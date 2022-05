La oferta por Siemens Gamesa es "decepcionante" para Credit Suisse

Como en toda opa, y especialmente cuando se descarta una contraoferta, la duda que suele asaltar a los inversores es si acudir o esperar para ver si hay posibilidad de arañar algo de rentabilidad en el mercado. Tras meses de ruido, la matriz de Siemens Gamesa ha propuesto un precio de 18,05 euros por acción en efectivo por el 33% que no controla del capital de la compañía, lo que representa una prima del 8% sobre el nivel al que cerró el viernes y a un 0,8% de los 18,19 euros en los que la valora el consenso de FactSet.

La respuesta del parqué no se ha hecho esperar, con alzas del 6% en la sesión del lunes, aunque entre los expertos hay disparidad de opiniones. Desde Credit Suisse tildan la oferta de "decepcionante", recordando que la mayor parte del tiempo entre agosto de 2020 y enero de 2022 la acción estuvo por encima del precio de oferta y que la media a seis meses está lastrada por los problemas operativos del año y que, en su opinión, "la empresa puede resolver por sí misma".

También consideran que las perspectivas a largo plazo de la eólica europea son ahora mejores que nunca y que aunque ha habido costes con la cadena de suministro global, "ha habido un impulso positivo con los compromisos de cero emisiones netas para 2050 y que la invasión rusa de Ucrania dará lugar a una aceleración del desarrollo de las energías renovables", añaden sus analistas.

Por su parte, Banco Sabadell cree que sumando las sinergias de costes, la oferta de Siemens Energy es "razonable", lo que le ha llevado a cambiar su recomendación a aceptar la opa frente al vender anterior. "Hasta que se apruebe la oferta, el valor se situará cerca del precio ofrecido y, a partir de ese momento, el inversor tendrá que valorar si vender las acciones de Siemens Gamesa o mantenerse como accionista esperando una potencial mejora de precio", señala la entidad.

También desde Renta 4 aconsejan acudir a la opa. "No obstante", añaden estos expertos, "el compromiso del principal accionista de compra de acciones en el mercado en caso de no alcanzar el 90% del capital para poder excluirla nos hace no descartar la obtención de un precio superior si se vende a mercado una vez se ejecute la operación aunque el riesgo de que no sea así es evidente".