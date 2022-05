El Eco30 pierde el 0,3% frente al 17,5% del S&P y el 16% de Europa

Joaquín Gómez Madrid

El responsable que más me ha influido en el objetivo de construir ideas de inversión para ayudar a tomar decisiones me dijo en una ocasión que "batir al mercado perdiendo no es ganar". Eran los inicios de nuestro Eco10 Stoxx, el índice de ideas de inversión de calidad de la bolsa española que construye elEconomista, que había terminado en rojo el año pero le sacaba diez puntos de rentabilidad al Ibex 35.

Aquel comentario se ha quedado grabado a fuego en mi cabeza, porque si en un arranque inicial de ego me frustraba que no se valorase lo bien que lo habíamos hecho, rebajada la calentura, comprendí que a un inversor le escocería perder si la alternativa hubiese sido tener su dinero en renta fija generando rentabilidades con las que batir a la inflación.

Gracias a aquella reflexión se instaló en mi cabeza que al mercado se va a ganar y no a batir índices con pérdidas. A este planteamiento se suma mi propia concepción del value que consiste en comprar compañías a precios atractivos con crecimiento de sus negocios. Carlos Val-Carreres, gestor de Myinvestor Value, me decía hace unos días una frase que creo que lo explica mejor: "El colchón de seguridad no es comprar barato, es comprar cosas que vayan a crecer".

Esta es la filosofía en la que se sustenta nuestra Cartera Eco30, que como fondo esta semana ha entrado en rentabilidad negativa en el año, y como empezaba diciendo no nos deja nada de orgullo pero mucho de ocupación y poca preocupación. La selección diversificada de 30 ideas de inversión internacionales se compra a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) medio de 9,4 veces 2022; y de 8,8 veces, 2023.

El castigo que están provocando las caídas bursátiles en las compañías del Eco30 ha provocado que el potencial retorno anualizado de la cartera supere el 10% -10,6%-, cuando comenzaba el año en 8,4%. Las expectativa de ganancia a día de hoy del Eco30 son dos puntos más que la de la bolsa europea y cuatro que la estadounidense.

Los momentos de pánico en mercado son los menos apropiados para que los inversores entren en mercado, pero son en los que no hay duda que hay que construir las inversiones porque nadie es capaz de entrar en el punto más bajo. Tras seis semanas de caídas en el año, el S&P pierde un 17,5%; la bolsa europea, un 16%; y el Eco30, un 0,33% -todo datos del jueves 13-.

Batir al mercado perdiendo, no es ganar. No lo hacemos, pero lo conseguiremos por profunda que sea la caída que nos lleve este mercado al que ya no dudo en calificar de bajista aunque técnicamente queden unos puntos porcentuales para así considerarlo.

Batir al mercado perdiendo no es ganar. Pero en esta ocasión hay un triunfo implícito. El dinero en renta fija sufre la mayor pérdida de la historia. Centenares de fondos de renta fija dejan más del 10% y una veintena más de un 20%.