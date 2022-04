El crudo de Putin amortigua la crisis en India

India sigue sin apoyar ni condenar la invasión rusa en Ucrania en el plano diplomático, pero bajo esta aparente neutralidad, el Gobierno de Narendra Modi se está revelando como un aliado y beneficiado de Moscú en plena lluvia de sanciones económicas de Occidente.

Según un informe de Bloomberg, Rusia está dispuesta a vender petróleo de alta calidad a hasta 35 dólares por barril y quiere que el país asiático compre 15 millones de barriles en un primer acuerdo. India es el tercer mayor importador y consumidor de esta materia prima y ha encontrado en el contexto derivado de la guerra una ocasión única para comprar.

"Si hay combustible disponible y con descuento, ¿por qué no deberíamos comprarlo? Lo necesito para mi gente, así que ya lo hemos comprado", contestó la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, cuestionada por la idoneidad de estas adquisiciones con la guerra como telón de fondo.

Así, India se ha hecho con al menos 13 millones de barriles de petróleo ruso desde el 24 de febrero, frente a los casi 16 millones en todo 2021. Holanda (1.630 millones de dólares) y Turquía (492 millones de dólares) fueron los principales compradores de petróleo refinado ruso, según los datos del Observatorio de la Complejidad Económica. Por debajo de estas cifras, India, con 156 millones de dólares, se hizo con el 1,9% del total a nivel mundial.

Pese a esta amistad peligrosa con Putin, los inversores no están penalizando la renta variable del país. "India es un aliado importante que hay que tener bajo la lupa, que tiene la intención de desempeñar su papel, pero no bajo cualquier condición y que no sacrificará sus propios intereses en nombre del alineamiento", afirman Jacques-Aurélien Marcireau, codirector de renta variable, y Kevin Net, gestor de fondos de renta variable internacional de Edmond de Rothschild AM.

Edmond de Rothschild AM: "India no sacrificará sus propios intereses en nombre del alineamiento"

Para estos expertos, el mercado indio ha desafiado todos los pronósticos pese a haber firmado un buen año en 2021 y a unos múltiplos exigentes. Se compra a un multiplicador de beneficios (PER) de 20,7 veces frente a las 12 veces de China o las 7,2 veces de Brasil.

"Debido a su prima en comparación con otros mercados financieros emergentes, a su sensibilidad a las materias primas (particularmente el petróleo) y a su notable rentabilidad el año pasado, muchos estaban dispuestos a apostar por una fuerte caída en bolsa", agregan Marcireau y Net.

Pero nada más lejos de la realidad. El Sensex (acrónimo para el principal indicador bursátil de Bombay) ha esquivado las pérdidas desde el arranque de la guerra y en el año sólo un 1,8% frente al 12% que cae el índice emergente o el 19% que cae el chino en el mismo periodo. Sólo Brasil lo hace mejor, con alzas del 7% en 2022.

Schroders: "Creemos que India merece un papel más importante dentro de la estrategia general de los mercados emergentes"

El índice MSCI India es el cuarto componente más importante del índice MSCI Emerging Markets, con un peso del 12%, a 28 de febrero de 2022. Aunque la exposición a India a través del índice general de mercados emergentes no es pequeña, está muy sesgada hacia determinados valores de gran capitalización.

"Creemos que India merece un papel más importante dentro de la estrategia general de los mercados emergentes. Fundamentalmente, porque es uno de los pocos mercados, si no el único, de los mercados emergentes que puede ofrecer una amplitud y diversificación similares a las de China", apunta Kristjan Mee, estratega y analista de Schroders.

Cómo entrar en este mercado

Para un inversor interesado en abrir estrategia en India hay disponibles en España 31 productos en euros. Eso sí, siempre teniendo en cuenta el efecto divisa, que este año está soplando con contra. Desde el 1 de enero la rupia se revaloriza frente a la divisa comunitaria un 2,5% hasta niveles de junio de 2020.

Los que mejor se comportan en 2022 son el BNP Paribas India Eq N Cap, el Jupiter India Select L EUR Acc y el DWS India, que con datos a 20 de abril brindan entre un 0,5% y un 0,9%. En el lustro, son el BGF India E2 y HSBC GIF Indian Equity EC brindan rentabilidades anualizadas de más del 30%.