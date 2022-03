Europa ataca la resistencia de los 3.950 puntos

Pese al contexto bélico en el que nos encontramos hace ya más de un mes y las fuertes presiones inflacionistas, las bolsas siguen manteniendo una calma inesperada y hoy los futuros vuelven a apuntar a subidas de la renta variable incluso cercanas al 1% mientras la guerra parece que se ha quedado estancada.

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx volvió a chocar ayer con la resistencia que presenta en la zona de los 3.930/3.950 puntos, que son los máximos de las dos últimas semanas y el techo de una consolidación que con la de ayer ya dura ocho jornadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "La superación de esta resistencia es algo que todavía no se puede descartar mientras el EuroStoxx no pierda soportes que encuentra a corto plazo en los 3.845/3.824 puntos, que es el nivel que no puede perder si quiere mantenerse vivo el rebote de las últimas semanas", añade.

"Superando el EuroStoxx los 3.930/3.950 puntos podría existir un nuevo estirón al alza, probablemente el último, que podría llevar a la principal referencia europea a buscar la zona de antiguo soporte, ahora resistencia clave, de los 4.000/4.050 de la cual depende que se aleje el riesgo de que en una próxima caída pueda perder los mínimos marcados hace tres semanas", concluye el experto.

Caída del petróleo

El confinamiento que China ha establecido en Shanghái y la esperanza de un alto el fuego en Ucrania están rebajando la tensión de precios que había en el mercado del petróleo y, tras volver a situarse en los 120 dólares por barril el Brent está cayendo esta semana hasta los 111 dólares en los que se encuentra al inicio de la sesión de este martes.

El yen en mínimos de 2015

Hacía siete años que la divisa japonesa no valía tan poco en comparación con el dólar. La divergencia entre las políticas monetarias y la inflación entre el país asiático y el resto del mundo occidental está depreciando el yen este año, donde ya ha perdido casi el 7% de su valor.

De hecho, además de no tener visos de subir los tipos de interés a corto plazo, el Banco de Japón está comprando bonos soberanos de firma que tenga controlados los rendimientos de su papel.