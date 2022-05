REE acaricia los 20 euros por acción por primera vez desde 2019

Sergio Fernández Madrid

Puede que Red Eléctrica Española (REE) se encuentre entre las tres peores recomendaciones del consenso de mercado dentro del Ibex 35, pero lo cierto es que este valor ha roto en las últimas sesiones varios techos. Y es que aunque apenas sube un 4% en el año, la compañía energética ha vuelto a registrar compras por encima de los 20 euros por acción durante la sesión de este miércoles, a pesar de que no haya conseguido cerrar la jornada por encina de esta referencia (finalizó en los 19,9 euros por título).

Con este precio, Red Eléctrica ya cotiza por encima del nivel previo a la irrupción del coronavirus tras protagonizar un rebote del 22% desde su mínimo del año en torno a los 16 euros de febrero. Sin embargo, la carrera que ha desempeñado la utility en las últimas semanas carece de sentido para el consenso de mercado recogido por FactSet, ya que cotiza por encima del precio objetivo de 17,7 euros hasta diciembre de este año. Solo RBC Capital y Mirabaund ven cierto potencial, hasta los 20,5 y 20,7 euros, respectivamente. De hecho, que REE esté sin potencial alcista es la tónica habitual en 2022 dado que ya comenzó el curso cotizando por encima de la cota fijada por la suma de los expertos.

La mayoría de firmas de análisis no ve atractivo en el valor teniendo en cuenta la evolución de su negocio de los últimos años, con un ebitda cada vez más menguado, año a año, desde 2019 hasta los 1.511 millones que se esperan para este ejercicio (casi la misma cifra que en 2021) y con un margen ebitda cada vez más estrecho, que al cierre del presente año fiscal cedería cuatro décimas hasta el 76,5%.

Entre las pocas firmas que demuestran cierto interés en REE se encuentra Barclays, si se tiene en cuanta al valor en el largo plazo por su "mayor potencial de revalorización, más liquidez y rentabilidad de dividendo" pero solo al compararlo con Enagás, que ofrece peores datos para el banco de inversión.

Así, si se tiene en cuenta el ratio PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) REE no destaca entre sus comparables porque esté más barata o más cara. A doce meses, y a previos actuales, Enagás sería la más barata entre las utilities dentro del Ibex 35, con un PER de 13 veces frente a los 16 de Red Eléctrica.