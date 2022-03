La bolsa española está barata pese a que llegue un recorte de beneficios

Todo apuntaba a que el Ibex español encararía este ejercicio con el viento a favor para anotarse un buen año en bolsa, hasta que la irrupción de un conflicto bélico en Occidente sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a poner a prueba el pulso de los mercados mundiales. Pese a este complicado entorno rodeado de una elevada inflación, el selectivo patrio logra aguantar gracias a la buena salud de sus empresas y cuenta con fortalezas para comportarse incluso mejor que otros índices comunitarios. Pero, con este contexto macro sobrevolando, ¿es el 2022 un año de oportunidades para el mercado español? ¿Es un buen momento para apostar por él?

Para algunos de los principales gestores de este país, la respuesta es sí. "La bolsa española se ha quedado rezagada durante 10 años, con lo cual creo que es el momento de estar aquí. En primer lugar, porque ahora mismo es muy atractiva para el inversor internacional por la seguridad que te da estar en la Unión Europea. Segundo, porque nos van a llegar 27.000 millones de los fondos de apoyo a la recuperación europea, los cuales pueden aportar un 1% de más al PIB. Un PIB que todavía no se ha revisado a la baja, pero sigue siendo el más alto de Europa, y los beneficios de las empresas, que se revisarán a la baja, siguen siendo altos. Por lo tanto, creo que es el momento de ser más local y menos global", argumentaba a este respecto Lola Solana, head of Small Caps & ESG Equity Funds en Banco Santander, en el Foro de la Gestión Activa que celebró elEconomista el pasado jueves en la Bolsa de Madrid.

En este encuentro se puso de manifiesto la importancia de estar en bolsa española este año al ser uno de los mercados con más potencial de revalorización, a pesar de las dificultades que afrontan los inversores con el inicio de una subida de tipos más agresiva de lo que se estimaba a principios de año y las consecuencias de la guerra.

Javier Miralles, gestor de renta variable en Mapfre Asset Management y otro de los participantes de la primera mesa de debate, indicaba, a este hilo, que "es complicado saber si la bolsa española va a subir hasta final de año con este entorno tan incierto, pero yo diría que sí. Si analizas el Ibex, valor por valor, las grandes compañías están cotizando muy barato y a múltiplos muy atractivos, y eso es una oportunidad", indicaba.

A pesar de lo esperado, para algunos de los expertos el conflicto en Ucrania no tiene porqué suponer un escenario pesimista para el mercado español. Así lo explicaba Nicolás Fernández Picón, director de Análisis de Banco Sabadell: "Estábamos negativos y, desde la guerra, somos más positivos. Analizando el corto plazo, creemos que el Ibex tiene una ventaja comparativa respecto a otros índices de Europa por su menor exposición al conflicto. Una ventaja que ya se está reflejando en la evolución del índice español respecto a otros".

El PIB español solo depende en un 0,7% de las exportaciones a Rusia, una cifra ínfima si se compara con países como Holanda o Alemania.

Un argumento que coge aún más cuerpo si se tiene en cuenta que el PIB español solo depende en un 0,7% de las exportaciones a Rusia, una cifra ínfima si se compara con países como Holanda o Alemania. Lo mismo ocurre con la dependencia energética, ya que este país solo necesita un 8% del país más grande del mundo por extensión, tal y como explicó la experta de Banco Santander al defender que el 2022 es, a su juicio, un ejercicio claramente value. "Es un año de value en España debido a la exposición que tiene a bancos, por las eléctricas y porque es un país de pequeñas compañías que no están en los grandes índices. En un mundo que se ha movido por gestión pasiva, a España nadie le ha mirado. Ahora hay que estar en este país", completaba Solana.

Y es que, como recordaba el director de análisis de Banco Sabadell, el peso del value en el Ibex 35 es casi del 50%. Una razón que ha hecho que en años pasados el índice patrio tuviera peor comportamiento pero que, en este momento, "juega a nuestro favor", añadía.

Ratios fundamentales

En un contexto tan convulso como el actual, la visibilidad de crecimiento y de los márgenes son los ratios fundamentales a la hora de realizar una valoración de las compañías, aparte de que puedan contar con demanda y que no tengan deuda. Esta fue otra de las conclusiones que se pudo recoger en el encuentro, donde Antonio López, head of Sustainable Investing & Equity Fund Manager at March Asset Management, matizó que "el endeudamiento de las empresas es un aspecto crucial". "Las compañías que tienen una situación financiera saneada son claves en las carteras, pero las que sean sensibles a la subida de tipos en su cuenta de resultados hay que evitarlas", recomendó el experto.

Así, las compañías que sean capaces de trasladar la inflación a sus precios de venta están también en el foco de los analistas. "Nosotros estamos apostando a corto plazo por un perfil de compañías que sean capaces de trasladar el incremento de precio de la inflación a los precios de venta. Compañías que no estén endeudadas o que tengan una deuda que puedan pagar y lo tengan a unos tipos razonables. Por otro lado, a corto plazo miramos compañías que se ven beneficiada por la subida de los tipos", expresaba Fernández.

En este punto, Joaquín Mateos, gestor director de Renta Variable de CaixaBank AM, recordó los ratios de capital más altos y saneados con los que cuentan en la actualidad las compañías españolas, a diferencia de la situación que imperaba cuando explotó la crisis del coronavirus. "Un 25% de la bolsa española está representado por el sector financiero, esto le da bastante solidez a la rentabilidad por dividendo", agregaba. Además, la exposición de este país en Latinoamérica también se alzó como una de las ventajas del mercado español, ya que esta supone en torno al 30% de los resultados del Ibex. "Las previsiones de crecimiento en Brasil, México y Chile son estables. No se considera que les afecte mucho esta crisis y sus monedas se están apreciando; por lo tanto, esto es muy relevante a la hora de valorar el recorrido que tienen los beneficios y los dividendos de la bolsa española", remataba Mateos.

Previsión de beneficios

En cuanto a la previsión de beneficios, los expertos coincidieron en la necesidad de esperar a los resultados del primer trimestre para poder ajustar con mayor tino las mismas, aunque el escenario actual augura una revisión a la baja. Así lo contó Lola Solana que, a la vez, destacó el atractivo del mercado patrio para este año: "Si ahora mismo estamos viendo la bolsa a peres de 12 veces, que es por debajo de la media de los últimos cinco años, no es real, porque no hay previsión de beneficios todavía. Con lo cual, si bajamos el denominador un poco, el PER se te va a 15, pero a 15, España sigue estando barata en comparación a su media y al resto de Europa".

"Si bajamos el denominador un poco, el PER se te va a 15, pero a 15, España sigue estando barata en comparación a su media y al resto de Europa"

Javier Miralles, a este hilo, espetaba que "con los resultados del primer trimestre podemos ver el impacto real que ha tenido en las compañías. En algunas no será tan grande, pero en las que están más expuestas a costes energéticos y materias primas será mayor. Nuestro trabajo como gestores activos es mirar a largo plazo, y porque una compañía esté afectada este año por cosas concretas no significa que no lo vaya a hacer bien. Creo que sí va a haber impacto, pero también creo que es un entorno positivo porque se abre una oportunidad para hacer una selección de compañías que se han vuelto muy atractivas".

"los ajustes a la baja que vamos a ver en España son inferiores que los que veamos en el resto de Europa"

En el mismo sentido, Joaquín Mateos añadió que "los ajustes a la baja que vamos a ver en España son inferiores que los que veamos en el resto de Europa", pese a que, a su juicio, los ajustes de beneficios no serán buenos en el corto y medio plazo para la zona euro.

Con todo, los gestores también pusieron de manifiesto cómo el giro estratégico que ha propiciado la guerra va a ser positivo para el desarrollo de las energías renovables, aunque la nueva taxonomía europea ha abierto la mano en sectores en fase de transición, ya que, como apuntó Javier Miralles, "la sostenibilidad va mucho más allá del sector de las renovables".

En este punto, Lola Solana subrayó cómo la sostenibilidad, que sale más reforzada de cada crisis, aporta "estabilidad y menos volatilidad", partiendo de la premisa de que este sistema va a ser transversal y extender sus tentáculos a todos los sectores, "tengas fondos ESG (acrónimo de medioambiente, sociedad y buen gobierno) o no", según Nicolás Fernández. Antonio López, por su parte, aseguró que la G [de ESG] es algo que los analistas han tenido muy en cuenta a la hora de valorar las compañías y que "ha llegado para quedarse".

Puede visualizar la jornada completa aquí:

