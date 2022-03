La Fed sube al 0,25% los tipos de interés y promete seguir con las alzas

No hubo sorpresa. La Reserva Federal ha anunciado el aumento de los tipos de interés un cuarto de punto, al entorno del 0,25% al 0,5%, dando el pistoletazo de salida a una serie de subidas para las próximas reuniones. "Será apropiado seguir con las subidas continuadas en los tipos" para estabilizar la inflación, afirmó el comunicado de la reunión del Comité de Mercados Abiertos del banco central estadounidense.

En concreto, las previsiones de los miembros de la Fed -el llamado 'dot plot'- apuntan a seis subidas de tipos este año, hasta rondar el 2%. Aun así, hay grandes diferencias: la mayor 'paloma' de la Fed espera alcanzar el 1,5%, mientras que hay un 'halcón' que apunta al 3% en este mismo año, según muestran las predicciones anónimas de los distintos directivos. Para el próximo año se esperan de media tres subidas más.

La mayor duda era si la primera subida de tipos desde 2018 sería de solo un cuarto de punto, como finalmente ha ocurrido, o si decidirían saltarse pantallas y apostar por una subida de medio punto de golpe, como había sugerido el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, que se quedó solo en la votación defendiendo este movimiento. Al final, las tensiones y las dudas provocadas por la guerra en Ucrania parecen haber impulsado a los partidarios de ir más lento. "La invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando enormes dificultades humanas y económicas. Las implicaciones para la economía de EEUU son muy inciertas, pero en el corto plazo es probable que la invasión y los eventos relacionados generen una presión adicional al alza sobre la inflación y pesen sobre la actividad económica", asegura el comunicado.

En su última comparecencia ante el Congreso de EEUU, Powell había anunciado que "con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, vemos apropiado elevar el rango objetivo para el tipo de los fondos federales en nuestra reunión a fines de este mes". "El proceso de eliminar la política acomodaticia en las circunstancias actuales implicará tanto aumentos en el rango objetivo de la tasa de fondos federales como una reducción en el tamaño del balance de la Fed", añadió. Aun así, en el comunicado de hoy, sigue sin concretarse cuándo empezará la reducción de dicho balance. "Hemos progresado, y esperamos anunciar las medidas en una próxima reunión, quizá en la de mayo", es todo lo que alcanza a decir.

El mercado lo descontaba

Los analistas daban por hecho antes del comunicado de la Fed que la máxima institución daría hoy el pistoletazo de salida al ciclo de subidas de los tipos de interés. Desde Bank of America daban por hecho una de 25 puntos en marzo y un "tono agresivo del presidente Powell" respecto a la inflación y a respuesta de la Fed para plantarle cara. Esta es exactamente la previsión de UBS, que la institución "subirá los tipos 25 puntos básicos, no 50" como se venía pensando desde la última intervención. Desde el banco Suizo matizan que "si la inflación no se reduce en la segunda mitad del año" sí que se planteará la posibilidad de un "endurecimiento sostenido de las políticas monetarias".

Desde Axa IM afirman que, aunque coinciden con las previsiones y afirma que "había suficientes señales antes de la pandemia de que la economía estadounidense estaba creciendo demasiado rápido y que la presión inflacionaria se había vuelto autosostenida. Por tanto, tiene sentido elevar los tipos en el shock energético actual y esperamos que la primera subida de 25 pb se anuncie esta semana". Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, afirma que su previsión es "tras dos subidas en 2023, con lo que este ciclo terminaría en el 2,0%. Esto lo convertiría en uno de los más superficiales y cortos de la historia. La Fed comenzará entonces a reducir su enorme balance de 9 billones de dólares, de bonos del tesoro e hipotecarios".

"La inflación seguirá alta"

En su rueda de prensa, Jerome Powell apuntó a que la inflación y la guerra en Ucrania no van a frenar a la economía de EEUU. La Fed espera un fuerte crecimiento del PIB: de un 2,8% real -es decir, descontando la inflación- este año, del 2,2% en 2023 y del 2% en 2024. Aun así, la inflación este año superará el 4% y solo bajará al 2,8% el próximo año, según la media de los miembros de la Fed.

Además, el presidente rechazo la posibilidad de una recesión. "La probabilidad de una recesión en los próximos años no es muy alta. Todas las señales apuntan a una economía muy fuerte, que no solo podrá soportar sino que florecerá en un entorno de tipos más duros", dijo Powell. "La subida prevista del PIB del 2,8% es una de las más alta de los últimos años", recordó.

Respecto al conflicto en Ucrania, Powell reconoce que la invasión ha empeorado los problemas de las cadenas de suministro y ha retrasado el fin de la inflación. "Esperábamos que tocara techo al final del primer trimestre, pero la subida de las materias primas" provocada por la guerra, "y el hecho de que muchas cadenas de suministro estén enredándose otra vez, evitando a empresas rusas, ha retrasado la caída de la inflación", reconoció. En la previsión actual, esperan que los precios empiecen a relajarse en el segundo semestre, pero desde un nivel más alto y más lento de lo esperado. "El año que viene sí que esperamos que baje rápidamente".