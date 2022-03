Qué son los bonos de guerra y cómo pueden ayudar a Ucrania ante la invasión de Rusia

Ucrania planea recurrir a un viejo instrumento financiero para dar un empujón a la defensa del país. Kiev estaría sopesando la emisión de un bono de guerra para financiar el gasto de sus fuerzas armadas en la batalla contra la invasión rusa. De este modo, el Gobierno ucraniano intentará seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras (ahora desbordadas por la guerra) atrayendo a nuevos inversores, tanto nacionales como internacionales, que podrían 'echar un cable' a Ucrania en la defensa del país comprando esos títulos.

El Ministerio de Finanzas de Ucrania ha revelado esta semana sus planes para para financiar este el enorme gasto que supone una guerra en tu propio territorio. El Gobierno aprovechó para dar a conocer el anuncio en una nueva subasta de bonos programada para el martes. EEUU emitió este tipo de bonos para financiar parte del gasto en defensa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, junto a otros instrumentos como el control de la curva de tipos para abaratar la inversión en defensa.

"En el momento de la agresión militar de la Federación Rusa, el Ministerio de Finanzas ofrece a los ciudadanos, empresas e inversores extranjeros (la oportunidad) de apoyar el presupuesto de Ucrania invirtiendo en bonos del gobierno militar", aseguró el encargado del gobierno de Ucrania para la gestión de la deuda pública, Yuriy Butsa, que describió el ejercicio de recaudación de fondos como un "bono militar" dirigido a "todos los que quieran apoyar el presupuesto en estos tiempos difíciles".

Un bono de guerra es un título de deuda emitido por un gobierno para financiar operaciones militares en tiempos de guerra o conflicto. Los bonos de guerra suelen ofrecer un tipo de rendimiento por debajo del tipo medio de financiación en el mercado, la inversión masiva de capital se logra apelando emocionalmente a los ciudadanos patriotas para que presten dinero al gobierno.

Ahora, esta puede ser una gran opción para Ucrania, puesto que pocas veces se habrá visto un apoyo tan masivo a un país en un conflicto bélico. Se espera que Ucrania atraiga capitales de todo el mundo para financiera la defensa de su propio territorio en una guerra que se puede comparar al enfrentamiento entre David (Ucrania) y Goliat (Rusia).

In the time of military aggression of the Russian Federation, the Ministry of Finance offers citizens, businesses and foreign investors to support the budget of Ukraine by investing in military government bonds. pic.twitter.com/7P7AkxmTaD