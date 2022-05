Ampliar la base del inversor profesional y el análisis, los retos de BME Growth

En un 2022 en el que el Ibex 35 retrocede en torno a un 6%, su hermano más pequeño, el Ibex Growth Market 15 (que reúne a los valores más líquidos de BME Growth) resiste en verde. El antiguo MAB funciona desde 2009 como una catapulta al parqué para las pequeñas compañías con un crecimiento exponencial: los debuts se han multiplicado por tres desde 2015, en 2022 han debutado dos firmas a la espera de una tercera frente a la sequía de salidas en la bolsa sénior y en cuatro años se han triplicado los inversores profesionales hasta 280.

Con estas cifras, ¿hacia dónde se encamina este mercado? "Hay dos retos, el primero es seguir construyendo esa base de inversores profesionales y el segundo es que haya más análisis profesional o cualificado", ha asegurado Jesús González-Nieto, director gerente de BME Growth, en el evento Kreab Financial Talks celebrado este martes en Madrid. En él se han dado cita cuatro asesores registrados (que valoran la idoneidad para dar el salto) y cotizadas que a pasado como Atrys, presente como Makingscience y Mondo TV Studios o a futuro como Redegal son parte de su ADN.

En opinión de su director gerente, la palanca que necesita España para estar a la par es un incentivo fiscal para el inversor. "Podría haber muchos más inversores si ese incentivo se canaliza como se ha hecho en Italia con éxito a través de fondos especializados en mid y small caps", defiende González-Nieto.

En esta línea, Constantino Gómez, socio director de Arcano, se ha referido a los mecanismos que fuera de España facilitan la inversión en firmas ilíquidas a través de fondos especializados y que "como no tienen reembolsos regulares no obliga a buscar liquidez en compañía ilíquidas en momentos que no necesariamente son los mejores".

Los expertos ven necesario la creación de fondos especializados en compañías ilíquidas

Cotizar en este segmento supone para las compañías una fuente de financiación y solvencia para las empresas, liquidez para los accionistas y acceso a nuevos inversores. Y aunque aún pesa mucho el institucional, el mecanismo que hace que todo funcione suave es el inversor retail. "A día de hoy no es raro que las compañías tengan 2.000 ó 3.000 inversores que hacen que todos los días haya una transacción, lo cual es importante", ha asegurado González-Nieto.

Los participantes han resaltado el salto de dimensión en los que "el gap que potencialmente podría haber con mercados comparables como el francés se ha ido reduciendo", ha explicado Eva Pardina, senior manager de Deloitte.

José Antonio Barrera, socio director general de Norgestión, destaca su papel como asesores. "Si erramos en los proyectos que apoyamos o si una empresa no es confiable, la responsabilidad puede recaer en nosotros", afirma.

¿Cómo se evalúa el éxito? Un buen ejemplo es Atrys, que hoy cotiza en el Mercado Continuo, y cuyo paso por BME Growth fue crucial para su crecimiento inorgánico, con 13 adquisiciones entre 2018 y 2021.

Para Gerardo Torres, managing partner de VGM Advisory Partners, "para una compañía que busca captar capital, el éxito se mide dándole liquidez a la acción, que continúe la trayectoria de la cotización, o en caso de compañías que parten de dividendo, cómo evoluciona".

En este sentido, José Antonio Martínez-Aguilar, presidente de Makingscience, admite que "cuando eres pequeña y no tienes un plan de negocio disruptivo, la compañía sigue consiguiendo tamaño y expansión pero también tienes que dar rentabilidad porque es complicado crecer cuando llegan momentos como ahora en los que va a haber menos dinero".

Pero desde el punto de vista de las compañías, no siempre el valor de la acción refleja de forma adecuada su negocio. Este fue el caso de Mondo TV Studios, que debutó en 2016 y que tras la pandemia están viviendo un momento dulce. "Tenemos asegurado una proyección de ingresos que será la base de nuestro crecimiento", señala su CEO, María Bonaira.