José. A. Martínez (Making Science): "La problemática actual es encontrar talento digital"

Carlos Asensio Madrid

José Antonio Martínez Aguilar es el CEO de Making Science, una compañía dedicada a la tecnología y marketing. Están especializados, sobre todo, en e-commerce y transformación digital, acompañando a las empresas en la digitalización de toda su cadena de valor. Los mercados en los que opera Making Science son publicidad digital, analítica de datos, e-commerce y cloud, elementos clave si una empresa quiere entrar de lleno en el mundo de la digitalización.

Acaban de expandir su negocio hacia el mercado internacional con la adquisición del 7% Local Planet. ¿Qué supone este momento de expansión global para su compañía?

Local Planet es la mayor red global de agencias independientes, con presencia en más de 80 países, ya que gestiona una mesa publicitaria de 10.000 millones de euros. Se trata de una red / compañía compuesta por agencias que cuentan con una cartera de servicios sobre todo offline, por lo que es una gran oportunidad para Making Science ya que les complementamos con nuestros servicios. Además, somos el partner oficial para Digital Advertising y Analytics en todo el mundo y hay muchas oportunidades de crecimiento para nosotros por la gran importancia de Local Planet.

Recientemente han publicado sus resultados, duplicando sus ingresos hasta septiembre con casi 73 millones ¿Qué implican estos resultados en la continuidad de su negocio? ¿Hacia dónde se enfocan?

Los resultados son muy positivos porque están en línea con lo que venimos haciendo en los últimos años, con un excelente crecimiento continuo tanto en revenue como en EBITDA, confirmando el buen momento de la compañía. Crecemos de forma significativa a nivel orgánico y también con las adquisiciones de compañías y firmas que hemos llevado a cabo y que ayudan a sumar para obtener un óptimo resultado de Making Science. Seguimos creciendo orgánicamente en los mercados donde estamos y continuamos con el objetivo de estar en los 20 mayores mercados de publicidad en el mundo en 2025. Son resultados muy positivos y demostramos que somos capaces de crecer tanto en España como de forma global.

Desde el 2020 ustedes cotizan en el BME y se mantienen como un valor bastante constante ¿Están satisfechos con lo conseguido? ¿Cuál es el siguiente paso?

Making Science empezó a cotizar en BME Growth en 2020 y en el Euronext de Francia desde el mismo año, y la acción tuvo un crecimiento muy fuerte a lo largo de 18 meses, con una estabilización a posteriori que se ha mantenido. Estamos muy satisfechos con el crecimiento y valoración de la compañía, que está en línea con los resultados y crecimiento en ventas que hemos experimentado. De hecho, la valoración de la compañía es un reflejo de lo que hace la compañía en si misma, por lo que si seguimos creciendo entendemos que el valor también lo hará. Además, la cotización nos ha dado visibilidad y facilitado el proceso de adquisición de diversas compañías.

Hablemos de digitalización. Ustedes ofrecen un acompañamiento a las empresas en todo su proceso de digitalización, algo que es ya casi obligatorio. Desde su experiencia ¿Cuáles son las principales carencias y fortalezas que se encuentran, en líneas generales, a la hora de comenzar con este proceso con las empresas?

Nosotros trabajamos en este acompañamiento y encontramos varias barreras o carencias que impiden acelerar el proceso de digitalización de las empresas. Hay una interna muy fuerte que es tener la claridad estratégica de que hay que acelerar la digitalización, un hecho que desde la aparición del COVID ha mejorado. Tener una estrategia digital y de datos es un imperativo, a pesar de las reticencias que encontramos en algunas compañías donde hay una parte más tradicional que no se adapta fácilmente a lo nuevo. Por otro lado, la principal problemática actual es encontrar talento digital, tanto a nivel interno como externo. Hay que encontrarlo y ofrecer formación y desarrollar a las personas que sean capaces de ayudar a la digitalización, tanto desde el punto de vista de nuestros clientes como de Making Science.

Su negocio está bastante diversificado con diferentes marcas que proporcionan una cartera de servicios de valor añadido ¿Podría desarrollar un poco el trabajo de cada una de ellas?

En Making Science hemos adquirido diferentes compañías que siguen operando, como Ad-Machina, a lo largo de 2021. En conjunto, como grupo, ofrecemos servicios de Cloud, de Marketing Digital, Analítica Digital y de Desarrollo de Software muy enfocado al desarrollo del comercio electrónico. Nuestro objetivo es contribuir a la aceleración digital a través de diferentes compañías especializadas. Por ej. tenemos clientes que son del ámbito Retail, y que necesitan desarrollar su e-commerce con el desarrollo de una web o la la distribución de sus productos en los distintos marketplaces. Luego tenemos clientes que requieren de una publicidad más de marca y con mayor presencia offline, por lo que les ayudamos a posicionarles con campañas que focalizadas en redes como Instagram o YouTube. Y también contamos con clientes que requieren de un desarrollo avanzado de su infraestructura tecnológica en la nube, por lo que contribuimos a ello. En definitiva, tenemos una combinación de marcas y productos y servicios que se adecuan a diferentes tipos de clientes según sus necesidades personalizadas.

En e-commerce se dice que quien tiene la información y quien maneja los datos, tiene el poder ¿Cómo de importantes son esos dos elementos y cómo los debe usar una empresa de e-commerce para sacarles el mayor partido posible?

Estamos en un entorno en el que hemos pasado de tener activos físicos, como las tiendas a pie de calle, a tener activos digitales, especialmente. Estos activos digitales generan muchísima información, lo que permite que las compañías mejoren sus resultados de forma significativa, como Netflix o Amazon, cuando recomienda películas o productos de consumo. No solo ofrecen el producto al usuario, sino que personalizan su experiencia, y esto solo lo puedes hacer si eres capaz de usar esos datos, una de nuestras fortalezas. Las compañías de e-commerce que utilizan estos datos tienen un potencial de crecimiento mayor. Y aquí entramos nosotros para ayudarles.

Toda empresa que se dedique al cloud tiene un valor seguro con el que encontrar inversión de Capital Privado ¿Por qué es un buen momento para invertir en empresas que trabajan el cloud?

Todo lo que es el mundo digital tiene un crecimiento del 25 – 30% porque la digitalización es un imperativo, te da eficiencia por un lado para hacer más con menos recursos y te da acceso a múltiples clientes en un mercado global que antes no podías acceder. Hemos aumentado la eficiencia. Estoy convencido que todo lo relacionado con el ámbito de la tecnología y la digitalización seguirá creciendo en el futuro inmediato.

Y lo mismo sucede con la ciberseguridad. Supongo que en los tiempos que corren, tener un buen escudo y formar unos buenos cimientos para evitar cualquier tipo de ataque cibernético en nuestra empresa y así estar seguros es algo indispensable y por ello las empresas cada vez buscan mejores soluciones para estar más protegidas ¿qué es lo que ustedes proporcionan?

La ciberseguridad es también hoy un imperativo, pues también en el mundo digital hay que proteger tanto los activos como la identidad. En Making Science estamos centrados en la seguridad en la nube para asegurar que nuestros clientes actualicen todas las herramientas de la nube.

¿Qué es a lo que más deben temer las empresas y de qué se deben proteger?

En general, las compañías deben proteger los ataques a sus activos digitales. Una web que es atacada y que no está funcionando correctamente no te permite vender; y luego existe la necesidad de proteger los datos de los clientes frente al phishing etc. A todo ello, las empresas deben prestar su atención.

Actualmente los negocios ya no cierran fronteras y pueden vender sus productos alrededor del mundo pero para ello hay que tener una buena estrategia en cuanto a contenido, posicionamiento, experiencia del usuario ¿Podría dar algunas claves al respecto?

Ahora mismo, no hay fronteras sobre lo que puedes vender y a quién puedes vender en todo el mundo. Por eso hay que tener una experiencia end-to-end optimizada y campañas en las principales plataformas. Desde el punto de vista de la imagen, el usuario siempre espera lo mejor, porque nos hemos acostumbrado a las mejores plataformas de e-commerce. Los criterios son que las webs deben ser fáciles, intuitivas y rápidas, ya que los usuarios tenemos menos paciencia y tolerancia a posibles fallos. Hay que dotar a las webs de un marketing muy optimizado en las principales plataformas y una experiencia de compra simple y rápida y optimizada para el móvil.

De los elementos que hacen falta para implementar nuestra marca están el SEO & Social, el Advertising, el contenido o los datos ¿Podríamos prescindir de alguno o son los engranajes de una máquina?

Todos tienen importancia, cuando haces algo mal te penaliza. Desde el punto de vista de los canales, tener un buen posicionamiento orgánico trae mucho tráfico gratuito de forma indudable y, a su vez, tiene un componente de prestigio para las marcas que aparecen con un buen ranking en Google. También las marcas que tienen canales dentro de YouTube de gran calidad o realizan un posting orgánico en Redes Sociales de forma excelente. De este modo, el aspecto orgánico es fundamental porque te da una presencia de marca y credibilidad en el mercado, pero la optimización de los canales de pago (paid media) te permite ser capaz de tener más control del crecimiento y acelerarlo de forma independiente del posicionamiento orgánico.