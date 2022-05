BlackRock infrapondera en el trimestre a Santander y sobrepondera a Sabadell

BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo y también es uno de los principales inversores en la bolsa española. De hecho, tiene posiciones en cada una de las 35 empresas del Ibex, con una inversión total que ronda los 20.300 millones de euros esta misma semana, frente a los 21.100 millones de comienzos de febrero.

Las compañías que más peso tienen en el índice español en la actualidad son Iberdrola, con una ponderación del 15,06% y una capitalización bursátil de 69.461 millones -la más valiosa del Ibex-; Banco Santander (10,29%), Inditex (8,48%); BBVA (7,09%) y Cellnex (6,03%). Por el contrario, las acciones que menos pesan en el conjunto del selectivo son Almirall (0,24%), Meliá Hotels (0,27%) y Pharma Mar (0,28%): todas ellas con un tamaño inferior a los 2.000 millones de euros.

Sin embargo, a la hora de construir su cartera, BlackRock no respeta el peso que las firmas del Ibex tienen con respecto al índice, sino que decide sobreponderar o infraponderar los valores según su propio criterio. Por ejemplo, si considera que quiere estar más expuesta a una empresa o una actividad industrial determinada.

De ahí que, tomando como referencia esa cartera de 20.262 millones, el gigante estadounidense de la inversión sobrepondera a Iberdola al mantener una posición del 17,69% (según datos recogidos el 17 de mayo). Son 2,6 puntos por encima del 15,06% que representa la compañía eléctrica en el Ibex.

Hay otra empresa en la que se aprecia esta sobreinversión todavía más: se trata de ArcelorMittal, donde la diferencia entre el peso del valor en la cartera de BlackRock y en el conjunto del Ibex es de 6 puntos. Para el gestor norteamericano pesa 7,14%, mientras que apenas supone un 1,12% en el selectivo ibérico. Otros nombres en los que la sobreponderación es reseñable son BBVA (diferencia de 2,46 puntos), Cellnex (1,12 puntos), Repsol y Telefónica (con 1 puntos cada uno).

En los últimos tres meses, entre el 1 de febrero y el 17 de mayo, la foto ha cambiado poco. Si entonces elEconomista tituló: "BlackRock infrapondera a Inditex, CaixaBank y Ferrovial en el Ibex 35", hoy el gestor de activos y fondos indexados sigue invirtiendo en esas tres compañías por debajo de su peso real en el índice español.

En este tiempo, solo se han producido dos cambios sustanciales. Uno ha ocurrido en Banco Santander, que BlackRock sobreponderaba en febrero y ahora infrapondera. Con datos de esta misma semana, la entidad de origen cántabro representaba un 10,29% del tamaño del Ibex con sus 47.450 millones de valor bursátil. No obstante, en la cartera de BlackRock tiene un peso proporcional del 9,86%, lo que arroja una diferencia negativa de 0,43 puntos.

El otro cambio se observa en Banco de Sabadell, y en este caso se da la situación inversa a la de Santander. Hace tres meses, el gestor estadounidense infraponderaba las acciones de Sabadell y en la actualidad las sobrepondera, aunque la diferencia es más ajustada. La entidad catalana tiene un peso del 0,9% en el Ibex 35, mientras que su peso en la cartera de BlackRock es del 1,02%, con una participación valorada en 206 millones de euros.

Infrapondera a los 'pequeños'

Una vez se visualizan estos datos, se puede llegar a una conclusión rápida, y es que, por lo general, BlackRock sobrepondera a aquellas empresas de mayor tamaño en bolsa, como es el caso de Iberdrola, BBVA, Telefónica, Cellnex, Amadeus, ArcelorMittal, Naturgy y Repsol -todas ellas con una capitalización bursátil que supera los 20.000 millones de euros-.

Por el contrario, tiende a infraponderar a la mayoría de compañías que valen menos de 10.000 millones en el parqué. El caso más llamativo es el de Acciona, donde hay una diferencia de 1,25 puntos entre el peso que la empresa tiene en el Ibex y en la cartera de BlackRock; pero también sucede en IAG, Mapfre y Acerinox, donde la diferencia supera los 0,5 puntos.

Claro que también hay excepciones notables, como la de Inditex. Es la segunda compañía por valor bursátil de la bolsa española, con 65.000 millones de euros y su peso en el Ibex es del 8,48% -a pesar de valer más que Banco Santander, la ponderación que hace el Ibex de Inditex es inferior a la del banco-. Sin embargo, en la cartera de 20.300 millones de BlackRock, la empresa textil de los Ortega tiene un peso del 3,92%: por la diferencia de pesos, se puede decir que es la compañía más infraponderada por el gestor de patrimonio norteamericano. Junto a Inditex, también invierte menos en CaixaBank.

El inmenso poder de las 'Big 3'

BlackRock alcanzó este año los 10 billones de dólares en activos bajo gestión; Vanguard cuenta con 8 billones y State Street, 4 billones. Sus 22 billones de dólares en conjunto equivalen a más de la mitad del valor combinado de todas las acciones de las empresas del S&P 500. Y se espera que su poder crezca. "El verdadero peligro que representan las tres es económico, no político", escribía Farhad Manjoo hace unos días en The New York Times. "BlackRock, Vanguard y State Street han sido extraordinariamente buenos para los inversores", decía Manjoo, "pero su auge se ha producido a costa de una intensa concentración de la propiedad corporativa", lo que puede potenciar los oligopolios, según el columnista del diario estadounidense.