcanzó en enero los 50,45 dólares, su mejor nivel en cinco años. Destaca por un PER 2022 de 10 veces y porque sus dividendos rentan un 3,36%.